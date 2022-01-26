Superdao Юрия Лифшица привлекла $10,5 млн в seed-раунде от ряда фондов и частных инвесторов

Проект Юрия Лифшица Superdao привлек $10,5 млн в seed-раунде при оценке в $160 млн. Раунд возглавила SignalFire. В нем приняли участие Alliance, Digital, One Block Capital, Fika Ventures, Pear Ventures, действующие инвесторы Shima Capital и Fifty Years, а также ряд частных инвесторов, среди которых основатели 1inch, Protocol Labs и лидеры продукта из Coinbase, OpenSea, Kraken и др.

Чтобы сделать создание DAO (Decentralized Autonomous Organization, аналоги ООО в криптоэкономике) доступным, Superdao разрабатывает универсальную платформу и в январе 2022 года планирует запустить закрытое бета-тестирование.

Стек Superdao охватывает ключевые области жизненного цикла DAO:

Простое и быстрое создание DAO;

Панель управления расходами;

Каталог участников с раздачей NFT и токенов;

Маркетплейс для DAO;

Открытая экосистема для сторонних инструментов DAO и др.

Superdao — это операционная система для DAO. Миссия Superdao состоит в том, чтобы развивать экономику децентрализованных автономных организаций с помощью улучшенной инфраструктуры и помогать запускать новые DAO.

В то время как в начале 2022 года насчитывалось 10-20 тыс. действующих DAO, Superdao ожидает, что к концу года будет создано до 1 млн новых DAO. Организации, основанные на блокчейне, набирают популярность как способы создания стартапов web3, инвестиционных групп, NFT-проектов и метавселенной, пояснили в компании.

Superdao была основана Юрием Лифшицем в Сан-Франциско в октябре 2021 года. В том же месяце стартап привлек $1 млн от фондов Shimla Capital, Fundamental Labs, Fifty Years, Lemniscape, Magic Fund и частных инвесторов. С тех пор команда проекта выросла до 25 человек.

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Фото: Superdao