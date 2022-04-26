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Американский сервис доставки продуктов Food Rocket с российскими корнями привлек $25 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис доставки продуктов из США Food Rocket россиянина Виталия Александрова привлек $25 млн. Компанию основали в прошлом году, тогда же она получила первые $2 млн инвестиций.

Американский сервис доставки продуктов Food Rocket с российскими корнями привлек $25 млн

О сделке пишет TechCrunch. Информации о ней в карточке компании Crunchbase пока нет.

В Food Rocket инвестировала Alimentation Couche-Tard Inc., которая предоставляет службе доставки в 14 тыс. магазинах Circle K и Couche-Tard.

Стартап направит средства на расширение предоставляемых услуг в городах присутствия в США, а также на развитие формата dark kitchen. Food Rocket планирует доставлять помимо продуктов и другие товары.

Food Rocket основали Виталий Александров и бывший топ-менеджер службы логистики в Amazon и Facebook Джеррин Джеймс в 2021 году. Тогда же стартап привлек первые $2 млн инвестиций, о чем рассказывал RB.

В конце прошлого года Business Insider включил Food Rocket в список из 11 самых влиятельных игроков рынка в сфере быстрой доставки еды.

Food Rocket стал первым сервисом on-demand delivery в Калифорнии, который привозит заказ в течение 10-15 минут.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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