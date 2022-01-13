Конвертируемый заем для бизнеса: правила 2022 года

В этом материале Сергей Кормилицин, основатель юридического бутика Polegis, специализирующегося на корпоративном праве, рассматривает плюсы и минусы оформления популярного и быстрого механизма привлечения стартапами инвестиций в свой проект.
Текст будет интересен и полезен частным инвесторам, владельцам стартапов, аналитикам и менеджерам венчурных фондов, инхаус-юристам для понимания порядка работы и возможных рисков оформления привлеченного финансирования по новому закону.
2021 год принес много интересного в плане новых законов, и среди них — изменения в законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», где были установлены правила оформления конвертируемого займа.
Я буду избегать употребления фразы «новые правила», потому что раньше их не было, была лишь общепринятая практика оформления через несколько документов: корпоративный договор, опцион или договор залога доли, что приводило к затягиванию согласования всех этих документов и, как следствие, сроков сделки.
В самом начале после принятия законы было много страхов и непонимания, как его применять, юристы находили множество ограничений и минусов.
Но по прошествии почти года с момента принятия закона были оформлены первые сделки, и большая часть вопросов отпала. Однако некоторые минусы в новом механизме оформления остались.
Суть конвертируемого займа
Общий смысл как был, так и остался: договор конвертируемого займа позволяет предоставить инвестору финансирование стартапу и в дальнейшем получить долю в компании при наступлении определенных условий или просто по прошествии срока, установленного в договоре.
Несомненным плюсом для инвестора является то, что теперь он имеет право выбора: потребовать возврата займа, если стартап не взлетит, или конвертировать свой займ в долю в компании, если стартап будет расти.
Как было сказано выше, раньше такую возможность приходилось обеспечивать опционами, что увеличивало бумажную работу и затраты сторон на юристов и нотариальные издержки, сейчас же все договоренности сторон можно оформить одним документом.
Принятый закон позволяет урегулировать спорные моменты и гарантировать сторонам соблюдение их прав, но многие моменты урегулированы в императивной форме, то есть не дают сторонам право выбирать, как поступить в том или ином случае, а четко указывают на порядок действий.
Например, четко оговорен срок направления нотариусу заявления о конвертации доли инвестором — 3 месяца с момента наступлений условий, указанных в договоре. Или тот факт, что теперь сведения о займодавце (потенциальном инвесторе) нотариус должен включать в ЕГРЮЛ.
Учитывая, что инвестор может не захотеть войти в состав участников стартапа, этот момент может заставить некоторых инвесторов отказать от нового механизма, если они не хотят публично раскрывать свои намерения раньше срока.
Кстати, изначально этот момент породил массу вопросов, критики и даже отказов нотариусов заверять договор конвертируемого займа, так как налоговая не разработала нужную форму для отображения сведений в ЕГРЮЛ.
Сейчас проблема уже решена и нотариусы вносят необходимые данные без особых проблем.
Правила оформления конвертируемого займа в 2022 году
Сама схема оформления очень похожа на классический вход инвестора в компанию через подачу заявления и принятие третьего лица в число участников, и работает следующим образом.
- 1. Потенциальный инвестор направляет в инвестируемый стартап заявление о принятии в состав участников общества и указывает в нем, что вклад будет внесен за счет зачета требований по договору займа. Нужно также указать сумму вклада, которая обычно равна займу, и требуемый размер доли.
Все остальные условия стороны могут включить в договор по собственному желанию. На практике в договор почти всегда включаются условия, которые являются так называемыми триггерными точками, при которых инвестор может требовать досрочный возврат займа или необходимые условия для его конвертации.
Например:
- Срок. Самое простое условие, которое стороны могут зафиксировать в договоре. Идет привязка к определенной дате или истечению определенного периода, когда инвестор может выбрать конвертацию или возврат займа.
- Квалифицированный раунд. Указание на определенную сумму раунда, при которой произойдет конвертация.
- При неквалифицированном раунде стороны могут указать, что возможна конвертация, возврат займа, начало переговоров или, например, конвертация по минимальной оценке.
- Отчуждение активов, смена контроля. Если после получения займа стартап продаст свои активы или основатели выйдут из компании, то это основание для инвестора потребовать досрочного возврата предоставленных денег.
