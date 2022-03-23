FinTech, Food и Games: кто привлек инвестиции в феврале

Дисклеймер: сделки, проведенные в рублях, пересчитаны по курсу 15.03.2022 (111 рублей за доллар)

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Крупнейшие сделки

Живые деньги

Немецкий FinTech-стартап с российскими корнями Vivid Money привлек $114 млн. Проект основали в 2019 году выходцы из «Тинькофф», сервис помогает управлять финансами из приложения. В сделке участвовали Greenoaks Capital и Ribbit Capital, они уже вкладывались в проект ранее. К раунду присоединился SoftBank Vision Fund 2.

«Несмотря на достаточно жесткую конкуренцию среди необанков, они по-прежнему востребованы клиентами. Уже на первых шагах пользователю гораздо проще общаться с таким финтех-проектом, чем с классическим банком: зарегистрироваться в два клика, быстро пройти верификацию и открыть счет, — говорит Александр Беспалов, инвестор и президент Investor Relations Club. — Есть и минусы в виде высоких комиссий и ограниченного финансового функционала, однако клиенты готовы мириться с ними из-за удобства использования остальных опций.

Клиентская база таких проектов стремительно растет, а значит, и инвесторам они становятся интересны — это можно увидеть исходя из роста оценки того же Vivid Money, которая росла примерно в три раза каждый год. Если не случится непредвиденных событий, то скоро стартап превысит оценку в миллиард долларов и станет очередным единорогом».

Vivid Money привлекает внешние деньги на развитие уже в третий раз. До это компания привлекла $17,6 млн в 2020 году и $73 млн в 2021-м.

«Это не первый случай, когда крупный, амбициозный финтех-проект, организованный нашими согражданами, успешно выходит в Еврозоне, — отмечает Роман Фомин, директор по развитию RC Group. — Безусловно, для развития банковского сервиса, ориентированного на розничного потребителя и позволяющего среди прочего осуществлять обменные операции с криптовалютой, в России пока места нет.

Сам факт, что соинвесторами на этом раунде в лице уважаемых фондов выступили США, является определенным маркером предстоящего успешного старта, что и дало удвоение к оценке бизнеса. Проект обещает стать достойным конкурентом британской Revolut, которая на сегодня стоит уже $5,5 млрд». Оценка Vivid Money составила $883,5 млн, до этого компанию оценивали в $436 млн.

Космические деньги

Швейцарский космический стартап Destinus с российскими корнями привлек $29 млн. Команда разрабатывает гибрид самолета и ракеты для доставки грузов и людей за пределы атмосферы. В раунде приняли участие Quiet Capital, Cathexis Ventures, One Way Ventures и другие фонды.

Основатель проекта — Михаил Кокорич. Это не первый его космический стартап: до этого он развивал проект Momentus Space, перед ним — Dauria Aerospace (разработка спутников). Михаил Кокорич был владельцем компании «Техносила», проходил обучение в бизнес-школе «Сколково».

Космические стартапы из России нечасто привлекают инвестиции, больше всего вложений получают проекты из США, Китая, Сингапура и Великобритании. Впрочем, среди них встречаются и российские фаундеры. Яркий пример — Катерина Ленгольд, основатель Astro Digital, выпускница Высшей школы экономики и Сколковского института науки и технологий.

Ставка на самокат

МТС, фонды VPE и VEB Ventures вложили $27 млн в российский сервис Urent. Компания предоставляет самокаты в аренду, привлеченные средства помогут ей расширить парк оборудования, подключить новые города и увеличить количество сервисных центров.

«Нас давно интересовал сегмент mobility, прежде всего в связке с экосистемными сервисами МТС. Входя в обсуждение участия в раунде Urent, мы прежде всего смотрели, чем МТС как сильный бренд и экосистема может усилить бизнес Urent, и наоборот — как этот сервис расширит набор услуг экосистемы МТС. В компании Urent мы увидели хорошую мотивацию как фаундеров, так и всей команды на расширение бизнеса.

