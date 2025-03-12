ЦБ предложил разрешить сделки с криптовалютой для ограниченного круга инвесторов

Банк России направил правительству предложение разрешить ограниченному кругу «особо квалифицированных инвесторов» покупать и продавать криптовалюты в рамках трехлетнего экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Кого допустят к сделкам? Статус особо квалифицированного инвестора смогут получить россияне, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или чьи доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Принять участие в эксперименте смогут и компании, являющиеся квалифицированными инвесторами. Для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюты, регулятор установит требования «с учетом уровня и характера рисков такого актива», отметили в ЦБ.

Центробанк также предложил разрешить всем остальным квалифицированным инвесторам вкладывать средства в привязанные к криптовалюте ценные бумаги, цифровые финансовые активы и производные финансовые инструменты, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам.

Зачем нужен ЭПР? В ЦБ объяснили, что введение ЭПР направлено на «повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг и расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов».

Вместе с этим регулятор предложил запретить резидентам сделки с криптовалютой вне ЭПР и установить ответственность за нарушение этого запрета. В Банке России напомнили, что по-прежнему не рассматривают криптовалюты в качестве платежного средства.

В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон, который разрешил использовать цифровые финансовые активы во внешнеэкономической деятельности. 1 сентября ЦБ начал эксперимент, участники которого могут использовать криптовалюту для международных платежей.

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