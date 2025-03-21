ЦБ предложил запретить расчеты с криптовалютой вне экспериментального правового режима

В Банке России считают, что расчеты с криптовалютой вне экспериментального правового режима (ЭПР) нужно запретить, а также установить ответственность за нарушение запрета. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Коммерсантъ».

«Мы остаемся при старой позиции, что нельзя допускать криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому одновременно предлагаем ввести запрет на расчеты в криптовалютах между резидентами вне экспериментального правового режима. Не только ввести запрет, но и установить ответственность за нарушение этого запрета», — рассказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что криптовалюты остаются волатильными инструментами, которые часто используются для непрозрачных операций. Однако Банк России готов сделать шаг в сторону регулирования, чтобы предоставить возможность инвестировать в криптовалюты особо квалифицированным российским инвесторам. Этот статус смогут получить россияне, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или чьи доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

12 марта ЦБ предложил разрешить сделки с криптовалютой для ограниченного круга российских инвесторов. Для этого планируется установить ЭПР сроком на три года. Замминистра финансов Иван Чебесков в этом же месяце заявлял, что ЭПР, разрешающий особо квалифицированным инвесторам торговать криптовалютой, будет запущен не ранее чем через полгода.

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