Одновременно мы отметили, что даже на этом этапе развития бизнеса команда понимает необходимость стандартизации процессов и контроля операционных расходов, что встречается не так часто и обычно является признаком зрелой компании», — объясняет директор по стратегическому развитию Блока стратегии ПАО «МТС» Ярослав Артюх.

Михаил Гейшерик, сооснователь Urent

Сейчас Urent доступен в 50 городах, сервис войдет в экосистему МТС, услуги компании будут доступны в том числе в рамках подписки оператора. Компания была основана в 2018 году Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым. Это не первые привлеченные от инвесторов деньги: на старте проекта в него вкладывались фонд Sistema SmartTech и частные инвесторы. Объем российского рынка аренды самокатов оценивается в 12 млрд рублей.

«Сервис поминутной аренды самокатов быстро набирает спрос, этот рынок будет расти еще минимум 2-3 года, — говорит Ярослав Артюх. — Одновременно будет происходить изменение восприятия электросамокатов: от средства развлечения в транспорт «последней мили». От метро к офису и обратно или вместо общественного транспорта в сухую погоду. Тем более, что средняя скорость передвижения в городе — порядка 12-15 км в час, а это в часы пик сопоставимо со скоростью такси.

Конечно, важным фактором является развитие городской инфраструктуры — строительство дорожек и станций парковок, а также меры по безопасности движения и законодательное регулирование кикшеринга. Мы уверены, что на таких формирующихся рынках быстро появляются правила, удобные и понятные как для пользователей, так и для сервисов».

Курс на образование

EdTech-компания Ultimate Education получила $4,5 млн от от Vershina Capital, Никиты Мишина и Константина Николаева. В декабре Ultimate Education уже были в новостях: тогда компания сама инвестировала в BBE (Bang Bang Education).

Образовательный холдинг расширяет пул проектов, чтобы выбиться в пятерку лидеров российского образовательного рынка. Часть привлеченных инвестиций пойдет на развитие проекта, который входит в состав холдинга: школы digital-профессий Genius Education.

Венчурная доставка

Master Delivery («Прямиком») получила $6 млн инвестиций от венчурного подразделения Boston Consulting Group, YUM! Brands и частных инвесторов. В раунде участвовали экс-глава «Связного» Денис Людковский и топ-менеджер «Альфа-Банка» Майкл Тач. Всего в проект вложились шесть бизнес-ангелов.

Компания работает с 2020 года, занимаясь доставкой «под ключ». Среди ее продуктов — ПО собственной разработки, которое упрощает управление бизнесом, например, организацию работы с курьерами, наем персонала, оценку качества их работы. Инвестиции должны помочь компании масштабироваться на российском рынке и выйти за рубеж.

Ценная монета

Группа инвесторов вложила $5 млн в немецкий финтех-стартап Monite с русскими корнями. Его основали экс-топ-менеджеры банка «Точка» и необанка Penta: Андрей Корчак и Иван Марьясин.

Проект помогает компаниям создавать финансовые продукты и зарабатывать на них. Деньги, привлеченные от Point72 Ventures и бизнес-ангелов — среди которых основатели Klarna, Money2020 и Mollie, руководители PayPal и Plaid и бывший член правления Deutsche Bank, — пойдут на расширение штата и разработку новых продуктов.

Маркетинг на виду

Британский стартап SegmentStream с российскими корнями привлек $2,7 млн на развитие продукта. Команда разрабатывает SaaS-платформу для анализа digital-маркетинга. Технологии машинного обучения, используемые платформой, позволяют повысить эффективность маркетинга.

Лид-инвестором выступил Fort Ross Ventures, в раунде приняли участие OKS Group и группа бизнес-ангелов, в том числе основатели Pipedrive: Мартин Хенк, Рагнар Сасс и Мартин Таюр. Сообщается, что среди клиентов SegmentStream есть «Л’Этуаль», «Лента» и международные компании.

Среди основателей стартапа — два белоруса и один россиянин, Олег Катрышев. Проект запустился в 2018 году. До этой сделки SegmentStream в общей сложности привлек $1,1 млн инвестиций.

