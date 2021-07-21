Сеть кулинарных коворкингов «Твое место» привлекла инвестиции от группы «Самолет»

Сеть кулинарных коворкингов «Твое место» привлекла инвестиции от девелоперской группы компаний «Самолет». Стартап и застройщик также договорились о совместной работе в новых жилых кварталах.
Представители компании «Твое место» сообщили Rusbase, что «Самолет» планирует открывать кухни стартапа во всех своих проектах. Сумма сделки и оценка не уточняется. Для «Твоего места» это уже второй инвестиционный раунд менее чем за год — первый прошел в прошлом декабре, тогда же было объявлено об открытии первых помещений под аренду.
Сеть «Твое место» в 2020 году основали супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. Артур Цыкунов до этого руководил развитием партнерств «Почты Mail.ru» и занимался локальным маркетингом в «Яндекс.Такси». Елизавета Цыкунова — бывшая глава продукта МТС.
Стартап сдает в аренду профессионально оборудованные кухни (уборка, коммуникации, хранение продуктов и безопасность — все включено). Срок аренды начинается от одного часа. Бизнес ориентирован как на частных поваров, так и на рестораны. Уточняется, что аренда подходит для развития сетей доставки еды и направлений dark kitchen, проработки меню и кейтеринга.
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