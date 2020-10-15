Mindrock Capital вложил $5 млн в SpaceX и договорился инвестировать в Momentus Кокорича

Фонд Mindrock Capital под управлением Павла Черкашина увеличил долю в SpaceX Илона Маска, закрыв сделку на $5 млн. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Кроме того, фонд подписал соглашение со специализирующейся на космической логистике Momentus российского предпринимателя Михаила Кокорича. Mindrock Capital инвестирует $7 млн и получит акции компании в момент ее выхода на IPO.

Доля в обеих компаниях составляет менее 1%.

SpaceX сейчас оценивается в $46 млрд. Momentus 7 октября сообщила о подписании соглашения о слиянии с Stable Road Acquisition Corp. и планах выйти на IPO с оценкой $1,2 млрд в начале 2021 года.

Momentus является стратегическим партнером SpaceX, Lockheed Martin и NASA. Компания разрабатывает космический транспорт, который развозит спутники по орбитам. Momentus создала транспортно-сервисный аппарат Vigoride для доставки небольших спутников весом до 750 кг. Его запустят в декабре 2020 года ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX.

По словам представителя фонда, для Mindrock Capital инвестиции в космические стартапы — одно из наиболее приоритетных направлений.

«С развитием базовых технологий вывода на орбиту, космический рынок имеет безграничный потенциал роста, предлагает инвесторам значительный рост в ближайшие десятилетия», — сообщил управляющий партнер Mindrock Capital Григорий Трубкин.

Ожидается, что оценка космической отрасли вырастет с $424 млрд в 2019 до $1,4 трлн в 2030 году.

Фото: Unsplash