По словам Вадима Дьякова, венчурного партнера фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund, на рынке продолжается консолидация решений в области маркетинга и рекламы: компании в этом сегменте демонстрируют устойчивый рост как на фоне роста рынка цифровой рекламы, так и с учетом тренда на использование решений in-house.

Проект использует машинное обучение, чтобы в компании могли гибко, самостоятельно и эффективно менять каналы привлечения пользователей, управлять стоимостью такого привлечения — и все благодаря технологиям, которые команда проекта развивает по меньшей мере пять лет.

«SegmentStream удалось собрать очень сильную команду на локальном рынке и найти по-настоящему глобальных специалистов. Все это приводит к росту не только клиентской базы, но и net dollar retention от текущих клиентов, которые с каждым годом получают большую ценность от продукта.

Нам понравился подход команды, их планы по эволюции продукта и фокус на работу с лидирующими специалистами своих областей. В 2021 году глобальный рынок цифровой рекламы вырос по меньшей мере на 25%, достигнув отметки почти в $0,5 трлн, занимая уже более 60% всего рекламного рынка.

Тенденция двузначных темпов роста продлится по меньшей мере в ближайшие пять лет, что открывает огромные перспективы для компании», — говорит Вадим Дьяков.

Экспресс продукты

YallaMarket Леонида Довбенко и Станислава Селезнева привлек $2,2 млн. До этого дубайский сервис быстрой доставки продуктов получил $2,3 млн — в декабре прошлого года. При этом проект был запущен недавно: весной 2021-го.

В этот раз в проект вложились катарский фонд Doha Tech Angels и клуб венчурных инвесторов AngelsDeck, в конце года инвестировали фонд Wamda Capital, группа бизнес-ангелов из РФ и ОАЭ, синдикат Dubai Angel Investors.

«YallaMarket имеет идеальную для сложившейся ситуации бизнес-идею, компания действительно смогла обеспечить беспрецедентную скорость доставки своих продуктов конечному потребителю, что очень важно для Дубая — динамичного города, где огромное значение имеет скорость решения любых бытовых вопросов.

В ОАЭ твоя личная эффективность как предпринимателя и как человека напрямую зависит от того, насколько правильно ты оптимизируешь все процессы своей жизни», — отмечает Иван Крошный, инвестор, предприниматель, соучредитель инвестиционного фонда Flexible Investment Solutions.

Компания оценивается в $10 млн, в этом году она снова будет привлекать финансирование. Деньги проекту нужды на открытие новых магазинов-складов и развитие бизнеса в Саудовской Аравии и Катаре.

По словам инвестиционного директора группы «Тринфико» Юрия Полякова в отношении YallaMarket, это первый стартап на рынке ОАЭ в сегменте супербыстрой доставки. Рынок продуктов питания в регионе оценивается в $20 млрд в год.

Курьер сервиса

«Основатели стартапа — опытные серийные предприниматели с подтвержденным треком работы на локальном рынке ОАЭ. У компании диверсифицированная база текущих инвесторов, среди которых есть локальные фонды и бизнес-ангелы. Они показали быстрый старт, у проекта есть фора по времени для развития.

Плюс высокая плотность застройки Дубая даст положительный эффект в плане снижения расходов на доставку. Виден потенциал продажи глобальному игроку в ближайшем будущем, после покрытия основных географических зон. На руку играет удачный пример фандрайзинга и роста оценки Gorillas, аналогичного стартапа в Германии», — перечисляет Юрий Поляков плюсы стартапа.

Среди минусов эксперт выделяет высокие риски операционной бизнес-модели, которая требует большого масштаба для достижения прибыльности, что означает низкую маржинальность при высокой операционной нагрузке.

Также к недостаткам относится высокий burn rate (сумма, которую компания теряет каждый месяц, простыми словами — результат деления общего бюджета на ежемесячные операционные расходы) и критическая зависимость от внешнего финансирования для развития бизнеса.

