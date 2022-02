Блокчейн, геймдев и технологии для HR — дайджест главных сделок января

Кто в кого сколько вложил — в дайджесте RB.RU за январь 2022 года.

«В январе текущего года больше всего сделок мы увидели в направлении игр, платформ на блокчейне, различных сервисов доставки и стартапов в сфере маркетинга. Годом ранее на январь 2021 года приходились сделки на компании, занимающиеся облачными технологиями, финтех и — так же, как в текущем году — решения для маркетинга.

Наиболее активны в качестве инвесторов были “Яндекс”, Amethyst Capital, Angelsdeck, отдельно отмечу европейскую игровую компанию Nexters, основанную Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским»‎, — говорит Андрей Вихарев, директор европейской инвестиционной компании Meros Equity.

В январе было не так много сделок — чуть больше 20. «Видно, что, в основном, раунды закрывали до конца года. При этом месяц показал значительное количество M&A-сделок: компании покупали “Яндекс”, Nexters, “Сбер” и другие», — отмечает Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures.

«Одной из главных сделок в этом месяце для русскоязычных основателей можно считать привлечение $10,5 млн по оценке в $160 млн в стартап Superdao. Его основал петербуржец Юрий Лифшиц, оставшийся в Калифорнии после закрытия своего второго проекта Openland. Superdao — операционная система, генерирующая децентрализованные автономные организации (DAO). Их на платформе, насколько мне известно, создано порядка 500.

Деньги от второго раунда пойдут на расширение компании и открытие офисов в Москве и Петербурге. Так что Юра снова внесет вклад в развитие стартап-экосистемы на родине, где вроде бы будут более благосклонны к децентрализованным организациям и криптовалюте в ближайшее время, судя по новостям», — говорит Виталий Янко, партнер Insta Ventures.

Содержание:

Крупные сделки

Доска что надо

Miro привлек $400 млн по оценке $17,5 млрд. В раунде поучаствовал Iconiq Capital, Salesforce Ventures, Accel, TCV, ряд частных инвесторов. Это соучредители Airtable, гендиректора Snowflake и DocuSign.

Сервис упрощает совместную удаленную работу в командах и визуализирует как задачи, так и процесс их выполнения. У платформы уже 30 млн пользователей по всему миру.

Инструменты, которые разработала команда проекта, сейчас интегрированы со 100 приложениями, среди партнеров компании есть Atlassian, Cisco, Google Workspace, Microsoft Teams и Zoom. Компания появилась в 2011 году, ее основали Андрей Хусид и Олег Шардин. В ней работает около 1,2 тыс. сотрудников.

Интерфейс Miro

Iconiq Capital, один из текущих инвесторов, ранее уже вкладывался в проект. Инвестиции ускорят разработку новых продуктов и технологий и позволят увеличить количество корпоративных клиентов. Среди текущих клиентов компании немало корпораций из списка Fortune 100.

Необходимость гибридной работы и увеличение распределенных команд в самых разных отраслях экономики делают Miro очень востребованным продуктом с неограниченным потенциалом роста. Считается, что только в США к концу 2022 года примерно 53% сотрудников будут трудиться удаленно.

Рекрутинг в цифре

Австралийский блокчейн-HR-стартап Chrono Tech привлек $30 млн. В сделке участвовал местный частный инвестор Марк Карнеги и европейский инвестиционный фонд, чье название держат в секрете.

Деньги пойдут на разработку новых цифровых продуктов для рекрутинга. Проект был основан россиянином Сергеем Сергиенко в 2016 году. Всего за историю компании в нее вложили $39,4 млн.

«Основатель — известный российский предприниматель в области блокчейна. Проект Chrono Tech объединяет шесть разных сервисов, призванных сделать наем удаленных разработчиков удобнее, проще и эффективнее, — отмечает Егор Абрамов из Fort Ross Ventures. — Сервис популярен среди web 3.0 разработчиков, что вполне соответствует духу времени: они сегодня в дефиците, найти таких разработчиков непросто».

Дао-философия

Блокчейн-стартап Superdao привлек seed-раунд в размере $10,5 млн. В проект Юрия Лифшица инвестировали AllianceDAO, Signal Fire, Pear VC, One Block Capital и ряд бизнес-ангелов. В интервью Денису Ефремову, принципалу Fort Ross Ventures, Лифшиц отметил, что в ходе фандрайзинга, который длился с 29 ноября по 24 декабря, он пообщался с 250 инвесторами, среди которых были венчурные фонды и бизнес-ангелы.

