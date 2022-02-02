QLab вместе с экс-главой администрации президента Волошиным купили разработчика финтех-проектов для банков

Российская компания по разработке IT-решений для бизнеса QLab купила разработчика финтех-проектов для российских и американских банков «Диджитал Эра». Соинвестором сделки стал экс-руководитель администрации президента РФ и член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин.

О сделке RB.RU сообщил сооснователь QLab Даниил Кручинин. Финансовые детали не раскрываются. Александр Волошин после сделки стал учредителем QLab, получив, согласно данным ЕГРЮЛ, 14% в ООО «Кью Лаб».

«Известно, что в среднем в 2021 году в США компании сопоставимого масштаба в сфере разработки ПО оценивались с мультипликатором 8х к EBITDA ("Диджитал Эра" выступала подрядчиком для финтех-предприятий из США). В России этот мультипликатор по оценке компании применяется с дисконтом в 30–40%», — сообщили эксперты QLab.

Показатель EBITDA «Диджитал Эра» по итогам 2021 года составил 43 млн рублей. Таким образом, вся компания может оцениваться в 206,4–240,8 млн рублей.

QLab рассчитывает, что покупка «Диджитал Эра» даст ей экспертизу и масштаб для конкуренции в IT-бизнесе, а также сделает компанию привлекательнее для опытных разработчиков. После сделки предприятие будет продолжать развивать, в частности, вероятностную модель для банкоматов, систему полной автоматизации торгов и систему мониторинга состояния оборудования.

Бренд «Диджитал Эра» после покупки не сохранится, команда компании продолжит работать над проектами в составе QLab, а основатель «Диджитал Эра» Николай Вязовик займет в Qlab должность технического директора.

О QLab и ее владельцах

QLab в ноябре 2020 года основали Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Выручка компании за 2021 год, по собственным данным, составила более 100 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, Кручинин и Нуркаев владеют одинаковой долей в проекте — им принадлежит по 25,42% в ООО «Кью Лаб». Вязовик получил долю в 15,41%, Волошин — 13,98%. Еще 10,59% у Вигена Манукяна, 9,18% — у Ирины Зиминой.

Нуркаев также является основателем облачного провайдера QCloud и digital-агентства VanMedia. Кручинин — основатель онлайн-платформы для продажи и покупки билетов на мероприятия Eticket4.

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Фото на обложке: Unsplash