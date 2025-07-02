«Самокат» выходит в офлайн: лидер доставки еды запускает микромаркеты в офисах

В таких точках можно будет купить готовые завтраки, обеды и снеки в среднем за 150 рублей без ожидания курьера — процесс займет около 30 секунд. В ассортименте будут как собственные продукты компании, так и товары сторонних брендов.

По словам представителя сервиса, проект уже вызвал «высокий интерес» у корпоративных клиентов. Конфигурации микромаркетов различаются: можно выбрать от одного до трех холодильников и стеллаж со снеками. Везде предусмотрена касса самообслуживания. Размещать их планируют в местах с проходимостью от 100 человек при наличии стабильного интернета и ночного доступа для пополнения запасов.

Конкуренция и перспективы. «Самокату» придется конкурировать не только с кафе и столовыми, но и с ритейлерами, предлагающими готовую еду. Однако, по мнению экспертов, микромаркеты все равно сохранят спрос из-за скорости обслуживания. По оценкам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость оборудования одной точки — 500–600 тыс. рублей. Потери же от недобросовестных покупателей обычно не превышают 5%, утверждает основатель «Го!поедим» Дмитрий Тарасов.

Хотя это направление остается нишевым, в случае успеха оно может стать дополнением к основному бизнесу сервиса. В 2024 году выручка «Самоката» выросла на 50,5%, достигнув 248,9 млрд рублей, что, по данным Infoline, делает его лидером рынка онлайн-доставки.

Еще в августе 2018 года сеть «ВкусВилл» начала эксперимент с магазинами самообслуживания в офисах, где нет ни продавцов, ни видеонаблюдения, ни даже замков на холодильниках. Покупатели самостоятельно берут товар, сканируют штрих-коды и оплачивают покупки картой. Руководитель проекта и директор по строительству компании Кирилл Щербаков подчеркивал: вся система построена на доверии.

Фото на обложке: Bayhu19 / Unspalsh / FOTODOM