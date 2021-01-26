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Отставка в интересах компании: Михаил Кокорич ушел с поста главы Momentus Space

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Российский бизнесмен Михаил Кокорич принял решение уйти с поста генерального директора основанной им Momentus Space, сообщается в пресс-релизе компании.

Отставка в интересах компании: Михаил Кокорич ушел с поста главы Momentus Space

«Принятие отставки Кокорича наилучшим образом отвечает интересам компании в попытке ускорить решение проблем национальной безопасности США и иностранного владения компанией», — говорится в сообщении Momentus Space.

Quartz пишет, что после принятого решения компания может рассчитывать на получение лицензии на космический аппарат, которую ей не выдавали с 2018 года из-за правового статуса Кокорича. Предприниматель — автор большинства разработок Momentus Space, но по американским законам доступ для иностранных лиц к космическим технологиям в США закрыт (у Кокорича российское гражданство).

Кокорич основал Momentus Space в 2017 году для разработки космических буксиров. В 2019 году из-за гражданства ему был запрещен доступ к технической информации компании.

Отставка согласована и с новым партнером компании — Stable Road Acquisition Corp. Через нее Momentus Space собирается в этом году выйти на биржу Nasdaq с собственной оценкой в $1,2 млрд. По решению Совета директоров пост Кокорича займет директор по доходам компании Дон Хармс.

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