Медицинский сервис BestDoctor купил страховую компанию «Резерв»

BestDoctor закрыл сделку по покупке страховой компании «Резерв». На базе нового актива медицинский сервис создаст собственный страховой бренд — «Бестиншур», сообщили RB.RU в пресс-службе BestDoctor

Сумма сделки не раскрывается. Сервис приобрел 100% компании «Альянс-Консалтинг», которая является собственником страховой компании «Резерв». Новый актив — АО СК «Бестиншур» — войдет в экосистему медицинских сервисов BestDoctor.

Руководителем страховой компании станет Денис Гаврилов, ранее отвечавший за развитие бизнеса со страховыми компаниями в «Крок».

До сделки почти половина в «Альянс-Консалтинг» принадлежала основному владельцу «Экспобанка» и члену совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорю Киму, 19,9% — самой «Д2», почти 17% — кипрской Nemolius Ltd (фонд Baring Vostok среди ее собственников), 12,6% — председателю совета директоров «Д2» Юрию Вавилову, 1,2% — члену совета директоров «Д2» Кириллу Нифонтову.

За счет покупки BestDoctor планирует укрепить свои позиции и нарастить долю на рынке ДМС.

На базе собственной страховой лицензии сервис рассчитывает вывести на рынок продукты по управлению здоровьем и личному страхованию, комплементарные покрытию ДМС: страхование путешествующих, лекарственное страхование, страхование от критических заболеваний и онкологии, специализированные продукты в области репродукции, ведения беременности и другие продукты.

Также с приобретением страховой лицензии BestDoctor начнет сотрудничество с иншуртех-стартапами на российском рынке. Сервис будет предоставлять им страховую лицензию для работы.

BestDoctor продолжит сотрудничество как с существующими страховыми компаниями-партнерами, так и с новыми — ими стали страховая компания «Югория» и «Пульс» (ранее – СК «Тюмень-Полис»).

«Мы уже создали самый технологичный ДМС в отрасли, и теперь приступили к активному масштабированию. Приобретение страховой лицензии — логичный шаг в этом русле: он позволит нам тестировать и запускать страховые продукты, дополняющие ДМС до экосистемы медицинских сервисов в B2B и B2C, и задействовать мощности собственной страховой инфраструктуры для эффективных партнерств с insurtech-стартапами вне контура медицины», — сообщил сооснователь и исполнительный директор BestDoctor Михаил Беляндинов.

О BestDoctor

BestDoctor был основан в 2015 году студентами факультета фундаментальной медицины МГУ Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым и студентом МФТИ Филиппом Кузнецовым. За это время компания подняла несколько раундов финансирования, последний из них — на $26 млн — в июне 2021 года. В 2019 году RB.RU рассказывал, как BestDoctor строит медицинскую экосистему.

Основной продукт BestDoctor — технологичный ДМС для предприятий. В приложении можно записаться к врачу, выбрать клинику и получить онлайн-консультацию в режиме реального времени. До сделки с «Альянс-Консалтинг» пользователи могли получать медицинские услуги только через партнеров сервиса.

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Фото на обложке: Unsplash