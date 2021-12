Business Insider включил стартап Food Rocket с российскими корнями в список самых влиятельных

Также в список Business Insider вошли GooPuff, Gorillas и Jork, которые ранее получили более $6 млрд инвестиций. Business Insider представил список, чтобы показать растущих игроков на международном рынке, которые активно развиваются, а также работают над развитием программного обеспечения, налаживанием эффективной отправки заказов и партнерских отношений с поставщиками.

Американский сервис быстрой доставки еды и бакалеи Food Rocket основан в 2021 году российским предпринимателем Виталием Александровым. Это первый сервис on-demand delivery в Калифорнии, который привозит заказ в течение 10-15 минут. Инвестиции в Food Rocket составили $2 млн от AltaIR Capital, Baring Vostok fund и других.

Сегодня Food Rocket работает с такими сервисами, как Too Good to Go, которые берут продукты с истекающим сроком годности, которые в противном случае магазины выбросили бы, и продают их потребителям с большой скидкой.

Food Rocket стремится сократить объемы пищевых отходов. Использование технологий, которые помогают сократить избыточный объем отходов, выделяет Food Rocket среди других игроков рынка и помогает противостоять конкурентам, которые получают большую инвестиционную поддержку.

«В этом году наша команда увеличилась в 10 раз, наша цель в ближайшей перспективе – выйти в новые регионы США и завоевать новые сегменты рынка», – отметил Виталий Александров.

