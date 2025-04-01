Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и другие структуры разрабатывают механизмы, которые позволят обращать биткоины в доход государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.

В России разработают механизм для изъятия биткоинов в пользу государства

https://rb.ru/news/withdrawal-bitcoins-state/

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