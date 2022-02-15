ГК «Самолет» вновь поддержит деньгами кулинарные коворкинги «Твое место»

Отечественный стартап «Твое место» – сеть кулинарных коворкингов – в раунде А привлекла 136 млн рублей от российского девелопера «Самолет». Это уже вторая крупная инвестиция группы компаний в проект, у которого нет прямых конкурентов, как считают основатели.

О сделке со ссылкой на сооснователя стартапа Артура Цыкунова сообщает Forbes.

Руководитель венчурного направления группы «Самолет» Денис Кондрахин считает, что рынок кулинарных коворкингов весьма перспективен, несмотря на свои сложности.

Хотя прямых конкурентов у «Твоего места» и нет, стартап косвенно конкурирует с арендодателями обычных помещений. К тому же для оборудования кухонных зон свойственны крупные капитальные затраты, сложный поиск площадей с необходимыми коммуникациями, высокие цены на специфическое оборудование и т.п.

Такая капиталоемкость бизнеса может вызвать опасения инвесторов, но в ГК «Самолет» считают, что быстрая расчетная окупаемость кулинарных коворкингов (1,5-2 года) минимизирует риски и позволит достичь устойчивого роста.

«Данный рынок в России, по нашим оценкам, составляет сотни миллиардов рублей, и формат кулинарных коворкингов в ближайшие годы постепенно займет на нем существенную долю», — настаивает он.

Новые локации «Твоего места» уже строятся на объектах жилых комплексов «Самолета». И девелопер считает открытие кулинарных коворкингов в собственных ЖК разумным шагом.

В этом случае у жильцов появляется широкий выбор блюд авторской кухни с экспресс-доставкой. Время для многих потребителей – решающий фактор при выборе сервиса, а тут срок доставки будет минимальным.

Исполнительный директор сети коворкингов «Практик» Владимир Дорофеев усматривает в этом сотрудничестве и другую выгоду для девелопера – сдачу в аренду низколиквидных помещений на вторых этажах крупных ЖК.

Напомним, что стартап «Твое место» супруги Артур и Елизавета Цыкуновы запустили в 2020 году, и уже к декабрю смогли привлечь $150 тыс. от бизнес-ангелов, чьи имена не раскрываются.

Первые инвестиции (27 млн рублей) от ГК «Самолет» проект получил в июле 2021 года, что позволило открыть уже полноценный кулинарный коворкинг на 320 кв.м., аренда которого на рабочую смену (4-12 часов) стоила 1,5-2,5 тыс. рублей, а на месяц – от 70 тыс. рублей.

Пользуясь услугами «облачной кухни», как называют ее сами основатели, клиенты получают не только круглосуточный доступ к оборудованию, но и клининг, коммунальные услуги, а также возможность протестировать свой бизнес-проект без крупных вложений.

Супруги-основатели бизнеса остались в полном восторге от работы с российским девелопером, которого в интервью нашему сайту называли «очень классным инвестором».

По словам Цыкуновых, в первый же месяц работы коворкинг принес 2,8 млн рублей выручки от частных шеф-поваров, foodtech-стартапов, кейтерингов и представителей направления dark kitchen.

В интервью RB.ru Цыкуновы подробно рассказывают о специфике бизнеса на кулинарных коворкингах, который в нашей стране пока мало изучен, но активно развивается за рубежом.

По данным Forbes, американский стартап CloudKitchens основателя и экс-гендиректора Uber Трэвиса Каланика привлек более $1 млрд, а британский Karma Kitchen – более $340 млн.

До конца 2022 года «Твое место» и «Самолет» планируют открыть не менее пяти новых кулинарных коворкингов в Москве и Санкт-Петербурге. Как предполагает Цыкунов, в этом случае годовая выручка стартапа может достичь 87 млн рублей.

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Фото на обложке: Pylyp Sukhenko / Unsplash