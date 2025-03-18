Кривая доходности: что это такое и как ее использовать?

Финансовые рынки полны сигналов, но один из самых точных — это кривая доходности. Ее форма отражает ожидания инвесторов, предвещая рост, кризис или стабильность. Изменения кривой влияют на процентные ставки, решения центробанков и стратегии инвесторов. Этот инструмент важен как для традиционных финансов, так и для крипторынка. Давайте разберемся, как он работает и что может рассказать о будущем.

Что такое кривая (бескупонная) доходность?

Кривая доходности показывает, как меняется доходность облигаций в зависимости от срока их погашения. Также есть один из ее важных видов — кривая бескупонной доходности. Она строится на основе облигаций, которые не приносят инвесторам регулярных выплат. Вместо этого они продаются дешевле номинала, а доход выплачивается только в конце срока.

Кривая помогает понять, сколько стоит заемный капитал на разные периоды. Допустим, если кривая идет вверх, это значит, что долгосрочные кредиты обходятся дороже, чем краткосрочные. Если она становится плоской или наклоняется вниз, это может указывать на экономические проблемы.

Для чего необходима кривая доходности?

Кривая доходности помогает оценить текущую ситуацию на рынке и предсказать, что будет дальше. Она полезна не только для профессионалов, но и для всех, кто планирует брать кредиты или инвестировать деньги.

Рассмотрим детальнее, как её используют:

В нормальной ситуации долгосрочные кредиты дороже краткосрочных, потому что инвесторы хотят компенсации за долгий срок. Если краткосрочные ставки выше долгосрочных — это тревожный сигнал. Так было перед кризисами 2008 и 2023 годов.

Компании смотрят на кривую, чтобы понять, когда лучше занимать деньги. Люди используют её, чтобы решить, выгодно ли сейчас брать ипотеку или кредит.

Если кривая доходности растущая, вложения в долгосрочные активы (недвижимость, акции) могут быть перспективными.

Если кривая перевёрнутая, инвесторы уходят в защитные инструменты, например, золото или казначейские облигации.

Банки и правительства следят за кривой, чтобы вовремя корректировать процентные ставки и поддерживать стабильность.

Типы кривых доходности

Кривая доходности облигаций не всегда выглядит одинаково. Её форма может многое рассказать о состоянии экономики.

Нормальная (восходящая) кривая. Как правило, кривая доходности облигаций выглядит как плавно поднимающаяся линия. Это означает, что долгосрочные облигации дают более высокий доход, чем краткосрочные. Такое распределение ставок естественно: чем дольше срок, тем больше рисков, поэтому инвесторы требуют более высокую премию.

Плоская кривая. Если разница между краткосрочными и долгосрочными ставками исчезает, кривая доходности выглядит как горизонтальная линия. Это означает, что рынки теряют уверенность в будущем. Так, В 2019 году кривая доходности в США стала плоской, что говорило о возможном замедлении экономики. Спустя год начался кризис, связанный с пандемией COVID-19.

Перевёрнутая кривая. Это самый опасный вариант. Если краткосрочные облигации приносят больше дохода, чем долгосрочные, кривая доходности облигаций выглядит как спускающаяся линия. Такое происходит, когда инвесторы ждут кризиса и боятся вкладывать деньги на долгий срок. В 2007 году перед мировым финансовым кризисом кривая доходности США перевернулась. Через год разразился ипотечный кризис, который привёл к банкротству Lehman Brothers и обвалу мировых рынков.

По теме:

Курс доллара: почему он падает и как это скажется на бизнесе

Индикаторы в трейдинге: что это и как они работают

Что такое уклонение кривой доходности?

Уклонение кривой доходности — это изменение её формы, которое происходит из-за экономических факторов. В обычной ситуации кривая имеет восходящий наклон.

Это значит, что долгосрочные облигации дают более высокую доходность, чем краткосрочные. Инвесторы требуют больше прибыли за долгосрочные вложения, потому что они несут больше рисков. Однако под влиянием инфляции, процентных ставок и ожиданий участников рынка кривая может менять свою форму.

Она может становиться круче, выравниваться или даже переворачиваться. Эти изменения важны, так как они показывают, что может произойти в экономике в будущем.

К примеру, в 2023 году кривая доходности ЦБ РФ резко изменилась, отражая жёсткую денежную политику. Центральный банк повышал ставки, чтобы бороться с инфляцией, что привело к росту доходностей краткосрочных облигаций.

Фото в тексте: Creative Stock Studio / Shutterstock

Типы уклонения кривой доходности

Существует 3 основных типа уклонения кривой доходности:

Параллельное смещение — это когда доходность всех облигаций изменяется одинаково. Например, если центральный банк поднимает процентные ставки, доходность и краткосрочных, и долгосрочных облигаций может вырасти одновременно. Изменение крутизны — кривая становится более крутой или, наоборот, сглаживается. Изгиб — это изменение формы кривой в отдельных её частях. Например, среднесрочные облигации могут показывать более резкое изменение доходности по сравнению с краткосрочными и долгосрочными. Такое явление может говорить о нестабильности на рынке.

Использование кривой доходности на финансовых рынках

Кривая доходности облигаций — это не просто абстрактный график. Её форма влияет на реальные решения миллионов людей и организаций.

Банки используют её, чтобы определять ставки по депозитам и кредитам. Если кривая перевёрнутая, выдавать кредиты становится невыгодно.

Инвесторы следят за кривой, чтобы предсказать будущее. Если она сглаживается, можно ожидать падения рынка.

Государства анализируют её перед выпуском облигаций, чтобы привлекать финансирование на оптимальных условиях.

Построение кривой доходности на практике

Чтобы построить кривую доходности, нужно собрать данные о процентных ставках облигаций разного срока. На графике:

По оси X — срок облигации.

По оси Y — доходность.

Если короткие облигации дают меньший доход, кривая доходности облигаций выглядит как восходящая линия. Если наоборот — как спускающаяся.

Кроме традиционной кривой доходности, существует кривая бескупонной доходности. Она учитывает только чистую доходность облигаций без купонных выплат и помогает точнее оценивать долгосрочные риски.

По теме:

Кредитный рейтинг: что это, как формируется и как его улучшить

Что такое лизинг, как работает и для чего используется

Рынки криптовалют и кривая доходность

Хотя крипторынок работает по другим принципам, аналоги кривой доходности можно встретить в децентрализованных финансах (DeFi). Здесь ставки по займам и депозитам также зависят от спроса и срока.

На платформах вроде Aave и Compound действует похожая система:

Если рынок криптовалют стабилен, доходность долгосрочных вкладов выше, чем краткосрочных — кривая восходящая.

Если начинается паника, краткосрочные ставки взлетают — кривая становится перевёрнутой.

В 2022 году, когда обанкротились Terra и FTX, доходность краткосрочных криптозаймов резко выросла. Это напоминало перевёрнутую кривую доходности облигаций, что указывало на кризис ликвидности.

Некоторые аналитики уже начали использовать аналоги кривой доходности для предсказания кризисов в крипторынке. Например, если на биржах наблюдается рост процентных ставок по краткосрочным стейблкоинам, это может говорить о приближающемся обвале.

Итог

Кривая доходности — один из самых точных индикаторов состояния экономики.

Если она нормальная (восходящая) , экономика стабильна.

, экономика стабильна. Если плоская , ожидается замедление.

, ожидается замедление. Если перевёрнутая, кризис не за горами.

Следить за кривой доходности важно каждому, кто интересуется финансами. Она показывает, чего ждать от экономики завтра, и помогает принимать более взвешенные инвестиционные решения.

Фото на обложке: g0d4ather / Shutterstock