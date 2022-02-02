Сыновья экс-главы ВЭБа совместно с Nexters и группой инвесторов вложились в мобильные игры

Либерманн привлек деньги на создание игры для мобильных устройств, подробности проекта и сумму инвестиций он не раскрыл. По подсчетам экспертов игровой индустрии, цена разработки на продукт может варьироваться от $10 тыс. до $100 млн.

Сооснователь сервиса оплаты парковок ParkApp Евгений Либерманн летом прошлого года запустил студию мобильной разработки Katana8, а уже к началу 2022 года в проект зашли сооснователь игровой компании Nexters Борис Герцовский, сыновья экс-главы ВЭБа Павел и Степан Дмитриевы и другие.

Либерманн сообщил RB.RU, что придумал игру для мобильных устройств летом 2020 года: «Ее окончательный сценарий пока не утвержден, сейчас команда разрабатывает и утверждает базовые механики. Саму идею пока раскрыть не могу. В ноябре 2022 года планируется софт-лонч продукта и первое тестирование на ограниченной аудитории».

Скриншот с сайта Katana8

На сайте поиска работы в игровой индустрии Talents in games говорится, что Katana8 — «молодая студия мобильной разработки, созданная профессионалами игровой индустрии с более чем 10-летним стажем». Открытых вакансий пока нет.

По словам Либерманна, пока проект разрабатывается для iOS и Android, но его создатели не исключают появления и на Nintendo Switch. Про выход игры на других консолях команда пока не думает.

ООО «Катана8», юрлицо Katana8, было зарегистрировано в июне 2021 года и до конца августа полностью принадлежало Евгению Либерманну. В конце лета в проект зашел сооснователь компании-разработчика мобильных игр Nexters Борис Герцовский, а в начале 2022 года к нему присоединились остальные участники.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время доли в проекте распределены следующим образом: 64,99% у Евгения Либерманна (Сыпина), по 10,37% у Петра Сергеева (сын экс-замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева, также вместе с бывшей женой Владимира Путина Людмилой Очеретной развивает сервис «Запросто» по сдаче в аренду смартфонов) и Алексея Толоконникова (инвестор образовательного стартапа IZI DZ ), 10% у Бориса Герцовского (Nexters), 3,05% у Павла Дмитриева и 1,22% у Степана Дмитриева (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева).

Либерманн признает, что игровая индустрия — очень конкурентный рынок, на который непросто выйти, а получить инвестиции на разработку прототипа еще сложнее.

«Сначала я пришел со своей презентацией и идеей к одному из самых известных паблишеров. Предварительно идея понравилась, ребята подбодрили и сказали: "Делайте прототип, но на него мы, увы, денег не сможем выделить. Приходите с прототипом, и мы сделаем вам предложение". Так и получилось, что сотрудничество мы пока отложили», — говорит Либерманн.

Сооснователю же Nexters Борису Герцовскому идея не просто понравилась — он вошел в число владельцев Katana8 и стал куратором и ментором проекта. После этого студии удалось привлечь и остальных бизнес-ангелов.

«Остальные участники также зашли как ангелы-инвесторы, доверившись экспертизе Бориса, а также из-за того, что игровая индустрия набирает хорошие обороты и уже по оборотам обошла киноиндустрию. Также стоит отметить, что ни карантин, ни погода не влияют негативно на развитие игровой индустрии. Сама концепция игры, конечно, им тоже понравилась», — объясняет основатель Katana8.

Борис Герцовский в разговоре с RB.RU уточнил, что договоренность с Katana8 была достигнута во время подготовки выхода Nexters на Nasdaq.

«Было принято решение инвестировать через меня, а сейчас мы работаем над переоформлением сделки с учетом всех необходимых требований», — сообщил Герцовский, добавив, что Nexters «следит за талантливыми студиями и готова делиться экспертизой».

О рынке мобильной разработки игр

По оценкам исследовательской платформы NewZoo, объем мирового рынка мобильной разработки в 2021 году достиг $93,2 млрд (рост на 7,3% в сравнении с 2020 годом).

По прогнозам My.Games Venture Capital (MGVC, инвестиционное подразделение My.Games), в России мобильный игровой рынок в 2021 году вырастет на 10% за год и составит 73,8 млрд рублей — он является самым быстрорастущим и опережает сегмент ПК и консолей.

«Основная доля загрузок и выручки в мобильном секторе приходится на Free-to-Play проекты, и конкуренция внутри жанров и за время и внимание игрока с каждым годом только увеличивается», — отмечает исполнительный продюсер MGVC Никита Мацокин.

В сторах ежедневно выпускается порядка 500 новых игр, добавляет основатель и CEO разработчика и издателя мобильных игр и приложений Green Grey Дима Морозов. По его словам, рынок разработки игр довольно конкурентный, однако крупных компаний на нем немного.

Стоимость разработки может варьироваться от $10 тыс. за простую гиперказуальную игру до $100 млн при проектах уровня мобильной CoD и Genshin Impact, подсчитывает Морозов: «Важно помнить, что мобильные игры в основном работают как Gaas, то есть оценить полную стоимость разработки можно только когда игра закрылась».

Мацокин согласен, что говорить о средних цифрах разработки сложно. Бюджет мобильной игры, по словам эксперта, сильно зависит от региона, в котором находится команда, а также от жанра разрабатываемого продукта.

«Если говорить про Восточную Европу, то бюджет на создание Free-to-Play игры по модели Game as a service с фокусом на монетизации через внутриигровые платежи может ранжироваться в среднем от $500 тыс. до $2 млн. Также важным аспектом является жанр, в котором создается новая игра, от которого будет зависеть размер команды, сроки разработки, бюджет и многое другое», — заключил исполнительный продюсер MGVC.

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