«Отношение инвесторов к криптоэкономике определенно меняется, — отмечает Тимур Тажитдинов. — В 2021 криптостартапы привлекли рекордные $25 млрд, 5% от всех VC-инвестиций — больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

SuperDao

Все топовые венчурные фирмы в 2021 году в том или ином качестве участвовали в инвестраундах криптостартапов: Tiger Global инвестировал в TRM labs, Sequoia — во Flint и так далее. Доля криптопроектов в портфелях венчурных фондов увеличивается».

Superdao оценили в $160 млн. Команда разрабатывает операционную систему для создания децентрализованных автономных организаций (сокращенно DAO) и управления ими, позиционируя себя как Shopify для DAO.

По словам Александра Павлова, CEO инвестиционной платформы для криптотрейдеров Equite.ai, эта модель позволяет ориентироваться на потребности клиентов, которые также могут быть владельцами частички такой организации.

«Сам Superdao идет в этом направлении семимильными шагами», — отмечает он.

«Количество DAO и платформ для их создания и операционного управления определенно будет расти, так как эта сфера привлекает множество криптоэнтузиастов, которые захотят на этом заработать, — комментирует Тимур Тажитдинов, инвестиционный аналитик фонда Softline Venture Partners. — Но нужно, чтобы количество перешло в качество.

Сейчас большая часть DAO представляет собой инвестиционные пулы для покупки NFT и других цифровых ценностей и дальнейшей продажи их на вторичном рынке. Хотя сами по себе DAO могут стать решением для множества проблем в корпоративном и госуправлении».

У платформы Superdao много функций — например, есть инструменты для раздачи токенов и экосистема для взаимодействия со сторонними приложениями для DAO. Над проектом работает 25 специалистов. В качестве бизнес-ангелов в сделке участвовали основатели и сотрудники компаний 1inch, Protocol Labs, OpenSea и Coinbase.

Сделка выглядит многообещающей на фоне официальной риторики о регулировании криптовалют в России и потенциальных запретов на операции в этой сфере. Окончательное решение о регулировании криптовалюты должно появиться в течение полугода.

Новости из мира крипты приходят постоянно: недавно почти тыс.а фаундеров-участников знаменитого акселератора Y Combinator объединились в сообщество Orange DAO для того, чтобы совместно инвестировать в криптостартапы и помогать им развиваться.

Фокус на время

Ventra Go! получил $9,2 млн инвестиций от «ВТБ Капитал Инвестиции» взамен 23,33% доли в компании. Сервис с 2020 года помогает пользователям найти сотрудников на временную работу: подбирает курьеров, промоутеров, грузчиков, хостес и так далее. Ventra Go! ищет исполнителя, проверяет его и берет на себя документооборот и денежные отношения.

Платформа зарабатывает на комиссии с каждого заказа, минимальная рабочая смена составляет четыре часа. Вложения помогут ускорить развитие платформы и масштабирование бизнеса в регионах России.

Для фонда «ВТБ Капитал Инвестиции» это первая сделка в HRtech-сегменте. Временной работой заняты, под подсчетам сервиса, около 6% населения России. Чаще всего такие сотрудники востребованы в ритейле, логистике, FMCG.

«Проблема подбора персонала сейчас остро стоит перед многими компаниями. Одни предпочитают пользоваться услугами HR-агентств, другие берут in-house-специалистов.

В случае же со временными персоналом вести непрерывную обработку заявок вручную достаточно сложно. И автоматизация направления позволит значительно снизить затраты на поиск», — объясняет директор международного венчурного фонда iDealMachine Елена Силинская интерес инвестора к проекту.

Ценный код

Онлайн-школа программирования для детей Kodland привлекла инвестиции. В проект вложили $9 млн Redseed Ventures, Baring Vostok, Flyer One Venture, Kismet, а также партнер I2BF Global Ventures Александр Невинский. Он же участвовал в инвестиционном раунде в конце 2020 года, тогда проект получил $1,5 млн.

«Отличный пример стартапа с российскими корнями, который уже стал международным и вышел в несколько стран. Конкуренция на локальном рынке среди подобных сервисов достаточно большая, а в других странах такого качества продукта просто нет — поэтому Kodland удается неплохо делать экспансию. Отличный пример сделки с хорошими инвесторами, которые помогут стартапу расти», — отмечает Денис Ефремов.

