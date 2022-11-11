Криптобиржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве. Основатель и генеральный директор биржи Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку. Еще в начале 2022 года компания FTX оценивалась в $32 млрд, а состояние ее основателя – в $17 млрд.
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX подала заявление о банкротстве, сообщает Bloomberg. Биржа может продолжать деятельность, пока работает над исполнением своих финансовых обязательств перед кредиторами.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста генерального директора биржи. Его состояние на начало 2022 года оценивалось в $17 млрд. Сама биржа оценивалась в $32 млрд.
В ноябре у FTX начались проблемы после выхода расследования CoinDesk, в котором было рассказано о неспособности биржи выполнять свои обязательства. Инвесторы начали выводить деньги с биржи, цены на токен FTX FTT упали.
Криптобиржу FTX собиралась купить биржа Binance, но в итоге отказалась от сделки.
Фото на обложке: J illustration /
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