Канадский стартап Tiggy с российскими корнями и инвестициями остановил работу

Сервис экспресс-доставки продуктов в Канаде Tiggy с российскими корнями и инвестициями остановил работу. Его основали меньше года назад и на посевном раунде привлекли $6 млн.

На сообщение в приложении Tiggy о том, что сервис «временно» не работает, обратило внимание издание Business in Vancouver. Там отметили, что две недели назад сервис распродал все продукты со скидкой 50%.

Tiggy доставлял продукты за 15-30 минут в Ванкувере и Торонто. К 2023 году компания планировала открыть в Канаде 350 дарксторов.

О «скоропостижной кончине» стартапа из своего портфеля на свой странице в социальной сети рассказал инвестор компании, сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов. Он уточнил, что вложил в стартап $100 тысяч.

В ходе посевного раунда в октябре 2021 года Tiggy привлек $6,1 млн от основного акционера Asos Андерса Холх Поулсена, сооснователя KupiVip и соучредителя проекта Оскар Хартманн, венчурных фондов.

Tiggy основали в этом году Евгений Бисовка и Размик Сукясов, позже к ним присоединился Хартманн. Авторы проекта были уверены, что Канада может предложить более выгодные условия для компании.

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