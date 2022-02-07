Стартап-конкурент Revolut выходцев из «Тинькофф» привлек $114 млн и поднял свою оценку вдвое

Немецкий конкурент финтех-стартапа Revolut выходцев из «Тинькофф» Артема Яманова и Александра Емешева Vivid Money привлек $114 млн. Оценка стартапа выросла более, чем вдвое – до $883,5 млн.
О привлечении финансирования стартапом Vivid Money сообщается на сайте компании.
Участниками раунда серии C объемом $114 млн выступили действующие инвесторы в лице Greenoaks Capital и Ribbit Capital, а также новый инвестор – SoftBank Vision Fund 2. Оценка Vivid Money по итогам раунда выросла более, чем в два раза – с $436 млн до $883,5 млн.
Компания направит средства на развитие бизнес-модели, расширение инвестиционных и банковский предложений, а также увеличение штата в европейских офисах.
За год работы Vivid Money база его клиентов выросла в пять раз, достигнув 500 тысяч человек, сообщили в компании, а выручка стартапа выросла в 25 раз. Конкретную сумму в Vivid Money не назвали.
Vivid Money предоставляет клиентам различные финансовые услуги, в том числе позволяет проводить банковские операции и инвестировать в драгоценные металлы, криптовалюту, акции.
Vivid Money в 2020 году основали бывшие вице-президенты «Тинькофф» Артем Яманов и Александр Емешев. В ноябре 2020 года компания привлекла первые инвестиции в размере $17,6 млн, в апреле 2021 года – закрыла раунд B с финансированием в объеме $73 млн и оценкой в $436 млн.
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