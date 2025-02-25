Курс доллара на Форекс упал ниже 87 рублей

Курс доллара на валютном рынке Форекс опустился ниже 87 рублей, достигнув минимума с начала августа 2024 года, следует из данных «Финама». На минимуме за день американская валюта торговалась по 86,37 рубля, дешевея на 1,38 рубля к прошлому закрытию.

Курс евро на Форекс также снизился и достиг 90,68 рубля, подешевев к предыдущему закрытию на 1,1 рубля. Это минимум с 27 июня 2024 года.

Укрепление рубля началось после первых за три года переговоров России и США. Такую тенденцию опрошенные RB.RU экономисты и аналитики объяснили ростом оптимизма инвесторов, уставших от геополитических кризисов. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что многие инвесторы ожидают смягчение санкций и приток иностранного капитала на российский рынок.

18 февраля высокопоставленные представители России и США в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Дипломаты договорились о восстановлении штатного состава посольств в Москве и Вашингтоне, а также обсудили возможную встречу президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.

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