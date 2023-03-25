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Космическая компания Momentus получила уведомление от Nasdaq о возможном делистинге

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Основанному в 2017 году экс-владельцем сети «Техносила» Михаилом Кокоричем и бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом космическому стартапу Momentus грозит делистинг с международной биржи Nasdaq из-за падения курса акций ниже $1 за штуку.

Космическая компания Momentus получила уведомление от Nasdaq о возможном делистинге

У компании есть около полугода (180 дней), чтобы вернуть цены на свои акции на уровень выше $1 в соответствие с правилами площадки. Как пишет CNBC, для этого может понадобиться процедура обратного дробления акций.

Акции Momentus в пятницу закрылись на уровне $0,63 за штуку. А впервые ниже $1 за акцию котировки опустились в начале февраля.

Компания Momentus дебютировала на бирже в августе 2021 года после слияния со Stable Road Acquisition (SPAC), чьи ценные бумаги и были конвертированы в акции Momentus.

Запланированный выход на биржу в январе сорвался из-за скандала с инвесторами и перестановками в руководстве. Михаил Кокорич тогда покинул пост гендиректора из-за закона США о национальной безопасности.

С тех пор компания изо всех сил пыталась расширить свой бизнес по созданию «космических буксиров» Vigoride и др.

И хотя, по информации Cruncbase, за все время на бирже Momentus удалось привлечь свыше $140 млн, в четвертом квартале 2022 года доход ее был минимальным.

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Фото на обложке: Momentus

 

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