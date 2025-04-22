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Курс биткоина поднялся выше $90 тыс. впервые с начала марта

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Курс биткоина во вторник, 22 апреля, поднялся выше уровня в $90 тыс., свидетельствуют данные торгов. В последний раз биткоин находился на этой отметке 7 марта.
Курс биткоина поднялся выше $90 тыс. впервые с начала марта
  1. Новости

К 16:41 мск цена биткоина увеличилась на 2,98%, достигнув отметки в $90,092. Однако уже к 16:56 мск темп роста криптовалюты снизился — стоимость составила $89,977, демонстрируя прирост только на 2,85%.

  • Ранее, 7 апреля, биткоин рухнул ниже $75 тыс., падение продемонстрировали и другие криптовалюты — Ethereum, XRP, Dogecoin. Криптовалюты начали падать после того, как Трамп ввел жесткие пошлины, которые привели к потере стоимости мировых акций на триллионы долларов.
  • Трамп анонсировал пошлины 2 апреля. Они предусматривают несколько уровней — в частности, с 5 апреля для Великобритании, Сингапура и Бразилии действует тариф в размере 10%, а с 9 апреля повышенные пошлины должны будут платить ЕС (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%) и Таиланд (36%).

Фото на обложке: frimufilms / Freepik

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