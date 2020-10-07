Космическая компания Михаила Кокорича выходит на Nasdaq с оценкой $1,2 млрд

Основанная в США экс-владельцем «Техносилы» Михаилом Кокоричем компания Momentus Space выходит на Nasdaq с собственной оценкой в $1,2 млрд. Компания специализируется на космической консолидированной логистике. Об этом сообщает пресс-служба Momentus Space.

Размещение, в результате которого компания станет публичной, пройдет по схеме слияния со специальной технической компанией (SPAC). Окончательное соглашение о сделке со Stable Road Acquisition уже подписано, говорится в сообщении.

После закрытия сделки в начале 2021 года объединенная компания будет называться Momentus Inc. Ее ценные бумаги будут торговаться на Nasdaq под тикером «MNTS».

Momentus Space специализируется на консолидированной логистике в космосе. Компания приобретает выведение на орбиту крупной полезной нагрузки у основных операторов запуска ракет. Затем она набирает необходимое число спутников и распределяет их по целевым орбитам.

«Мы решаем проблему последней мили в космосе. Мы хотим предоставлять сервис транспортировки, как это делает FedEx или DHL», — рассказывал Кокорич.

Одной из разработок Momentus является «космический буксир» Vigoride, который будет использован для доставки небольших спутников весом до 750 кг на низкие околоземные орбиты. Vigoride запланирован к запуску в декабре этого года ракетой-носителем Falcon9 от SpaceX.

Компания также разрабатывает два более крупных буксира:

Ardoride для геосинхронной орбиты и полезой нагрузки весом до 4 тысяч килограмм;

Fervoride для окололунных и межпланетных орбит и груза весом до 20 тонн.

«Ожидается, что Fervoride станет первооткрывателем для разведки и использования космических ресурсов, например, воды с Луны и астероидов, а также технологическим инструментом для реализации больших возможностей, таких как производство солнечной энергии в космосе», — говорится в сообщении.

В 2019 году компания успешно испытала в космосе технологию водно-плазменных двигателей.

По собственным данным, на настоящий момент Momentus Space подписала контракты на сумму $90 млн. Среди клиентов компании — Lockheed Martin и NASA.

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