Немецкий финтех-стартап Monite с основателями-россиянами привлек $5 млн

Немецкий финтех-стартап Monite бывших топ-менеджеров банка «Точка» и необанка Penta Андрея Корчака и Ивана Марьясина привлек $5 млн от группы инвесторов. Monite помогает SaaS-компаниям и необанкам создавать финансовые продукты и зарабатывать на них.
О сделке RB рассказал представитель Monite. Информация о привлечении финансирования также есть в карточке стартапа на Crunchbase.
Monite привлекла $5 млн от фонда Point72 Ventures, основателя Klarna Виктора Якобссона, основателя Mollie Адриана Мола, руководителя PayPal Фила Валка, руководителя Plaid Джейсона Пейта, финтех-инвестора и основателя Money2020 Джонатана Вайнера, а также бывшего члена правления Deutsche Bank и инвестора Oxygen Ральфа Мюллера.
Стартап направит средства на разработку новых автоматизированных продуктов, включая кредиторскую задолженность, выставление счетов, расходы, движение денежных средств и аналитику, а также на расширение штата сотрудников.
Monite дает возможность B2B-сервисам, маркетплейсам, необанкам и вертикальным SaaS интегрировать функции автоматизации финансов.
Основатели Monite Иван Марьясин и Андрей Корчак
«Monite позволяет этим поставщикам услуг стать предоставить своим клиентам полный набор инструментов для бэк-офиса, включая выставление счетов, автоматизацию кредиторской задолженности и управление расходами», – отметил сооснователь и генеральный директор Monite Иван Марьясин.
До запуска Monite основатель компании Иван Марьясин руководил развитием немецкого необанка Penta. Сооснователь и технический директор стартапа Андрей Корчак ранее возглавлял техническую команду в интернет-банке «Точка».
Общий объем привлеченных Monite средств, по данным Crunchbase, составляет $7,6 млн. В марте 2021 года стартап привлек $1,3 млн в pre-seed раунде от группы венчурных фондов.
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Фото на обложке: Monite
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