Существование на грани погрешности: как российские стартапы привлекали инвестиции в первом квартале 2023 г.

Топ сделок на российском венчурном рынке в первом квартале 2023 года

Такой относительно высокий для кризисного рынка результат был достигнут за счет одной инвестиции в размере $150 млн в компанию inDrive от фонда General Catalyst, на которую пришлось почти 90% от всего квартального объема. Если исключить данную сделку, то объем инвестиций упал в 7 раз по сравнению с первым кварталом 2022 года.

inDrive — компания-единорог, которая была основана в Якутии Арсеном Томским. Она предоставляет услуги такси и дает водителям и пассажирам возможность договариваться о стоимости поездки. В 2021 году компания оценивалась в $1,23 млрд. Большая часть рынка услуг компании приходится на Латинскую Америку — около 60%.

Арсен отмечает, что стартап получил средства «с использованием инновационного гибридного инструмента, который связывает погашение долга с результатами деятельности компании».

Также инвестиции привлекла платформа для подбора персонала Careerist — от группы инвесторов (Cold Start Ventures, Cathexis Ventures, Grand Park Ventures, Xploration Capital) и двух бизнес-ангелов — в размере $8 млн.

Сервис помогает IT­-специалистам с опытом и новичкам пройти обучение по интересующим направлениям онлайн. А затем эксперты Careerist помогают выпускникам найти работу.

Фонд Kama Flow и группа бизнес-ангелов, вложили $3,9 млн в компанию «Здоровье.ру» — приложение для заботы о здоровье по полису ОМС.

С помощью приложения можно записываться в государственные поликлиники без очередей и регистратуры, следить за здоровьем и получать персональные рекомендации от ведущих врачей, проходить бесплатные тесты и программы по профилактике заболеваний.

Сложно судить о популярности определенных ниш или сфер и общих тенденциях, так как заключенные сделки достаточно разнородны.

В январе на венчурном рынке не было сделок с раскрытой суммой, поэтому на графике они не представлены.

Февраль же оказался для российских стартапов более удачным месяцем: приводим две сделки с раскрытой суммой.

7 млн рублей от венчурно-инвестиционного фонда Татарстана привлекла инвест-платформа Upside (от разработчика ООО «Райп Тех»).

Это проект по привлечению инвестиций в цифровые компании: Upside автоматизирует процесс отбора перспективных бизнесов и формирует диверсифицированный портфель для инвестора. Проценты по вложениям выплачиваются каждый месяц. Разработчики называют использование своей платформы «антикризисной стратегией для сбережений» и заявляют о средней годовой доходности примерно в 24%.

Также средства на развитие получил сервис оценки недвижимости на основе ИИ «Оценка.tech». Стартап привлек 9 млн рублей на pre-seed-раунде от бизнес-ангела Ильдара Гамилова.

Оценку недвижимости обычно заказывают заемщики для получения ипотеки либо ее рефинансирования. Сейчас процесс занимает до трех рабочих дней, потому что заемщики обращаются напрямую к оценщикам, брокерам и застройщикам.

Экспертам приходится проверять все данные вручную и составлять подробные отчеты. А с помощью сервиса «Оценка. tech» в будущем планируется ускорить процесс до одной минуты.

В марте стартап Biometriclabs привлек $500 тыс. от бизнес-ангела Алексея Матвейчука. Компания занимается проектами в области обработки акустических сигналов в промышленности, ЖКХ, транспорте и медицине на базе ИИ.

В обмен на инвестиции Алексей получил долю в 31%. В Biometriclabs планируют направить инвестиции на разработку ПО для мониторинга утечек в трубопроводах.

В конце месяца стартап по производству безалкогольного алкоголя Drinksome привлек $100 тыс. от healthtech-компании Vitobox. Проект был запущен только в декабре 2022 года, но, по словам фаундеров, за первый квартал 2023 года компания заключила контрактов по дистрибуции на более чем 50 млн рублей.

Vitobox и Drinksome разработают матрицу продуктов: безалкогольные ром, виски, текилу, тоник, крафтовое пиво и коктейли. Продавать продукцию планируют на территории России и СНГ, а далее — на рынках Средней Азии и Северной Африки.

Также инвесторы и владельцы галерей Stargift Илья Слуцкин и Вашик Мартиросян вложили $1 млн в арт-стартап Yoomoota. На площадке можно купить дизайнерские скульптуры, картины, коллекционные предметы, мебель и NFT. У каждой вещи есть своя история и уникальный характер.

Это проект российского художника Тараса Желтышева. Тарас говорит, что полученные деньги пойдут на развитие проекта в России и на рынках Азии, Ближнего Востока и Европы.

Слияния и поглощения

На рынке M&A в первом квартале 2023 года было зафиксировано 9 сделок, из них 4 — с раскрытыми суммами. Общий объем сделок составил $110 млн, тогда как в первом квартале 2022 года было зафиксировано 13 сделок на сумму $257 млн. Среди корпораций, участвовавших в покупке стартапов, — «Тинькофф», «Авито» и МТС.

Расскажем о некоторых из них.

Венчурные итоги 1 квартала в России 2022 и 2023 годов

Крупнейшей сделкой стала покупка почти 23% HeadHunter компанией бывшего гендиректора «Мегафона» Kismet Capital Group за более чем $100 млн.

