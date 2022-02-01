«Лента» закрыла сделку по приобретению онлайн-ритейлера «Утконос»

Торговая сеть «Лента» закрыла сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. В результате сделки доля «Ленты» на рынке e-grocery Москвы составит примерно 11%. Компания разрабатывает план объединения «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес.

В результате сделки «Лента» рассчитывает увеличить свою долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях выше среднего и премиум. Ожидается, что доля «Ленты» на рынке e-grocery Москвы составит примерно 11%.

На данный момент руководство «Ленты» разрабатывает план последовательного объединения «Ленты Онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный сегмент рынка. Интеграцию планируется провести поэтапно, фокусируясь на совершенствовании операционных процессов и росте стоимости компании в долгосрочной перспективе, отметили в пресс-службе.

Чтобы профинансировать сделку, «Лента» разместит разместит дополнительный выпуск обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу «Севергрупп». Вопрос об увеличении уставного капитала путем подписки будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 11 февраля 2022 года. Лента проведет платеж в пользу «Севергрупп» после получения средств от размещения акций, уточнили в компании.

«Лента» сообщила планах по приобритению «Утконоса» в декабре 2021 года. Сообщалось, что сделка будет осуществлена в форме покупки 100% доли в ООО «Новый Импульс-50» у ООО «Севергрупп». Объединенный бизнес получит название Lenta-U. Его возглавит гендиректор «Утконоса» Дэнни Перекальски.

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