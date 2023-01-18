Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги

По прогнозу аналитиков Dsight, в 2023 году количество сделок может составить 130-150, а объем инвестиций около $400 млн — без учета крупных сделок и IPO.

По данным Dsight, за первые 11 месяцев 2022 года объем венчурных инвестиций в российские стартапы составил $720 млн — это в 3,5 раза меньше итогов рекордного 2021 года. При этом количество сделок за данный период снизилось в три раза — до 103.

RB.RU вместе с аналитической платформой Dsight выяснял, как выглядел рынок российского венчура в кризисном 2022 году.

Содержание:

Главные сделки года

По данным Dsight, почти 70% от всего венчурного финансирования за 11 месяцев пришлось на январские инвестиции в размере $400 млн в онлайн-платформу для совместной удаленной работы Miro — от группы инвесторов во главе с фондом Iconiq Capital.

О докризисном, удачном для российских стартапов январе — в материале RB.RU.

Без учета этой сделки объем инвестиций составил $320 млн. Из них за период с июля по ноябрь произошло 27 сделок объемом всего в $47 млн, что более чем в 30 раз меньше, чем во втором полугодии 2021 года. Все это указывает на то, что интерес венчурных инвесторов к российским стартапам серьезно снизился.

Переломным периодом для инвесторов стал февраль. До того, как статус российских предпринимателей изменился, стартапы с российскими корнями активно получали инвестиции как от местных, так и зарубежных инвесторов. Больше всего внимания привлекли сделки в сегментах FinTech, Food и Games.

Как российские стартапы привлекали инвестиции весной — в нашем материале.

Наиболее крупная сделка за последние пять месяцев — привлечение инвестиций в $16,4 млн медицинским сервисом BestDoctor, разрабатывающим технологичные страховые продукты. Вложились в компанию нескольких крупных российских инвесторов, в числе которых «Интеррос» Владимира Потанина.

На втором месте — разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов FIS, получивший $5,1 млн от венчурного фонда Национальной технологической инициативы под управлением инвестиционной компании Kama Flow и ряда частных инвесторов.

Еще $4,3 млн от фонда «Восход» привлек стартап lex, специализирующийся на решениях для разработки сложных месторождений нефти.

Также среди стартапов, получивших заметное финансирование во втором полугодии, стоит упомянуть краснодарскую FoodTech-компанию Qummy, занимающуюся разработкой «умных» печей ($3,6 млн от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова и нескольких бизнес-ангелов). Еще одна значимая сделка — у проекта экс-сотрудников «Яндекс» Rubbles по разработке ИИ-решений для бизнеса ($3,3 млн от корпоративного венчурного фонда МТС).

Инвестиции в зависимости от стадий стартапов

В 2022 году значимо выросла доля инвестиций на стадии seed в структуре венчурных инвестиций: в 1-м полугодии 2022 она составила 39% — за счет нескольких крупных посевных инвестиций, за последние 5 месяцев снизилась до 32%, что все еще серьезно превышает аналогичный показатель прошлого года.

За период с июля по ноябрь Dsight не зафиксировал ни одной сделки на поздних стадиях.

Частные и государственные инвесторы

Надежды на поддержку стартапов государственными фондами, которые были в конце первого полугодия, не оправдались. По итогам последних пяти месяцев заметно явное доминирование частных фондов в структуре венчурных инвестиций.

Кроме того, за период с июля по ноябрь существенно выросла доля финансирования от корпоративных инвесторов — до 19% с 3% в первом полугодии. Среди корпораций, вложившихся в инновационные проекты: МТС, Softline, HeadHunter, «Газпромбанк» и другие.

Фонд «Восход» — наиболее активный инвестор по количеству профинансированных компаний (7) за 11 месяцев 2022 года.

Среди обнародованных портфельных компаний — якутский разработчик медицинского ПО «Сайберия» и упомянутые ранее Qummy и lex. На втором месте — фонд НТИ, финансово поддержавший 5 компаний в первом полугодии 2022.

В распределении венчурных инвестиций за 11 месяцев 2022 года по технологическим направлениям лидирует сегмент программного обеспечения для бизнеса: стартапы в этой области привлекли $84 млн, но $77 млн из этой суммы пришлось на первое полугодие.

Обзор рынка от экспертов

Артур Мартиросов, инвестиционный директор фонда «Восход»

Венчурный мир в 2022 году столкнулся с рядом факторов, существенно меняющих традиционную модель привлечения венчурных инвестиций. Раньше стартапу достаточно было находиться в «правильной» юрисдикции, качественно презентовать проект и иметь растущую выручку и производные от нее метрики.

Теперь же венчурные инвесторы совместно с портфельными компаниями запустили работу по оптимизации и сокращению административных расходов. Теперь они делят бизнес на российский и зарубежный и принимают новые стратегии. А также оптимизируют операционный денежный поток компании: сокращают расходы, чтобы повысить срок жизни проектов без внешнего финансирования.

Конец года 2022 года большая часть стартапов встречает с оптимизированным PL (profit&loss statement) и потенциалом развития выручки в России.

В качестве трендов можно выделить выход на рынки регионов MENA и LATAM.