Kodland на рынке с 2018 года, ученикам доступны курсы не только по программированию, но и по веб- и гейм-дизайну, 3D-моделированию. Сооснователь школы Александр Носулич до этого был франчайзи-партнером школы программирования «Алгоритмика».

Команда KodLand. Источник: Tadviser

«Обучение детей в целом и программированию в частности — супертренд в венчурной истории. Родители не жалеют денег. Про EdTech говорят как про новую нефть. В топах EdTech-платформ для взрослой аудитории — обучение цифровым профессиям: программированию, геймдеву, UX-дизайну, диджитал-маркетингу.

В сегменте детского образования пока все же превалируют школьные предметы и языки, но появляется и больше игроков по ИT-образованию, например, “Алгоритмика”, Hello world, “Кодиум”», — говорит Сергей Шлыков, совладелец Chatme.ai, в прошлом венчурный инвестор и партнер Fast Lane Ventures, Media3, CommIT Capital. ​​Глобальные инвестиции в стартапы EdTech за 2021 год увеличились на 29% и составили $20,8 млн, говорится в исследовании HolonIQ.

Программы Kodland доступны в США, СНГ, Аргентине, Великобритании и других странах. «Рынок однозначно укрупняется. Начинается гонка бюджетов, поэтому можно ожидать, что в 2022 году маленькие игроки будут искать возможности примкнуть к крупным или объединяться между собой», — отмечает Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng и Skysmart.

Фура с деньгами

Российский сервис Fura привлек $7,86 млн. В стартап, который упрощает организацию перевозок для дальнобойщиков, вложились Fort Ross Ventures, Flashpoint Venture Debt и группа инвесторов, в том числе Святослав Вильде (биржа грузоперевозок ATI SU). Весь бизнес оценивается экспертами примерно в $80 млн, деньги пойдут на развитие Fura в Штатах, компания начала экспансию осенью прошлого года.

До этого проект уже получал инвестиции от Moscow Seed Fund. Проект запустился в 2017 году, у проекта четыре основателя: сын певца Олега Газманова — Филипп, а также Артур Жажоян, Геворк Саркисян и Евгений Муравьев.

Команда Fura

«В сделке принял участие сильный синдикат инвесторов и профильные для компании бизнес-ангелы, — отмечает Елена Силинская. — Рынок технологических решений в логистике — один из самых динамично растущих как в России, так и в мире. Согласно исследованию, проведенному Высшей школой экономики в 2021 году, в России темпы роста составляют порядка 20% в год.

Международный рынок логистики также ежегодно увеличивается на несколько десятков процентов. Поэтому отрасль перспективна для внедрения инноваций. Сделка еще раз подтверждает, что привлечение крупного раунда инвестиций возможно только при наличии трекшена и динамики развития на зарубежных рынках. Так, Fura уже год активно продает в Штатах свой продукт и имеет подтвержденный спрос на американском рынке».

Судя по открытым источникам, до привлечения инвестора у компании уже было 50 локальных клиентов, примерно 14 тыс. выполненных поездок и несколько десятков миллионов выручки за год.

Для Fort Ross Ventures инвестиции в Fura cтали первой сделкой в истории их нового инвестфонда для вложений в проекты ранних стадий. В будущем фонд планирует инвестировать минимум в 50 стартапов с российскими корнями.

В январе специалисты зафиксировали сразу три сделки со стартапами из транспортной отрасли. Миллион долларов получил от Angelsdeck российский разработчик решения для автономного вождения BaseTrack, кроме того, платформу для таксопарков «Таксигрегатор» купили структуры QIWI.

Миллион и меньше

Сам себе занятой

Российский стартап MyGig привлек $1,6 млн от Sistema SmartTech, Altus Capital и Brayne. Команда разрабатывает маркетплейс подработок для самозанятых.

Компанию основали Вячеслав Заславский и Никита Ильичев, сервис работает с 2019 года и позволяет привлекать работников на время. Например, курьеров, продавцов, поваров и так далее. Среди клиентов — «ДоДо Пицца», «Азбука вкуса», Hoff.

