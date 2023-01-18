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Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги

Аналитика
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Лариса Ступина

RB.RU вместе с аналитической платформой Dsight выяснял, как выглядел рынок российского венчура в кризисном 2022 году. 

По данным Dsight, за первые 11 месяцев 2022 года объем венчурных инвестиций в российские стартапы составил $720 млн — это в 3,5 раза меньше итогов рекордного 2021 года. При этом количество сделок за данный период снизилось в три раза — до 103. 

По прогнозу аналитиков Dsight, в 2023 году количество сделок может составить 130-150, а объем инвестиций около $400 млн — без учета крупных сделок и IPO.

Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги

Содержание:

 

Главные сделки года

По данным Dsight, почти 70% от всего венчурного финансирования за 11 месяцев пришлось на январские инвестиции в размере $400 млн в онлайн-платформу для совместной удаленной работы Miro —  от группы инвесторов во главе с фондом Iconiq Capital. 

О докризисном, удачном для российских стартапов январе — в материале RB.RU. 

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Без учета этой сделки объем инвестиций составил $320 млн. Из них за период с июля по ноябрь произошло 27 сделок объемом всего в $47 млн, что более чем в 30 раз меньше, чем во втором полугодии 2021 года. Все это указывает на то, что интерес  венчурных инвесторов к российским стартапам серьезно снизился.

Переломным периодом для инвесторов стал февраль. До того, как статус российских предпринимателей изменился, стартапы с российскими корнями активно получали инвестиции как от местных, так и зарубежных инвесторов. Больше всего внимания привлекли сделки в сегментах FinTech, Food и Games.

Как российские стартапы привлекали инвестиции весной — в нашем материале

 

Динамика венчурных инвестиций Россия 2022

 

Наиболее крупная сделка за последние пять месяцев — привлечение инвестиций в $16,4 млн медицинским сервисом BestDoctor, разрабатывающим технологичные страховые продукты. Вложились в компанию нескольких крупных российских инвесторов, в числе которых «Интеррос» Владимира Потанина. 

На втором месте — разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов FIS, получивший $5,1 млн от венчурного фонда Национальной технологической инициативы под управлением инвестиционной компании Kama Flow и ряда частных инвесторов. 

Еще $4,3 млн от фонда «Восход» привлек стартап lex, специализирующийся на решениях для разработки сложных месторождений нефти. 

 

Топ 5 сделок на российском венчурном рынке 2022

 

Также среди стартапов, получивших заметное финансирование во втором полугодии, стоит упомянуть краснодарскую FoodTech-компанию Qummy, занимающуюся разработкой «умных» печей ($3,6 млн от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова и нескольких бизнес-ангелов). Еще одна значимая сделка — у проекта экс-сотрудников «Яндекс» Rubbles по разработке ИИ-решений для бизнеса ($3,3 млн от корпоративного венчурного фонда МТС).

 

Инвестиции в зависимости от стадий стартапов

В 2022 году значимо выросла доля инвестиций на стадии seed в структуре венчурных инвестиций: в 1-м полугодии 2022 она составила 39% — за счет нескольких крупных посевных инвестиций, за последние 5 месяцев снизилась до 32%, что все еще серьезно превышает аналогичный показатель прошлого года. 

 

Распределение венчурных инвестиций по стадиям Россия 2022

 

За период с июля по ноябрь Dsight не зафиксировал ни одной сделки на поздних стадиях.

 

Частные и государственные инвесторы

 

Распределение венчурных инвестиций по типам инвестора Россия 2022

 

Надежды на поддержку стартапов государственными фондами, которые были в конце первого полугодия, не оправдались. По итогам последних пяти месяцев заметно явное доминирование частных фондов в структуре венчурных инвестиций. 

Кроме того, за период с июля по ноябрь существенно выросла доля финансирования от корпоративных инвесторов — до 19% с 3% в первом полугодии. Среди корпораций, вложившихся в инновационные проекты: МТС, Softline, HeadHunter, «Газпромбанк» и другие. 

Фонд «Восход» — наиболее активный инвестор по количеству профинансированных компаний (7) за 11 месяцев 2022 года. 

Среди обнародованных портфельных компаний — якутский разработчик медицинского ПО «Сайберия» и упомянутые ранее Qummy и lex. На втором месте — фонд НТИ, финансово поддержавший 5 компаний в первом полугодии 2022.

 

Топ венчурных инвесторов за 11 месяцев 2022 года

 

В распределении венчурных инвестиций за 11 месяцев 2022 года по технологическим направлениям лидирует сегмент программного обеспечения для бизнеса: стартапы в этой области привлекли $84 млн, но $77 млн из этой суммы пришлось на первое полугодие.

 

Объем венчурных инвестиций на рынке России 2022

 

 

Обзор рынка от экспертов

 

 

Артур Мартиросов, директор фонда "Восход"
Артур Мартиросов, инвестиционный директор фонда «Восход»

 

Венчурный мир в 2022 году столкнулся с рядом факторов, существенно меняющих традиционную модель привлечения венчурных инвестиций. Раньше стартапу достаточно было находиться в «правильной» юрисдикции, качественно презентовать проект и иметь растущую выручку и производные от нее метрики.  

Теперь же венчурные инвесторы совместно с портфельными компаниями запустили работу по оптимизации и сокращению административных расходов. Теперь они делят бизнес на российский и зарубежный и принимают новые стратегии. А также оптимизируют операционный денежный поток компании: сокращают расходы, чтобы повысить срок жизни проектов без внешнего финансирования. 