«Глобальный рынок оценок foodtech на данный момент перегрет. Это высокорискованная инвестиция, — говорит Юрий Поляков. — Рекомендуется небольшая аллокация капитала, не более нескольких процентов, по оценке входа не выше $100 млн. Рекомендуется частичный выход на следующих раундах для реализации доходности 5-10х, при этом верхний потенциал оценки составляет не более $1-2 млрд».

Около миллиона

Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек $900 тыс. от венчурного фонда НТИ. На этом оборудовании можно производить прочные типовые детали для промышленного оборудования, медицины и авиации. Технология позволяет снижать издержки предприятия и делает его автономным от сторонних поставок и перебоев в логистике из-за локдаунов и других кризисов.

Проект запустился в 2016 году в Волгограде, сейчас у компании есть представительства в Москве и Бельгии и планы выхода на рынки США и Китая.

Павел Охонин, партнер Kama Flow, управляющей компании венчурного фонда НТИ, говорит, что уникальность проекта заключается не только в технологии многоосевого 5D-принтинга, но и в программном обеспечении STE Slicer, автоматизирующем процесс печати.

«Благодаря собственной библиотеке моделей можно в короткие сроки масштабировать изготовление деталей и расходников для оборудования прямо на производстве. Разработки компании защищены в том числе зарубежными патентами, реализован ряд успешных кейсов с крупными индустриальными игроками.

Сильная команда экспертов в области аддитивных технологий и инновационный продукт — программно-аппаратный комплекс для печати — позволят компании в будущем занять значительную долю рынка не только в России, но и за рубежом», — подчеркивает Павел Охонин.

Язык до раунда доведет

Американский стартап Linguix Александра Лашкова и Виталия Кухаренко привлек $1 млн. Сервис улучшает письмо на иностранном языке: ошибки исправляет цифровой ассистент на базе ИИ. В раунде приняли участие Grishin Robotics, Antler New York, Flyer One Ventures. Стартап запустился в 2018 году, спустя год команда привлекла $350 тысяч.

Стартапов, которые пытаются решить языковые проблемы на письме, довольно много. Например, похожий сервис — Fluent.express — есть у соосновательницы LinguaTrip Марины Могилко. В нем текст загружается на платформу, правда, ошибки исправляют живые люди, а не алгоритм.

Виктор Захарченко, венчурный партнер Flyer One Ventures, рассказывает, что фонд активно инвестирует в EdTech. «Мы стремимся сформировать кластер портфельных компаний, которые покрывают основные образовательные потребности людей на планете. Linguix идеально ложится в эту концепцию, предлагая не образовательный контент, но регулярно используемый сервис.

Для тех 1,5 миллиардов человек, которые сейчас либо изучают английский, либо используют его в работе, Linguix — отличный помощник. В отличие от многих конкурентов, цель создателей сервиса — не просто исправлять ошибки, но и обучать пользователя. Это может выглядеть как рискованный путь, который приведет к потере клиентов (научился — ушел), но мы разделяем идею команды Linguix, что такой подход, наоборот, создает более плотную связь с клиентом», — говорит он.

Меньше миллиона

Криптовалютный стартап Overnight привлек $850 тысяч. В раунде участвовали Hack VC и FJ Labs и группа частных инвесторов. Overnight запущен основателем сети бизнес-инкубаторов Mach49 Vostok Максимом Ермиловым. Партнер Mach49 Пол Холланд также выступил инвестором раунда. Деньги в том числе пойдут на расширение штата разработчиков.

привлек $850 тысяч. В раунде участвовали Hack VC и FJ Labs и группа частных инвесторов. Overnight запущен основателем сети бизнес-инкубаторов Mach49 Vostok Максимом Ермиловым. Партнер Mach49 Пол Холланд также выступил инвестором раунда. Деньги в том числе пойдут на расширение штата разработчиков. Венчурная студия Sinteza VS вложила $500 тысяч в американский проект Evita Юрия Гугнина. Компания оценивается примерно в $5 млн. Стартап занимается токенизацией рынка недвижимости в Штатах.