- 2. Следующим шагом после получения заявления является организация общего собрания участников ООО, на котором они дают предварительное согласие на заключение договора и увеличение уставного капитала за счет вклада инвестора, который выдает заем. Такое решение нужно нотариально удостоверить.
- 3. После одобрения займа стороны заключают договор займа, который также, как и решение, нужно нотариально удостоверить. Рекомендуется совмещать второй и третий этапы и нотариально заверять документы в один день, чтобы оптимизировать время и нотариальные издержки.
- 4. Не позднее двух дней после заключения договора нотариус подает заявление в ИФНС с информацией о том, что между инвестором и компанией заключен договор. Такая мера позволяет другим потенциальным инвесторам увидеть, что есть некоторые ограничения в связи с заключенным договором займа.
- 5. После того, как инвестор решит конвертировать займ в долю или наступят указанные в договоре условия, он должен подать нотариусу заявление об увеличении уставного капитала, после чего нотариус уведомляет компанию о поступившем заявлении займодавца, сделать он это должен не позднее следующего дня.
Следует сделать небольшое отступление и сказать об одном минусе конвертируемого займа: отсутствие полного автоматизма. То есть, если фаундеры стартапа не захотят конвертироваться, то могут подать нотариусу возражения, и инвестору придется идти в суд, чтобы конвертировать свои деньги в долю. Учитывая, что судебный процесс может длиться 1-1,5 года, перспективы не самые лучшие.
Навряд ли такие ситуации будут возникать часто, потому что из-за подобного спора стартапу будет сложно привлекать деньги в дальнейшем, но сам факт возможности затянуть конвертацию может оттолкнуть некоторых инвесторов.
- 6. После получения уведомления от нотариуса у стартапа-заемщика есть 14 дней, чтобы предъявить свои возражения на заявление инвестора о конвертации доли.
Здесь пока не решены еще некоторые проблемы:
а) каким образом направляются возражения? В простой письменной форме или через нотариуса?
б) если возражения направляются в простой письменной форме, то может произойти явное затягивание сроков: общество направит нотариусу свои возражения в последний (13-й) день по почте, что будет вполне правомерно, но затянет срок для инвесторов и нотариуса.
В заключение можно выделить следующие плюсы и минусы структурирования сделки с помощью конвертируемого займа:
Минусы:
- нет возможности заставить компанию конвертировать деньги в долю без суда;
- необходимо организовывать собрание участников для одобрения конвертируемого займа и заверять договор у нотариуса, в отличие от оформления займа по старому порядку;
- не урегулирован вопрос с тем, что делать, если во время действия договора займа войдет другой участник и изменится соотношение долей участников или уставного капитала;
- требуется единогласное одобрение всех участников компании (в обществах с несколькими участниками это может быть затруднительно и заметно снизит скорость применения инструмента).
- автоматическая конвертация денег в долю при отсутствии спора;
- повышенная гарантия конвертации денег в долю (даже если придется идти в суд) по сравнению с ранними конструкциями;
- при переходе прав по договору конвертируемого займа новый займодавец не вправе требовать конвертации. Это большой плюс, т.к. для стартапа личность инвестора может играть существенную роль, и такое положение не позволит войти в состав участников сомнительной личности.
Новый закон не самый идеальный, но все-таки немного упрощает жизнь инвесторам и позволяет, не выводя за рамки закона ранее используемые конструкции, структурировать венчурные сделки с использованием законного и надежного механизма, а все его минусы рано или поздно будут исправлены законодателем или судебной практикой.
Будет ли работать старая схема?
Конечно, ведь в законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» так и остались положения о том, что в счет вклада инвестора можно сделать зачет взаимных требований, а потому никто не может запретить оформить договор займа в простой письменной форме и потом произвести зачет взаимных требований между инвестором и стартапом.
Фото на обложке: Shutterstock / only_kim
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Школа программирования для детей KodLand привлекла $9 млн инвестиций
- 2 Как русскоговорящие основатели поднимают венчурные инвестиции? Статистика 27 стартапов
- 3 Показать все лучшее сразу
- 4 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
- 5 В какие направления ИИ инвестировать в 2022 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022