Я бы отметил тенденцию к снижению оценок на входе (тренд наблюдается как на международных рынках, так и на российском) — оценки снижаются даже в таких секторах как SaaS (The BVP Nasdaq Emerging Cloud Index по итогам года снизился более чем на 50%).

Также ограничена ликвидность при выходах — есть существенное падение на рынках публичного капитала. Выходы через IPO затруднены, снижена активность на рынке M&A. Сложно получить оценку на уровне аналогичных сделок предыдущих лет, на них уже нельзя ориентироваться.

При инвестициях в новые проекты фондам важно видеть не только растущую выручку, но и операционную эффективность, то есть возможность выйти в прибыль на горизонте двух-трех лет.

Ввиду того, что эффективность традиционной модели капитализации бизнеса и ее функционирование на горизонте 2–3 лет стоит под вопросом, инвесторы запускают работу в новых для себя бизнес-моделях (например, venture builder), а также анализируют возможности зарабатывать на дивидендном потоке.

Если подвести итог в целом по году, безусловно рынок упал и в деньгах, и в сделках — как минимум вдвое, по нашим оценкам. Но активность сохраняется, меняется ландшафт, вырабатываются новые подходы.

Да, качественных стартапов (стадии A), доступных российскому инвестору, стало меньше. Но есть и те компании, которые на волне импортозамещения сейчас хорошо растут и являются интересным активом, а также обладают потенциалом масштабирования в «дружественные юрисдикции».

В основном это ИТ-стартапы, которые сфокусировались на российском рынке, понимая, что они здесь могут неплохо вырасти в освободившейся нише.

Также нужно смотреть внимательнее на ранние стадии — seed, например, где есть первый пилот, первая выручка, готовый продукт, какая-то команда с базовым видением и развитием.

Александр Горный, сооснователь United Investors

Пульс на российском венчурном рынке в этом году сохранялся, но все радикально просело.

Российский рынок всегда был маленьким. И нет смысла говорить о каких-либо сегментах. В одном сегменте случилась одна большая сделка — вот он стал большим. В другом сегменте сделка не случилась — вот он маленький. В этом году большой сегмент — электросамокаты, но это ровно две компании.

Среди показательных сделок для всего рынка я могу назвать: продажу «Авито» и Tinkoff, выход Naspers из VK, обмен активов VK, «Сбера» и «Яндекса», объявленный раздел «Яндекса». По сути это все — один большой тренд.

И IPO Whoosh с большим раундом URent — другой.

В дальнейшем движения нашего рынка будут полностью определяться «геополитикой», а ее я предсказать не могу.

Самый оптимистичный сценарий развития ситуации в будущем: внутрироссийские сделки примерно на уровне 2019-го, сделки с прицелом на мир полностью отделены, и даже самые заядлые оптимисты не считают их российскими. Самый пессимистичный сценарий — все в ноль.

Алексей Мосолов, основатель базы данных венчурной индустрии СНГ

Baza VC

Российский венчурный рынок закономерно упал. Мы видим резкое сокращение объемов раундов: по данным «Русского венчура» — в 15 раз, с 85,2 млрд руб. до 16 млрд руб.

Наиболее крупный и пострадавший сегмент — иностранные инвестиции. Здесь мы видим падение на 81% — всего 5 публичных сделок за год. Падение в сравнении с мировым рынок выглядит драматически: он, по данным Crunchbase, упал на лишь на 35%. Причины — последствия геополитики и падающая премия за риск из-за агрессивного повышения ставки.

Лидеры по объему инвестиций в 2022 году, по данным Venture Guide: разработка ПО для бизнеса — 28% от всех инвестиций, HR & WorkTech — 26%, кибербезопасность — 16%, телеком — 12%.

Выделю сделки корпораций — этот сегмент оказался наименее пострадавшим. Показательно, что 3 крупнейшие сделки в сегменте проведены с компаниями с штаб-квартирами в Москве. В январе компания Ventra Go! привлекла 700 млн рублей от «ВТБ Капитал Инвестиции». В феврале 2 млрд руб. получил стартап «Юрент» от группы MTS, VPE Capital и VEB Ventures. А в октябре была закрыта сделка BestDoctor на 1 млрд руб. с участием «Интерроса».

Один из трендов рынка — отъезд все большего числа специалистов. По данным Leta Capital, уехало порядка 70% стартапов. Значительная часть оттока была в октябре, после объявления частичной мобилизации. По данным Dsight, только в первом полугодии релоцировались более тысячи компаний.

Если говорить о возможных прогнозах на 2023 год, я предполагаю следующее. Произойдет переход управляющих структур от стратегий венчурного капитала заработка на капитализации — к стратегиям фондов прямых инвестиций заработка на дивидендах. Сейчас чистая прибыль стала важнее безудержного роста.

Также корпорации продолжат быть активными в M&A. Привлекательность российских альтернативных инвестиций для тех, кому отказывают иностранные структуры, будет расти. Увеличатся объемы частных инвестиций и государственных стимулов в пострадавшие от санкций отрасли, будет расти сегмент импортозамещения. С уверенностью можно сказать, что дальнейшая динамика рынков капитала сейчас зависит от геополитики.'

Фото на обложке: Dsight