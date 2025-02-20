Bloomberg назвал рубль лучшей валютой на развивающихся рынках

Российский рубль с начала года укрепился на 13% по отношению к доллару, что делает его «лучшей валютой на развивающихся рынках», сообщил Bloomberg. Аналитики агентства отмечают, что без скорейшего прорыва в мирных переговорах по Украине скачок рубля может стать «преждевременным».

В четверг, 20 февраля, Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 88,51 рубля, снизив его на два рубля, что является самым сильным курсом российской валюты с августа 2024 года, отметило агентство.

Аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Денис Попов в комментарии Bloomberg заявил, что на укрепление рубля повлияли «успешное начало переговоров между Россией и США, а также сильные комментарии» президента США Дональда Трампа. Он добавил, что существует вероятность дальнейшего укрепления рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Однако некоторые эксперты указывают на то, что без скорейшего прогресса в мирном урегулировании по Украине российская валюта перестанет расти. «Если геополитическая ситуация в конечном итоге не изменится, то, по нашим оценкам, справедливый уровень курса при текущих ценах на нефть останется [выше 100 рублей за доллар]», — заявил руководитель аналитического отдела «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.

Во вторник, 18 февраля, высокопоставленные лица России и США во время первых за три года переговоров в Эр-Рияде обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они также договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Кроме этого, стороны обсудили подготовку ко встрече президентов России и США, которая, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, «вряд ли состоится на следующей неделе».

Фото на обложке: Marga Santoso / Unsplash