Количество самозанятых в России постоянно увеличивается, сейчас такой статус есть у 4 млн человек, их доходы, по данным ФНС, с 2019 года составили 882 млрд рублей, так что это огромный рынок, который будет все больше привлекать внимание как предпринимателей, так и инвесторов.

«HRTech и, в частности, платформы подбора линейного персонала — одни из бенефициаров пандемии. Конкуренция бизнеса за персонал неуклонно усиливается, а налоговый режим самозанятости добавляет в отрасль так необходимую ей прозрачность.

Полагаю, количество инвестиций тут будет ощутимо расти в течение года, а основной целью будет экспансия, в том числе за пределы России», — говорит Михаил Кириченко, сооснователь FinTech-компании Jump.Finance.

Чуть больше, чем MyGig, а именно $1,75 млн, привлек российский онлайн-сервис для нотариальных услуг OneNotary. Деньги вложили TMT Investments и другие инвесторы.

«Наблюдать за инновациями на рынке нотариальных услуг очень интересно, поскольку этот сегмент едва ли не самый консервативный. Огромный рынок, но есть ощущение, что он очень резистентный», — отмечает Денис Ефремов.

Больше транзакций

FinTech-стартап DigiDoe Александры Видюк получил финансирование от инвестиционной компании Joint Journey Сергея Дашкова. Команда потратит $1,1 млн на дальнейшую разработку собственного решения — многофакторной биометрической технологии аутентификации пользователей 7D.

Она предназначена для мультивалютной платежной инфраструктуры на базе искусственного интеллекта. Система позволит совершать больше транзакций за единицу времени и отказаться от карт и мобильных устройств.

«Рынок классических платежей определенно растет, и такое решение актуально, если оно будет хорошо работать на любых текущих ground level-инфраструктурах, на тех же платежных системах Visa, MasterCard и American Express и так далее, — говорит Павел Гужиков, основатель финтех-компании “Деньги Вперед”. — С другой стороны, такие продукты поджимают web 3.0 и распределенные финансы.

На вопрос больших комиссий и высокой скорости операций в распределенных финансах ответ тоже нашли, а значит, конкурировать придется с уже имеющимися решениями.

Европейский финтех-рынок большой, поэтому потенциал у проекта определенно есть, но пока не до конца четкий. Думаю, здесь стоит смотреть на ближайший трекшн именно бизнеса, а не технологии, тогда вектор развития и перспективы будут более прозрачны.

В ходе этой конкретной сделки есть ощущение, что ставки сделаны скорее на команду, чем на саму технологию, значит, в фаундеров верят, а это уже половина успеха».

Сбои не пройдут

Стартап MONQ, который позволяет моментально обнаружить и предотвратить сбой в ИТ-системе, привлек $1,15 млн инвестиций. Продукт реализован в виде AIOps-платформы Artificial Intelligence for IT Operations — основной задачей таких решения является сбор всех больших технических данных о состоянии IT-инфраструктуры, сквозная зонтичная аналитика по всему IT и устранение сбоев до их возникновения с применением технологий искусственного интеллекта, которая помогает компании комплексно управлять ИТ-инфраструктурой.

Основатели MONQ — Алексей Каменев, Сергей Письменный, Николай Ганюшкин и Евгений Герасимов — запустили проект в конце 2019 года.

Лид-инвестором сделки стал сооснователь компании Veeam Ратмир Тимашев. Стартап российских предпринимателей официально зарегистрирован в Латвии. Это не первые инвестиции, которые получила компания. Летом 2021 года MONQ привлек $350 тыс. от New Nordic Venture.

Основатели MONQ

«В любом современном бизнесе много ИТ-систем, и они становятся сложнее и разнообразнее. Поэтому необходимы решения для обнаружения и устранения инцидентов в критически важных сервисах, — говорит Игорь Ярунов, заместитель директора по инвестициям МТС AI. — Эти инциденты нужно классифицировать, задавать сложные правила для реакции на них, интегрировать с системами мониторинга для сбора данных, отображать в понятном виде на дашбордах.

При таких сложных задачах роль ИИ в анализе логов и инцидент-менеджменте будет только расти. У таких сервисов, как MONQ, огромный рынок, думаю, компания получит целевого инвестора. Кто, как не разработчики софта, понимает всю боль при работе “зоопарка” систем в бизнесе».