Владелец Kismet Иван Таврин несколько лет был партнером Goldman Sachs и «Эльбрус Капитала», которые являются крупными акционерами HeadHunter. Источники в РБК утверждают, что благодаря этому Иван и так являлся бенефициаром 9% компании, а сейчас Kismet «выпрямила» структуру и увеличила долю в HeadHunter.

Также одной из самых заметных сделок квартала стала покупка 5% интернет-эквайринга Cloudpayments группой «Тинькофф». Таким образом «Тинькофф» увеличил свою долю в компании до 100%.

Дмитрий Спиридонов, сооснователь Cloudpayments, до января 2023 года владевший пятипроцентной долей, пожаловался в своих соцсетях, что «Тинькофф» не выплатил денежную компенсацию за нее. Банк утверждал, что средства поступили на счет предпринимателя.

Далее Дмитрий подтвердил, что деньги он получил, но позже названного срока — однако считает, что стоимость, в которую была оценена доля, не соответствует рыночной. Также сооснователь Cloudpayments утверждает, что подал на банк в суд. О разрешении конфликта пока неизвестно.

Avito выкупил 100% сервиса по поиску новостроек в Москве и Петербурге Roomberry. До этого компания была технологическим партнером Avito. По данным «Интерфакса», консолидация сервиса производится под проект «Авито Недвижимость». Сумма сделки не раскрывается.

МТС купила компанию DY Technologies, которая строит завод по производству импортозамещающих компонентов для автомобилей. С этим приобретением МТС планирует развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».

По мнению экспертов Dsight, венчурный рынок России остается в тяжелом положении, но, несмотря на все проблемы, инвесторы продолжают вкладываться, стартапы стараются развиваться и создавать конкурентоспособный продукт, корпорации создают возможности для пилотирования и масштабирования.

Эксперты платформы считают, в ближайшие годы опорой для российского венчурного рынка будут государственные инвестиции и корпорации, внедряющие инновационные решения.

Чего ждать стартапам и инвесторам

Алексей Мосолов

Алексей Мосолов, основатель базы данных венчурной индустрии СНГ Baza VC, оценивает ситуацию на рынке как падение. По подсчетам Venture Guide, в первом квартале количество публичных венчурных сделок в российские компании сократилось в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (методология экспертов сервиса отличается от представленной в нашем материале, например, в статистике не учитываются сделки inDrive и Careerist, поскольку большую часть выручки проекты получают за рубежом. — Прим. RB.RU).

Что касается перспективных сфер на рынке, Алексей говорит: «По предварительным результатам исследования baza.vc, в ходе которого мы опросили более 60 инвесторов, могу точно сказать, что есть повышенный интерес к B2B SaaS и AI/ML».

Оптимистичных прогнозов на будущее эксперт также не дает, поскольку, по его ожиданиям, предпосылок для роста нет. Алексей предполагает, что в следующих кварталах 2023 года тенденция падения продолжится, поскольку нет конкретных драйверов роста.

Александр Горный

Александр Горный, сооснователь United Investors, оценивает венчурные итоги первого квартала 2023 года как «существование на грани погрешности».

По его мнению, компании inDrive и Careerist «не имеют никакого отношения к российскому рынку или российскому венчуру». Среди возможных перспективных направлений на венчурном рынке эксперт называет «разве что электросамокаты».

«Для формального роста рынка нужно штучное количество сделок, в принципе, одной очень большой было бы достаточно. Может, это и случится», — комментирует Александр шансы на рост рынка.

«Во втором квартале все точно будет около нуля. Даже в самом оптимистичном варианте геополитики, если завтра вдруг все изменится, уже и третий венчурный квартал точно обречен на прозябание, так быстро рынок не оправится из-за инерции», — резюмирует эксперт.

Артур Мартиросов

Артур Мартиросов, венчурный партнер фонда «Восход», чуть менее пессимистичен в своих прогнозах.

«Результаты за первый квартал 2023 года подтверждают, что проектов на стадии А и далее практически нет. Сформировалась “пропасть”, где seed и pre-seed-проекты — слишком рискованное для инвесторов вложение, а более зрелые компании отсутствуют», — комментирует Артур.

Эксперт говорит, что рынок для инвестора находится сейчас в точке, где неопределенность высока, существуют инфляционные риски и ограничены доступные инвестиционные инструменты. Артур считает, что все это будет подталкивать к внутренним инвестициям.

Вместе с тем эксперт говорит, что сейчас сложился идеальный инвестиционный таргет: возможность получить компанию с устойчивым денежным потоком и ростом капитализации, пусть и в будущем.

Артур считает, что в следующем квартале возможен рост в количестве сделок — за счет инвестиций в ранние стадии (Seed/Pre-Seed), но роста в денежном эквиваленте он не ожидает.

Что касается более далекого будущего, эксперт считает: «2024 год может быть интересным как для VC, потому что появится ряд проектов, подходящих под раунд А, так и для PE.

Те проекты, которые в 2022-2023 годах сфокусировались на захвате свободных ниш на рынке, будут, вероятно, привлекательны для дальнейшего масштабирования и вывода на рынок публичного капитала».

По мнению Артура, проекты промышленного и корпоративного ПО вызывают понятный интерес инвесторов на фоне импортозамещения. Как deeptech-инвестор фонд «Восход» видит, что существует запрос на критические сложные технологии.

«В ситуации, когда по объективным причинам невозможно догнать существующие аналоги, одним из сценариев может быть переход сразу на следующий уровень. Но тут острым остается вопрос кадров», — добавляет инвестор.

Фото на обложке: Dsight