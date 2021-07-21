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Сеть кулинарных коворкингов «Твое место» привлекла инвестиции от группы «Самолет»

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Сеть кулинарных коворкингов «Твое место» привлекла инвестиции от девелоперской группы компаний «Самолет». Стартап и застройщик также договорились о совместной работе в новых жилых кварталах.

Сеть кулинарных коворкингов «Твое место» привлекла инвестиции от группы «Самолет»

Представители компании «Твое место» сообщили Rusbase, что «Самолет» планирует открывать кухни стартапа во всех своих проектах. Сумма сделки и оценка не уточняется. Для «Твоего места» это уже второй инвестиционный раунд менее чем за год — первый прошел в прошлом декабре, тогда же было объявлено об открытии первых помещений под аренду.

Сеть «Твое место» в 2020 году основали супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. Артур Цыкунов до этого руководил развитием партнерств «Почты Mail.ru» и занимался локальным маркетингом в «Яндекс.Такси». Елизавета Цыкунова — бывшая глава продукта МТС.

Стартап сдает в аренду профессионально оборудованные кухни (уборка, коммуникации, хранение продуктов и безопасность — все включено). Срок аренды начинается от одного часа. Бизнес ориентирован как на частных поваров, так и на рестораны. Уточняется, что аренда подходит для развития сетей доставки еды и направлений dark kitchen, проработки меню и кейтеринга.

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Фото: «Твое место»

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