Юрия Гугнина. Компания оценивается примерно в $5 млн. Стартап занимается токенизацией рынка недвижимости в Штатах. Акселератор технологической компании DEIP вместе с бизнес-ангелом Павлом Анисимовым ​​вложили $250 тысяч в стартап Ninetales . Проект был запущен предпринимательницей Екатериной Бутко в 2019 году. Вложения пойдут на запуск платформы Web 3.0 для токенизации творческих работ в формате NFT, она будет защищать авторские права и помогать монетизировать контент. Ninetales предоставит художникам прямой доступ к аудитории через DAO, децентрализованную автономную организацию. Решения для креативной экономики сейчас все более популярны, этот рынок оценивается экспертами примерно в $104 млрд.

. Проект был запущен предпринимательницей Екатериной Бутко в 2019 году. Вложения пойдут на запуск платформы Web 3.0 для токенизации творческих работ в формате NFT, она будет защищать авторские права и помогать монетизировать контент. Ninetales предоставит художникам прямой доступ к аудитории через DAO, децентрализованную автономную организацию. Решения для креативной экономики сейчас все более популярны, этот рынок оценивается экспертами примерно в $104 млрд. Онлайн-платформа Amadei привлекла $200 тысяч от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, сообщил представитель компании. Оценка стартапа составила $8 млн. Сервис позволяет артистам продвигать, лицензировать, технически дорабатывать и монетизировать музыкальные композиции. Привлеченные деньги компания направит на развитие в странах СНГ.

привлекла $200 тысяч от инвестиционного офиса Joint Journey Сергея Дашкова, сообщил представитель компании. Оценка стартапа составила $8 млн. Сервис позволяет артистам продвигать, лицензировать, технически дорабатывать и монетизировать музыкальные композиции. Привлеченные деньги компания направит на развитие в странах СНГ. Игровая студия Game Mavericks получила $200 тысяч от My.Games Venture Capital. Студия появилась в Новосибирске в 2016 году. Среди ее игр известны, например, Farm Simulator и Tank Battle 3D. Студия — участник акселератора Game Drive 2.0, запущенного My.Games Venture Capital в партнерстве с Google.

Корпоративные инвестиции

«Лента» купила онлайн-ритейлер «Утконос» за $180 млн. Бренд сохранится, однако бизнес будет объединен. О том, что сделка может состояться, стало известно в конце 2021 года. Она поможет «Ленте» конкурировать в сегментах выше среднего и премиум.

за $180 млн. Бренд сохранится, однако бизнес будет объединен. О том, что сделка может состояться, стало известно в конце 2021 года. Она поможет «Ленте» конкурировать в сегментах выше среднего и премиум. BestDoctor купила страховую компанию «Резерв» , она войдет в экосистему покупателя. Михаил Беляндинов, сооснователь BestDoctor, объясняет, что покупка страховой компании сделает бизнес более гибким: «Мы сможем снизить затраты и запускать новые страховые продукты, дополняющие ДМС до экосистемы медицинских сервисов в B2B и B2C. Например, полисы страхования выезда за рубеж с онлайн-консультациями в нашей виртуальной клинике. Приобретение лицензии сделало нас четвертой в мире health-insurtech-компанией полного цикла». В будущем BestDoctor начнет предоставлять лицензию insurtech-стартапам, чтобы облегчить им выход на страховой рынок. Сейчас компания формирует цифровую инфраструктуру создания страховых продуктов для партнеров, включающую API для интеграций. В приоритете medtech- и fintech-стартапы.

, она войдет в экосистему покупателя. Михаил Беляндинов, сооснователь BestDoctor, объясняет, что покупка страховой компании сделает бизнес более гибким: «Мы сможем снизить затраты и запускать новые страховые продукты, дополняющие ДМС до экосистемы медицинских сервисов в B2B и B2C. Например, полисы страхования выезда за рубеж с онлайн-консультациями в нашей виртуальной клинике. Приобретение лицензии сделало нас четвертой в мире health-insurtech-компанией полного цикла». В будущем BestDoctor начнет предоставлять лицензию insurtech-стартапам, чтобы облегчить им выход на страховой рынок. Сейчас компания формирует цифровую инфраструктуру создания страховых продуктов для партнеров, включающую API для интеграций. В приоритете medtech- и fintech-стартапы. Сеть клиник «Медси» вложила $1,8 млн в разработчика платформы «Здоровье.ру» . Деньги пойдут на запуск новых продуктов и развитие существующих сервисов. Сделка позволит «Медси» расширить свою цифровую экосистему профилактики и лечения заболеваний.

. Деньги пойдут на запуск новых продуктов и развитие существующих сервисов. Сделка позволит «Медси» расширить свою цифровую экосистему профилактики и лечения заболеваний. ИТ-интегратор IBS купил разработчика веб-сервисов и приложений для стартапов Dunice . Компания вышла на рынок в 2012 году, ее основали предприниматели из Таганрога Артем Дегтярев и Сергей Бойченко. За счет сделки IBS расширит свой портфель услуг в сфере разработки приложений на заказ и расширит клиентскую базу в сегменте среднего бизнеса.

. Компания вышла на рынок в 2012 году, ее основали предприниматели из Таганрога Артем Дегтярев и Сергей Бойченко. За счет сделки IBS расширит свой портфель услуг в сфере разработки приложений на заказ и расширит клиентскую базу в сегменте среднего бизнеса. «Самолет» вложил $1,8 млн в сеть кулинарных коворкингов. Стартап «Твоё место» запустили Артур и Елизавета Цыкуновы. Компания позволяет арендовать рабочие места как командам поваров, так и отдельным специалистам. Летом 2021 года «Самолет» уже вкладывался в проект.

запустили Артур и Елизавета Цыкуновы. Компания позволяет арендовать рабочие места как командам поваров, так и отдельным специалистам. Летом 2021 года «Самолет» уже вкладывался в проект. «Лаборатория Касперского» объявила, что увеличивает свою долю в российском разработчике ПО, компании «Новые облачные технологии» . Ее флагманский продукт — «МойОфис». Доля увеличится с 41% до 61%. Разработчик на рынке с 2014 года.

. Ее флагманский продукт — «МойОфис». Доля увеличится с 41% до 61%. Разработчик на рынке с 2014 года. «О2О Холдинг» купил стартап Proil. Компания занималась выездной заправкой авто. Планируется, что проект поможет развитию каршеринга «Ситидрайв».

Без суммы сделки

Резидент «Сколково», BioTech-стартап «Таргет Медикалс» получил инвестиции от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), международной фармацевтической компании «АстраЗенека» и управляющей компании венчурного фонда «ФармМед Инновации». Компания создана в 2012, она разрабатывает препарат для лечения резистентной артериальной гипертензии, которой страдает около 1 млрд человек. Средство будет востребовано при терапии сердечной недостаточности и коронарной болезни.

получил инвестиции от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), международной фармацевтической компании «АстраЗенека» и управляющей компании венчурного фонда «ФармМед Инновации». Компания создана в 2012, она разрабатывает препарат для лечения резистентной артериальной гипертензии, которой страдает около 1 млрд человек. Средство будет востребовано при терапии сердечной недостаточности и коронарной болезни. Гипермаркет товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» привлек инвестиции. Деньги пойдут на развитие логистической системы и расширение продуктовой линейки. В компанию вложились РФПИ, «Эльбрус Капитал III» и несколько зарубежных фондов. До этого компания привлекала средства на развитие бизнеса около 10 лет назад: $30 млн от Zoom Capital.

привлек инвестиции. Деньги пойдут на развитие логистической системы и расширение продуктовой линейки. В компанию вложились РФПИ, «Эльбрус Капитал III» и несколько зарубежных фондов. До этого компания привлекала средства на развитие бизнеса около 10 лет назад: $30 млн от Zoom Capital. Российский разработчик мобильных игр Katana8 Евгения Либермана привлек инвестиции от группы частных инвесторов, среди которых сооснователь игровой компании Nexters Борис Герцовский. Компания, основанная в 2021 году, разрабатывает игру для iOS и Android, в будущем она может выйти на Nintendo Switch. Объем мирового рынка мобильной разработки, по подсчетам экспертов, составляет около $93,2 млрд, российского — примерно 73,8 млрд рублей.