Стабильность работы приложений критически важна для цифрового бизнеса. По прогнозу Grand View Research, объем рынка решений disaster recovery solutions (DRaaS) к 2025 году может составить $26,2 млрд.

Михаил Попов, банкир, инвестор, основатель FinTech-платформы TalkBank, отдельно отмечает, что MONQ привлекла инвестиции не просто от успешного предпринимателя, а от миллиардера, что даёт хороший шанс для следующего раунда инвестиций.

«Он, будучи основателем компании по обеспечению безопасности данных, имеет связи в таком потенциальном стратеге, как компания Veeam, которая как раз занимается защитой данных.

Решение, которое выявляет баги и позволяет их устранить, очевидно, хорошо ложится в ее общую стратегию развития продуктов по защите данных и исключению уязвимостей, — говорит Попов. — Это очень хорошая сделка для развития перспектив компании MONQ с точки зрения как сотрудничества, так и потенциальных стратегических партнеров или даже экзитов.

С другой стороны, компания стартовала при поддержке посевного латвийского фонда Nordic Ventures. Коллег я знаю достаточно давно, это профессионалы своего дела. Думаю, в ближайшее время компания сможет объявить о ряде сделок и партнерств с потенциальными клиентами еще большего масштаба, чем были до этого».

Приманка для программиста

Резидент фонда «Сколково» HR-стартап Geecko привлек $1 млн. В сервис для найма ИТ-специалистов вложился Фонд развития интернет-инициатив и группа частных инвесторов. Деньги в том числе пойдут на развитие компании на американском рынке, проект начал развитие в этом регионе после участия в знаменитом акселераторе Alchemist в 2021 году.

«ИТ-рынок серьезно перегрет. Компании ведут нешуточную борьбу за каждого достойного кандидата, в то время как зарплатные ожидания ИТ-профессионалов вырастают на 5-10% чуть ли не каждую неделю, — напоминает Татьяна Мельничук, основательница международного ИТ-рекрутингового агентства Lucky Hunter. — Очевидно, что такой коллапс наравне со стремительной цифровизацией мира побуждает многих предпринимателей создавать решения, способные облегчить жизнь работодателей, подбирать специалистов быстрее и дешевле.

Команда Geecko

Учитывая, что ИТ — это на 100% рынок кандидата, трудно представить, что такие сервисы как Geecko способны полностью закрыть потребности ИТ-работодателей.

Учитывая специфику рынка и запросы ИТ-специалистов, сервисы, которые действительно могут “взлететь” и быть полезными для ИТ-работодателей и кандидатов, — те, что направлены на поиск работы в зарубежных компаниях с релокацией или удаленно».

Квантовый скачок

QSpace Technologies привлек $916 тыс. В seed-раунде принял участие «Газпромбанк». Средства будут потрачены на создание малого спутника с передатчиком системы квантового распределения ключей. Это позволит максимально защитить транслируемую информацию, однако для реализации проекта команде предстоит разобраться, как решить проблему ограниченной дальности.

QSpace Technologies запущена выпускником МФТИ Юрием Курочкиным, у проекта есть статус резидента «Сколково». В планах команды на 2023 год — запустить малый аппарат в космос.

Спортивный интерес

SportGate привлек $500 тыс. в качестве конвертируемого займа от ряда инвесторов. В раунде участвовали Quonota Investments и ряд бизнес-ангелов.

Сервис помогает заниматься спортом, в частности, упрощает организацию аренды спортивной площадки для футбольных, хоккейных, теннисных тренировок в Москве, Петербурге и Калининграде. Деньги пойдут на запуск новых услуг и дальнейшее развитие бизнес-модели. Компания работает с 2019 года.

Одна из спортивных площадок SportGate

Сервисы для спортсменов и фанатов пока не входят в топ отраслей для венчурного инвестирования, однако выглядят очень перспективными. Если раньше в фокусе внимания были проекты для онлайн-фитнеса, сейчас заметен интерес к диджитализации «реального» спорта.

Так, недавно проект для игроков, тренеров и фанатов баскетбола Level Up Basket привлек $350 тыс. от Flyer One Ventures и Quantum A, а в этом месяце инвестиции привлек сервис для футболистов JuniStat.

Бутерброд с маркетингом

Российское коммуникационное агентство Salo получило $400 тыс. от бизнес-ангела Антона Старского и группы частных инвесторов. Проект работает на рынке с 2016 года, фокусируясь на креативных спецпроектах и инфлюенс-маркетинге. Среди клиентов компании много известных брендов, есть госкорпорации.

Привлеченные средства команда потратит на развитие новых направлений, среди которых UX-дизайн и видеопродакшн. Сделка была закрыта еще летом прошлого года. Бизнес-ангел Антон Старский так комментирует свое участие в ней:

«Когда ко мне обратились основатели Salo, они уже являлись лидерами российского рынка на платформе “Яндекс.Дзен”, но искали инвестиции для развития новых направлений, в том числе направления медийной рекламы, для создания школы контент-продюсеров и собственного видеопродакшена.

Команда Salo

Команда очень сильная и, уверен, им по силам добиться значительных успехов и в новых направлениях. За 2021 год, несмотря на постоянные санитарные ограничения, компания уже смогла увеличить выручку более чем в четыре раза, в том числе благодаря запуску новых направлений.

Рынок интернет-рекламы стабильно увеличивается на протяжении многих лет, а с развитием социальных сетей рынок инфлюенс-маркетинга растет опережающими темпами. Из-за большого количества площадок и инструментов онлайн-маркетинга рынок онлайн-рекламы будет консолидироваться, предоставляя возможности для слияний и поглощений».

Инвестиции в юность

Российский стартап JuniStat привлек $310 тыс. от венчурных инвесторов Angelsdeck. Проект был основан в 2019 году Виктором Алексеевым и Глебом Шапортовым.

JuniStat — международная цифровая платформа, которая с помощью искусственного интеллекта ищет юные футбольные таланты. Алгоритм отслеживает 60 параметров, которые помогают анализировать нюансы физической и технической подготовки конкретного футболиста, и составляет внутренний рейтинг спортсменов.

Привлеченные деньги помогут усилить маркетинг на европейском рынке и в Латинской Америке и позволят доработать продукт под национальные особенности пользователей из этих регионов. Ранее, в 2020 году, проект уже получал инвестиции: сумма в $250 тыс. пошла на разработку технологии и развитие JuniStat в России и СНГ.

Интерфейс JuniStat

Игорь Калошин, СЕО клуба Angelsdeck, так объясняет внимание инвесторов к проекту:

«JuniStat может помочь миллионам талантливых детей по всему миру проявить себя в футболе. Сейчас у футбольных клубов мало объективных инструментов для оценки уровня футболистов и мониторинга их развития.

Множество данных об игроках по-прежнему собираются и анализируются вручную, при этом у большинства клубов ресурсы на скаутинг ограничены.

С помощью JuniStat клубы и скауты могут видеть более широкий спектр молодых дарований, эффективно справляться с потоком и отбирать лучших игроков под свои требования.

JuniStat позволяет по-новому осмыслить взаимодействие между участниками отрасли и при этом помогает им развиваться еще больше — именно такие проекты находятся в фокусе внимания клуба Angelsdeck».

Полное обнуление

Российская онлайн-школа «Зерокодер» получила $252 тыс. от частных инвесторов в обмен на 10%. В платформу, которая обучает профессии no-code-разработчика, вложились сооснователь Qiwi Сергей Солонин и два менеджера «Яндекса».

«Интересный пример сделки, когда стартап приземляет глобальный тренд на сугубо локальный рынок. Сделка ангельская, это только начало с точки зрения роста стартапа, очень интересно, как будут смотреть на такой бизнес инвесторы следующих раундов», — отмечает Денис Ефремов.

Декабрь прошлого году побил рекорды по количеству сделок в EdTech.

Команда «Зерокодер»

«ИТ-сфера очень динамично развивается. Здесь огромный дефицит кадров, высокие зарплаты, перспективы роста и перехода на другие позиции в мире цифры. Все это генерирует спрос на обучение в области ИТ, — говорит Павел Кудрявцев, директор по консалтинговой практике ГК IT Expert. — У проектов в области обучения достаточно быстрая отдача.

При этом нет особых капитальных вложений в производственные мощности. Поэтому у данной области достаточно низкие сроки окупаемости и выхода на прибыль».

Удачная рыбалка

Сервис бронирования рыболовных туров Fish.Travel привлек $165 тыс.. В раунде участвовали ФРИИ и ряд бизнес-ангелов. Инвесторы получили 6,5% компании. Ранее стартап уже привлекал деньги в виде конвертируемого займа после прохождения программы акселератора Sber500.