Конец года 2022 года большая часть стартапов встречает с оптимизированным PL (profit&loss statement) и потенциалом развития выручки в России. 

В качестве трендов можно выделить выход на рынки регионов MENA и LATAM.

Я бы отметил тенденцию к снижению оценок на входе (тренд наблюдается как на международных рынках, так и на российском) — оценки снижаются даже в таких секторах как SaaS (The BVP Nasdaq Emerging Cloud Index по итогам года снизился более чем на 50%). 

Также ограничена ликвидность при выходах — есть существенное падение на рынках публичного капитала. Выходы через IPO затруднены, снижена активность на рынке M&A. Сложно получить оценку на уровне аналогичных сделок предыдущих лет, на них уже нельзя ориентироваться.

При инвестициях в новые проекты фондам важно видеть не только растущую выручку, но и операционную эффективность, то есть возможность выйти в прибыль на горизонте двух-трех лет.

Ввиду того, что эффективность традиционной модели капитализации бизнеса и ее функционирование на горизонте 2–3 лет стоит под вопросом, инвесторы запускают работу в новых для себя бизнес-моделях (например, venture builder), а также анализируют возможности зарабатывать на дивидендном потоке.

Если подвести итог в целом по году, безусловно рынок упал и в деньгах, и в сделках — как минимум вдвое, по нашим оценкам. Но активность сохраняется, меняется ландшафт, вырабатываются новые подходы.

Да, качественных стартапов (стадии A), доступных российскому инвестору, стало меньше. Но есть и те компании, которые на волне импортозамещения сейчас хорошо растут и являются интересным активом, а также обладают потенциалом масштабирования в «дружественные юрисдикции».

В основном это ИТ-стартапы, которые сфокусировались на российском рынке, понимая, что они здесь могут неплохо вырасти в освободившейся нише. 

Также нужно смотреть внимательнее на ранние стадии — seed, например, где есть первый пилот, первая выручка, готовый продукт, какая-то команда с базовым видением и развитием.

 

Александр Горный, сооснователь акселератора United Investors
Александр Горный, сооснователь United Investors

 

Пульс на российском венчурном рынке в этом году сохранялся, но все радикально просело. 

Российский рынок всегда был маленьким. И нет смысла говорить о каких-либо сегментах. В одном сегменте случилась одна большая сделка — вот он стал большим. В другом сегменте сделка не случилась — вот он маленький. В этом году большой сегмент — электросамокаты, но это ровно две компании. 

Среди показательных сделок для всего рынка я могу назвать: продажу «Авито» и Tinkoff, выход Naspers из VK, обмен активов VK, «Сбера» и «Яндекса», объявленный раздел «Яндекса». По сути это все — один большой тренд. 

И IPO Whoosh с большим раундом URent — другой.  

В дальнейшем движения нашего рынка будут полностью определяться «геополитикой», а ее я предсказать не могу. 

Самый оптимистичный сценарий развития ситуации в будущем:  внутрироссийские сделки примерно на уровне 2019-го, сделки с прицелом на мир полностью отделены, и даже самые заядлые оптимисты не считают их российскими. Самый пессимистичный сценарий — все в ноль. 

 

Алексей Мосолов, Baza VC
Алексей Мосолов, основатель базы данных венчурной индустрии СНГ
Baza VC

 

Российский венчурный рынок закономерно упал. Мы видим резкое сокращение объемов раундов: по данным «Русского венчура» — в 15 раз, с 85,2 млрд руб. до 16 млрд руб.

Наиболее крупный и пострадавший сегмент — иностранные инвестиции. Здесь мы видим падение на 81% — всего 5 публичных сделок за год. Падение в сравнении с мировым рынок выглядит драматически: он, по данным Crunchbase, упал на лишь на 35%. Причины — последствия геополитики и падающая премия за риск из-за агрессивного повышения ставки.

Лидеры по объему инвестиций в 2022 году, по данным Venture Guide: разработка ПО для бизнеса — 28% от всех инвестиций, HR & WorkTech — 26%, кибербезопасность — 16%, телеком — 12%.

Выделю сделки корпораций — этот сегмент оказался наименее пострадавшим. Показательно, что 3 крупнейшие сделки в сегменте проведены с компаниями с штаб-квартирами в Москве. В январе компания Ventra Go! привлекла 700 млн рублей от «ВТБ Капитал Инвестиции». В феврале 2 млрд руб. получил стартап «Юрент» от группы MTS, VPE Capital и VEB Ventures. А в октябре была закрыта сделка BestDoctor на 1 млрд руб. с участием «Интерроса».

Один из трендов рынка — отъезд все большего числа специалистов. По данным Leta Capital, уехало порядка 70% стартапов. Значительная часть оттока была в октябре, после объявления частичной мобилизации. По данным Dsight, только в первом полугодии релоцировались более тысячи компаний.

Если говорить о возможных прогнозах на 2023 год, я предполагаю следующее. Произойдет переход управляющих структур от стратегий венчурного капитала заработка на капитализации — к стратегиям фондов прямых инвестиций заработка на дивидендах. Сейчас чистая прибыль стала важнее безудержного роста. 

Также корпорации продолжат быть активными в M&A. Привлекательность российских альтернативных инвестиций для тех, кому отказывают иностранные структуры, будет расти. Увеличатся объемы частных инвестиций и государственных стимулов в пострадавшие от санкций отрасли, будет расти сегмент импортозамещения. С уверенностью можно сказать, что дальнейшая динамика рынков капитала сейчас зависит от геополитики.'

Фото на обложке: Dsight

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