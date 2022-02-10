Стартап Ninetales привлек $250 тысяч на платформу токенизации творчества Web 3.0

Стартап Ninetales привлек $250 тысяч от акселератора DEIP и бизнес-ангела Павла Анисимова на создание платформы Web 3.0 для токенизации творчества в формате NFT в целях защиты авторских прав и монетизации контента.

Ninetales получит финансирование, помощь и консультацию для запуска Web 3.0-решений, позволяющих токенизацировать активы креативной экономики. Новая платфотма пока находится на этапе создания, сообщила RB.RU основательница Ninetales Екатерина Бутко.

Инвестиции, собранные Ninetales, будут направлены на развитие функционала, например, на возможность быстрой конвертации контента в NFT на мобильных устройствах, а также на создание маркетплейса для креаторов.

В чем смысл разработки?

Творческие личности зависят от тех площадок, где размещают свой контент, тогда как такие гиганты, как Facebook, Instagram или Twitter принимают решения о публикации того или иного поста, блокировке и удалении аккаунта.

«Медиаплатформы берут больший процент с монетизации, в то время как блогеры получают лишь малую долю рынка креативной экономики объемом $104 млрд», — говорится в релизе.

С помощью выпуска NFT Ninetales предоставит инфлюенсерам право собственности на творчество, а также доступ к аудитории напрямую через DAO.

По словам гендиректора DEIP Алекса Шкора, Web 3.0 продукты для креаторов должны не только принадлежать креаторам, но и разрабатываться ими.

«Мы рады, что в экосистеме блокчейна DEIP появился такой сильный партнер в направлении SMM & Digital Creators, как Ninetales, и уверены, что с этого момента начнется переход всех создателей контента на Web 3.0», — сообщил Шкор.

Бутко заявила, что работает в этой индустрии 10 лет и видит, что защита авторских прав стала ключевой проблемой креаторов. Основательница собирается изменить правила игры и вернуть авторам право обладать своим контентом и аудиторией, проводя транзакции внутри SMM рынка.

Что за стартап?

Стартап Ninetales создан Екатериной Бутко в 2019 году как полный сервис для авторов в виде одного приложения. К 2021 году проект вырос в 10 раз и стал приложением номер один в AppStore в нескольких странах в категории «Графика и дизайн».

Екатерина Бутко до запуска приложения Ninetales была известна по обувным проектам Porta 9 и Portal и ресторану Bowlroom. Первоначально приложение Ninetales было предназначено для обработки сториз в инстаграме.

DEIP — технологическая компания, которая создает Web 3.0 — протокол для токенизации нематериальных активов.

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