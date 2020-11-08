Михаилу Кокоричу запретили доступ к собственным космическим технологиям в США

Основателя американской космической компании Momentus Space Михаила Кокорича лишили права работать с технологиями, которые разрабатывает его стартап. Запрет связан с законом США о нацбезопасности, в котором говорится, что передовые космические технологии не могут использоваться «геополитическими соперниками». Об этом сообщает Quartz.

Кокорич создал Momentus Space в 2017 году. Компания специализируется на консолидированной логистике в космосе. Momentus приобретает выведение на орбиту крупной полезной нагрузки у основных операторов запуска ракет. Затем она набирает необходимое число спутников и распределяет их по целевым орбитам.

Сейчас компания разрабатывает два космических буксира:

Vigoride — для перемещения спутников и грузов по низкой околоземной орбите,

Vigoride Extended — для транспортировки.

Напомним, что в начале октября Momentus Space объявила о выходе на биржу Nasdaq с собственной оценкой в $1,2 млрд. Размещение, в результате которого компания станет публичной, пройдет по схеме слияния со специальной технической компанией (SPAC). По прогнозам, Momentus завершит процедуру IPO в начале 2021 года.

Инвесторы опасаются, что сделка может столкнуться с затяжной проверкой, говорится в заявлении SEC от 2 ноября. Отмечается, что, несмотря на то, что гендиректор Momentus Михаил Кокорич является автором большинства изобретений компании, по закону США о нацбезопасности ему запрещен доступ к технологиям фирмы.

«В настоящее время ему не разрешён доступ к контролируемым технологиям или оборудованию Momentus, которые содержат определенную техническую информацию», — написано в заявлении.

Доступ к технологиям людей, не являющихся гражданами или постоянными жителями США, считается формой экспорта. Тем не менее, по разрешению Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) страны, иностранцы могут инвестировать в технологии двойного назначения и работать в компаниях, связанных с ними.

У предпринимателя есть два варианта действий для продолжения работы с контролируемой технологией:

получение экспортной лицензии;

оформление политического убежища в США.

Кокорич от комментариев отказался.

Фото: Momentus