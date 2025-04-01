В России разработают механизм для изъятия биткоинов в пользу государства
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и другие структуры разрабатывают механизмы, которые позволят обращать биткоины в доход государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.
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«Есть один прецедент, уголовное дело. В ходе уголовного дела выявлены биткоины. Сейчас мы с соответствующими полномочными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов», — сказал глава службы.
Аристов назвал биткоин «проблемным активом» и отметил, что решение проблемы конфискации криптовалюты пока не найдено. Чиновник добавил, что в первую очередь нужно законодательно установить оборот «соответствующих» биткоинов в России.
- Летом 2023 года суд в Москве конфисковал более 1 тыс. биткоинов на сумму свыше 1,6 млрд рублей, которые принадлежали бывшему следователю Марату Тамбиеву, осужденному по делу о рекордной взятке в криптовалюте.
- В середине марта 2025 года в Банке России предложили запретить расчеты с криптовалютой вне экспериментального правового режима, а также установить ответственность за нарушение этого запрета. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что криптовалюты остаются волатильными инструментами, которые часто применяются для непрозрачных операций.
Фото на обложке: Mabeline72 / Shutterstock / FOTODOM
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