Евгения Либермана привлек инвестиции от группы частных инвесторов, среди которых сооснователь игровой компании Nexters Борис Герцовский. Компания, основанная в 2021 году, разрабатывает игру для iOS и Android, в будущем она может выйти на Nintendo Switch. Объем мирового рынка мобильной разработки, по подсчетам экспертов, составляет около $93,2 млрд, российского — примерно 73,8 млрд рублей. Разработчик мобильных игр Playrix купил долю в кипрском разработчике игр с российскими корнями AppQuantum . За пять лет работы он выпустил 15 игр. Сделка укрепит позиции компаний на рынке и усилит экспертизу обоих команд.

. За пять лет работы он выпустил 15 игр. Сделка укрепит позиции компаний на рынке и усилит экспертизу обоих команд. QLab купила разработчика FinTech-проектов для банков «Диджитал Эра» . В сделке принял участие Александр Волошин, член совета директоров «Яндекса», в прошлом руководитель администрации президента России. Команда проекта перейдет в штат QLab, занимающейся разработкой ИТ-продуктов для бизнеса.

. В сделке принял участие Александр Волошин, член совета директоров «Яндекса», в прошлом руководитель администрации президента России. Команда проекта перейдет в штат QLab, занимающейся разработкой ИТ-продуктов для бизнеса. Дистрибьютор электроники «Марвел» укрепляет свои позиции в госсекторе с помощью покупки 20% компании-разработчика ПО Printum . Инвестиции пойдут в том числе на разработку решений для управления печатью на основе российских устройств и программ.

. Инвестиции пойдут в том числе на разработку решений для управления печатью на основе российских устройств и программ. «Вита-банк» из Санкт-Петербурга куплен бывшим топ-менеджером «Совкомбанка» Кириллом Соколовым. С помощью лицензии этого банка будет запущен новый финтех-стартап с платежными сервисами с применением технологий платформы Best2pay. Ее «Совкомбанк» приобрел осенью 2021 года примерно за $45 млн.

На фоне множества сделок без публичной суммы инвестиций выделяется новость о привлечении средств разработчиком облачных сервисов для ресторанов и кафе Restik. Оценка бизнеса составила 200 млн рублей. В компанию вложились сооснователь Qiwi Сергей Солонин и предприниматель Виктор Христенко. Рынок автоматизации ресторанного бизнеса довольно большой, Restik работает на нем около четырех лет, но сделка интересна не только компанией, которая привлекла средства.

Это классический пример того, как российский предприниматель создал стартап, привлек несколько раундов инвестиций, продал проект корпорации и сам превратился в инвестора.

Виктор Христенко сейчас возглавляет сервис «СберЗвук Бизнес». Ранее он, основал сервис для создания плейлистов для магазинов и ресторанов Muzlab, до этого вложился в российский проект XIX (авторизация пользователя по лицу). Как один из инвесторов раунда, Виктор так комментирует сделку с Restik:

«Прежде всего меня привлекла потрясающая команда. Это талантливые предприниматели, которые очень быстро учатся и тут же внедряют предложения и советы. Команда очень сильно технически подкована в продуктовой части. С основателями проекта я знаком с 2019 года, спустя некоторое время мне предложили эдвайзерскую долю в компании в обмен на менторство. Muzlab тоже подходит для ресторанов и кофеен, поэтому у наших проектов есть пересечение в сегменте хореки: у меня были опыт, контакты и видение, которыми я мог делиться.

Конкуренция на этом рынке огромная, поэтому борьба идет не столько за рынок, сколько за конкретные ниши. Проект выбрал нишу небольших, несетевых организаций. К тому же продукт настолько прост в запуске и использовании, что это дает дополнительные преимущества: не нужно специального оборудования, знаний и подготовки. Пользоваться можно через несколько минут после регистрации».