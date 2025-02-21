Курс доллара: почему он падает и как это скажется на бизнесе

На фоне первых за три года переговоров России и США рубль снова начал укрепляться: 19 февраля курс доллара на Форекс впервые почти за полгода упал ниже 88 рублей. Опрошенные RB.RU экономисты и аналитики объяснили это ростом оптимизма инвесторов, уставших от геополитических кризисов, и дали прогноз, что будет с рублем дальше.

Почему рубль растет?

Неочевидные сигналы. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что укрепление российской валюты в последние недели связано с «преждевременными надеждами рынка на снижение геополитической напряженности». Пока устойчивого и фундаментального изменения ситуации в пользу России нет, но «усталость инвесторов от геополитической турбулентности и санкций толкает их к позитивной трактовке неочевидных и косвенных сигналов», указал эксперт.

В частности, отмечает Васильев, многие инвесторы ожидают смягчение санкций и приток иностранного капитала на российский рынок. На этих ожиданиях российские участники рынка могут закрывать длинные позиции по валюте и открывать длинные позиции по рублю, а экспортеры могут продавать валюту на опасениях, что в будущем она подешевеет, пояснил эксперт.

Рыночные силы. В свою очередь, замначальника казначейства «СДМ-Банка» Максим Петров считает, что снижение доллара связано с продажами валюты экспортерами и регулярными продажами Минфина. Сказать, что именно вызвало дисбаланс спроса и предложения, сложно — возможно, это поступившая «с некоторым лагом» экспортная выручка с периода, когда цены на нефть приближались к $80–82 за баррель, предположил эксперт.

Кроме того, как говорит Петров, текущий рост рубля может быть вызван «чрезмерно большой экспозицией физлиц в сторону ослабления рубля» в начале года. «Равновесие пока не найдено, и маятник валютного рынка качнулся от чрезмерного ослабления рубля в конце 2024 года в сторону чрезмерного укрепления рубля», — пояснил он.

Что будет с долларом?

Не без колебаний. В «Совкомбанке» полагают, что в ближайшие недели или месяцы рубль будет продолжать укрепляться на ожиданиях личной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Колебания российской валюты при этом могут оставаться широкими в зависимости от новостного фона. По словам Васильева, в ближайшие недели рубль будет торговаться в районе 83–91 за доллар, 87–95 за евро и 11,4–12,4 за юань.

«Дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от итогов переговоров и достижения конкретных договоренностей. В случае прогресса в переговорах России и США относительно урегулирования конфликта возможно дальнейшее укрепление рубля», — прогнозирует главный аналитик «Совкомбанка».

Дополнительно рубль поддержат ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки, заявил Васильев. Он ожидает, что Банк России на заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Фундаментальные проблемы. Заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов утверждает, что укрепление рубля вряд ли продлится долго. По его словам, на рост российской валюты влияют возможные будущие переговоры и деэскалация конфликта на Украине, а также высокая ключевая ставка. «Однако в долгосрочной перспективе курс рубля будет ослабевать. Все факторы, включая главный — рост денежного предложения — говорят в пользу этого», — заявил Горюнов.

Не ожидают дальнейшего укрепления рубля и в ВТБ. По мнению инвестиционного стратега банка Алексея Михеева, против российской валюты играют фундаментальные факторы. Например, говорит эксперт, инфляция должна обесценивать рубль на постоянной основе: «Если как сейчас, в Китае инфляция 0%, а в России — 10%, и эта ситуация продлится достаточно долго, то рубль должен обесцениваться на разницу в инфляциях, на 10% в год к юаню».

Не только инфляция. Кроме того, напоминает Михеев, в течение последних трех лет торговый профицит России сокращался. Во втором квартале 2022 года, когда был пик цен на сырье, торговый баланс показывал профицит в $91,5 млрд, в четвертом квартале 2024 года профицит сократился до $20,4 млрд, а в январе 2025-го упал до многолетнего минимума — $4,5 млрд. Снижение профицита Михеев связал с сокращением цен на нефть и газ, а также снижением рынков сбыта российских энергоносителей.

Также, добавляет Михеев, возможно дальнейшее снижение цен на нефть, так как в 2025-м и 2026 годах ожидается профицит на рынке из-за опережающего спрос наращивания добычи мировыми нефтепроизводителями.

Что это значит для бизнеса?

Победители и проигравшие. В «Совкомбанке» рекомендовали бизнесу быть готовым к широким колебаниям курса и при необходимости хеджировать валютные риски. От крепкого рубля, объясняет главный аналитик банка, в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, которые могут купить иностранные товары дешевле, однако слишком крепкий курс невыгоден для бюджета и экспортеров, поэтому власти могут применить механизмы сдерживания.

Горюнов отмечает, что укрепление рубля для компаний, конкурирующих с импортом, это скорее плохая новость, так как конкуренция обострится. «А для тех, кто использует импортные комплектующие — хорошая. С другой стороны, более крепкий рубль снизит инфляционное давление, что позволит Банку России быстрее перейти к снижению ставки, а это для бизнеса будет позитивной новостью», — добавил эксперт.

Рост производства. Эксперт Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Сергей Петренко заявил, что снижение курса доллара должно позитивно сказаться на бизнесе отечественных производителей. Они смогут производить товары из сырья по сниженным ценам, что, в свою очередь, может положительно повлиять на их внутреннюю экономику и на российский сегмент электронной коммерции, так как крупнейшие онлайн-платформы сконцентрированы на поддержке российских компаний, уточнил эксперт.

При этом, оговаривается Петренко, важно понимать, что бюджеты компаний в 2025 году уже утверждены, исходя из курса доллара на момент их формирования, то есть часть закупок уже согласована по старым ценам. «Поэтому ждать быстрого снижения цены на зарубежное сырье не стоит, эти процессы будут растянуты минимум на полгода», — предупредил он.

При участии Екатерины Струковой