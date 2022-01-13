Конвертируемый заем для бизнеса: правила 2022 года

Текст будет интересен и полезен частным инвесторам, владельцам стартапов, аналитикам и менеджерам венчурных фондов, инхаус-юристам для понимания порядка работы и возможных рисков оформления привлеченного финансирования по новому закону.

В этом материале Сергей Кормилицин, основатель юридического бутика Polegis, специализирующегося на корпоративном праве, рассматривает плюсы и минусы оформления популярного и быстрого механизма привлечения стартапами инвестиций в свой проект.

2021 год принес много интересного в плане новых законов, и среди них — изменения в законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», где были установлены правила оформления конвертируемого займа.

Я буду избегать употребления фразы «новые правила», потому что раньше их не было, была лишь общепринятая практика оформления через несколько документов: корпоративный договор, опцион или договор залога доли, что приводило к затягиванию согласования всех этих документов и, как следствие, сроков сделки.

В самом начале после принятия законы было много страхов и непонимания, как его применять, юристы находили множество ограничений и минусов.

Но по прошествии почти года с момента принятия закона были оформлены первые сделки, и большая часть вопросов отпала. Однако некоторые минусы в новом механизме оформления остались.