Стартап позволяет «под ключ» подобрать тур и организовать рыбалку. Интересно, что сервис гарантирует улов и предоставляет все, что нужно для рыбалки, например, катер, снасти и экипировку, также включена работа опытного гида, который покажет места клева.

Интерфейс Fish.Travel

«Рыболовные туры — потенциально гигантский рынок для развития, только в РФ около 32 млн рыбаков. Прогноз рынка рыболовного снаряжения к 2025 году от Research and Markets составляет $15 млрд, и проникновение тренда на маркетплейсы в такую отрасль как рыболовные туры выглядит очень интересно, инвесторы будут наблюдать за этой сферой», — говорит Сергей Шлыков, совладелец Chatme.ai, в прошлом венчурный инвестор и партнер Fast Lane Ventures, Media3, CommIT Capital.

Без суммы сделок

Американский стартап Syana, основанный Александром Барановым и Сергеем Файфером, станет частью сервиса для медитаций Headspace Health. Пока оба сервиса работают самостоятельно. Сумма, за которую была куплена компания Syana, не разглашается.

Платформу для таксопарков «Таксигрегатор» купила дочерняя компания QIWI. Проект работает с 2019 года, SaaS-сервис позволят снизить издержки таксопарков и автоматизировать расчеты с водителями, упрощая для них вывод денег.

Mindbox купила проект Popmechanic, его основатели продолжат заниматься развитием компании внутри Mindbox. Сервис позволяет компании без разработчиков персонализировать сайт и добавить к нему виджеты и всплывающие окошки. Popmechanic запустился в 2015-м, уже с 2019-го этот инструмент был встроен в платформу автоматизации маркетинга Mindbox.

Joint Journey инвестировал в студию производства 3D-анимации Vivix, ее запустили Илья Кузюк и Илья Мозжухин в 2019 году. Студия производит контент для известных сериалов, фильмов и игр.

Команда проекта разрабатывает сервис, позволяющий следить за своим психологическим здоровьем с помощью искусственного интеллекта. Стартап был резидентом Y Combinator, также известно, что в его развитие ранее вкладывался фонд Gagarin Capital, основанный россиянами.Сумма сделки не раскрывается, известно, что 20% компании остались у основателя проекта Александра Мерзликина. Покупкой стартапа Qiwi Technologies продолжает стратегию развития головной компании на рынке платежей для самозанятых.В прошлом году в нее вкладывался « ТилТех Капитал ». Суммарно Vivix привлекла более $1 млн в рамках pre-seed в 2021 году и текущего seed-раунда, однако детали не сообщаются.

Отдельно отметим новости PropTech-индустрии, которую международные эксперты уже начали называть преемницей FinTech-сферы. Amethyst Capital купила доли в двух строительных ИТ-сервисах: FaceKIT и «Закупай». Первый онлайн-сервис помогает учитывать и передавать под личную ответственность сотрудников профессиональные инструменты и оборудование.

Онлайн-площадка «Закупай» оптимизирует переговоры и организацию сделок между различными игроками строительно-инженерного рынка.

«Оба новых продукта хорошо закрывают потребности строительных компаний в совершенствовании системы транзакций между участниками и совершения сделок.

У нас два основных фокуса для инвестирования: оптимизация процесса строительства и взаимодействия участников российской стройки друг с другом, а также закрытие потребности строительных компаний в людях, машинах, механизмах и материалах — здесь мы рассматриваем различные маркетплейсы», — говорит генеральный директор Amethyst Capital Андрей Тян.

В портфеле организации уже есть компании, предлагающие цифровые решения для строительства: Gaskar Group, «Наймикс», BuildDocs, «Стройбот», Hive, АСК, Exon. FaceKIT и «Закупай», отметил Тян, дополняют и усиливают остальные сервисы Amethyst Capital.

Пока инновациям для строительства далеко до конкурентной борьбы с технологиями для финансов: должно пройти время, прежде чем каждый пятый венчурный доллар в мире будет вложен в PropTech.

Однако все больше инвесторов присматриваются к этой сфере. По оценкам FinTech Global, за 2021 год PropTech-проекты получили минимум $7 млрд, что опережает результаты 2020 года и дает основания полагать, что PropTech попал в фокус внимания венчурных капиталистов надолго.

Корпоративные инвестиции