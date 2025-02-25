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Курс доллара на Форекс упал ниже 87 рублей

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Курс доллара на валютном рынке Форекс опустился ниже 87 рублей, достигнув минимума с начала августа 2024 года, следует из данных «Финама». На минимуме за день американская валюта торговалась по 86,37 рубля, дешевея на 1,38 рубля к прошлому закрытию.

Курс доллара на Форекс упал ниже 87 рублей
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Курс евро на Форекс также снизился и достиг 90,68 рубля, подешевев к предыдущему закрытию на 1,1 рубля. Это минимум с 27 июня 2024 года.

Укрепление рубля началось после первых за три года переговоров России и США. Такую тенденцию опрошенные RB.RU экономисты и аналитики объяснили ростом оптимизма инвесторов, уставших от геополитических кризисов. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что многие инвесторы ожидают смягчение санкций и приток иностранного капитала на российский рынок.

  • 18 февраля высокопоставленные представители России и США в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Дипломаты договорились о восстановлении штатного состава посольств в Москве и Вашингтоне, а также обсудили возможную встречу президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото на обложке: Vladimir Solomianyi / Unsplash

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