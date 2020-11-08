Михаилу Кокоричу запретили доступ к собственным космическим технологиям в США

Основателя американской космической компании Momentus Space Михаила Кокорича лишили права работать с технологиями, которые разрабатывает его стартап. Запрет связан с законом США о нацбезопасности, в котором говорится, что передовые космические технологии не могут использоваться «геополитическими соперниками». Об этом сообщает Quartz.
Кокорич создал Momentus Space в 2017 году. Компания специализируется на консолидированной логистике в космосе. Momentus приобретает выведение на орбиту крупной полезной нагрузки у основных операторов запуска ракет. Затем она набирает необходимое число спутников и распределяет их по целевым орбитам.
Сейчас компания разрабатывает два космических буксира:
- Vigoride — для перемещения спутников и грузов по низкой околоземной орбите,
- Vigoride Extended — для транспортировки.
Напомним, что в начале октября Momentus Space объявила о выходе на биржу Nasdaq с собственной оценкой в $1,2 млрд. Размещение, в результате которого компания станет публичной, пройдет по схеме слияния со специальной технической компанией (SPAC). По прогнозам, Momentus завершит процедуру IPO в начале 2021 года.
Инвесторы опасаются, что сделка может столкнуться с затяжной проверкой, говорится в заявлении SEC от 2 ноября. Отмечается, что, несмотря на то, что гендиректор Momentus Михаил Кокорич является автором большинства изобретений компании, по закону США о нацбезопасности ему запрещен доступ к технологиям фирмы.
«В настоящее время ему не разрешён доступ к контролируемым технологиям или оборудованию Momentus, которые содержат определенную техническую информацию», — написано в заявлении.
Доступ к технологиям людей, не являющихся гражданами или постоянными жителями США, считается формой экспорта. Тем не менее, по разрешению Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) страны, иностранцы могут инвестировать в технологии двойного назначения и работать в компаниях, связанных с ними.
У предпринимателя есть два варианта действий для продолжения работы с контролируемой технологией:
- получение экспортной лицензии;
- оформление политического убежища в США.
Кокорич от комментариев отказался.
Фото: Momentus
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