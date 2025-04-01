Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Нашли баг?
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В России разработают механизм для изъятия биткоинов в пользу государства

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и другие структуры разрабатывают механизмы, которые позволят обращать биткоины в доход государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.

В России разработают механизм для изъятия биткоинов в пользу государства
  1. Новости

«Есть один прецедент, уголовное дело. В ходе уголовного дела выявлены биткоины. Сейчас мы с соответствующими полномочными органами вырабатываем методику реализации этого вида финансовых инструментов», — сказал глава службы.

Аристов назвал биткоин «проблемным активом» и отметил, что решение проблемы конфискации криптовалюты пока не найдено. Чиновник добавил, что в первую очередь нужно законодательно установить оборот «соответствующих» биткоинов в России.

  • Летом 2023 года суд в Москве конфисковал более 1 тыс. биткоинов на сумму свыше 1,6 млрд рублей, которые принадлежали бывшему следователю Марату Тамбиеву, осужденному по делу о рекордной взятке в криптовалюте.
  • В середине марта 2025 года в Банке России предложили запретить расчеты с криптовалютой вне экспериментального правового режима, а также установить ответственность за нарушение этого запрета. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что криптовалюты остаются волатильными инструментами, которые часто применяются для непрозрачных операций.

Фото на обложке: Mabeline72 / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме