Ставка на EdTech: кого инвесторы поддержали в декабре

Эксперты так и не дождались заявленной еще в начале месяца сделки между Miro и Iconiq Capital — она все-таки переехала на январь, однако и без этого события отрасль Software с восьмью сделками за месяц обогнала остальные ниши.

Меньше всех в нашем списке — $95 тыс. — привлек в декабре Eyebuy с технологией для live commerce. Чуть больше, $200 тыс., получил от инвесторов Therappy: эта сделка может задать тренд на развитие российских стартапов в области ментального здоровья.

Конец года для русскоязычного венчура был богатым на сделки в самых разных отраслях. Особенно выделялись стартапы из Software, EdTech, MedTech и Games. Самым большим чеком ($1,5 млрд) в декабре отличился «единорог» с российскими корнями GoPuff, развивающий бизнес по доставке продуктов и других товаров.

Какие отрасли интересуют инвесторов, кто, от кого и какие деньги получил — в дайджесте за декабрь от RB.RU «Большие раунды закрыли стартапы из сферы Grocery Delivery: например, недавно американская компания с российскими корнями GoPuff (CEO Рафаэль Илишаев родился в России — прим. ред.) привлекла $1,5 млрд. еще один достаточно большой тренд в русском венчуре — образование. В декабре подняли инвестиции сразу несколько EdTech-проектов с российскими корнями», — отмечает принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов. Павел Фролов, основатель международной EdTech-компании «Роббо», поясняет, что в декабре было заключено пять сделок, преимущественно в сегментах дистанционного и корпоративного образования. «Инвестиции получили профессиональные онлайн-школы Bang Bang Education и “Синхронизация”, разработчик системы корпоративного обучения My Learning Hub, а также международные экосистемы онлайн-образования Study Free и Educate Online. Хотя темпы роста EdTech-сектора постепенно сокращаются в сравнении с пиком, который пришелся на вторую половину 2020 года, в следующие несколько лет очевидного спада не будет. Ожидания у рынка самые позитивные», — говорит предприниматель. Впрочем, по количеству сделок в стартапы EdTech незначительно опередила ниша Software: за этот месяц инвесторы вложились в Paycon, Omnic, 3DLook, Onder и другие проекты. Тройку лидеров замыкает игровая индустрия: и в целом во втором полугодии 2021-го ни один месяц не обходился без вложений в проект из этой сферы. Содержание: Крупные сделки

Меньше $10 млн

Меньше $1 млн

Корпоративные инвестиции

Заключение

Крупные сделки

Прибыльная доставка

Переплюнуть раунд, который привлек проект GoPuff, не смогла ни одна компания в другой нише. Стартап доставляет в США и в Англии не только еду, но и лекарства, детские товары, электронику и даже алкоголь. Сервис экспресс-доставки товаров привлек $1,5 млрд, а общая сумма инвестиций, привлеченных в декабре в стартапы с русскими корнями, лишь незначительно превысила $2 млрд.

Примечательно, что весной 2021 года проект уже получал инвестиции: $1,2 млрд вложили сразу несколько инвесторов, в числе участников раунда были D1 Capital Partners и Fidelity Management and Research Company. В этот раз инвестором выступила Guggenheim Partners.

Компания GoPuff была основана в 2013 году. Специалисты прогнозируют, что в течение 2022 года бизнес может выйти на IPO. Сейчас компания оценивается в $40 млрд.

«Сервисы экспресс-доставки генерируют настоящий инвестиционный бум, так как показывают очень высокие темпы роста заказов на всех рынках. В экспресс-доставке низкий порог входа для клиентов и есть магия исполнения желания за 15 минут. Все это обеспечивает быстрый рост, что нравится многим инвесторам. Важно при этом еще научиться зарабатывать на такой доставке, и все будет отлично», — говорит Григорий Кунис, управляющий iGooods.

Курьеры сервиса Food Rocket

На фоне этой сделки незамеченным мог остаться другой сервис быстрой доставки еды — Food Rocket. Он тоже привлек инвестиции в декабре. Вложения составили $2 млн. Проект был основан в 2021 году россиянином Виталием Александровым. Среди инвесторов — AltaIR Capital и Baring Vostok fund.

В 2021 году было много знаковых сделок в этой нише: сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с российскими корнями получил $8,5 млн от AngelsDeck, Fores Ventures, AltaIR Capital и Raison Asset Management.

Tiggy, который тоже развивает сервис доставки еды, привлек $6,1 млн. До этого немецкий стартап по быстрой доставке продуктов Gorillas привлек $1 млрд. Между тем, в России этот рынок насыщен, поэтому российскую бизнес-модель стартапы успешно переносят за границу, где еще есть где разгуляться.

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Рекламные вложения

AdTech-стартап Iponweb, который разрабатывает технологические решения для онлайн-рекламы, купили за $380 млн. Проект, основанный Борисом Музыкантским, приобрела в начале декабря французская компания онлайн-рекламы Criteo.

Criteo определяет, какая реклама нравится пользователям, отслеживая их поведение в браузерах и приложениях. Технология Iponweb позволит ей улучшить таргетинг на аудиторию.

Среди клиентов Iponweb — Yahoo, торговые площадки и платформы потокового видео. Представительства находятся в России, США, Великобритании, Германии, на Кипре.

«Это очень показательная сделка для сегмента MarTech. Iponweb — один из лидеров в своей нише, компания сделала хороший продукт и теперь приобретается стратегом.

Глобальное повсеместное господство она не получила, хотя развивается с 2001 года. Но покупается за несколько сотен миллионов — отличный результат! Это то, что характерно для красного океана MarTech, и то, за что инвесторы в любом случае этот рынок любят — там очень и очень активный M&A», — отмечает Денис ефремов, принципал Fort Ross Ventures.

Деньги на локализацию

Lokalise, сервис для локализации приложений, получил инвестиции от CRV (выступил лид-инвестором), Dawn Capital, S16VC, Creandum, 3VC и группы бизнес-ангелов. Раунд составил $50 млн.

Стартап помогает ускорять и удешевлять локализацию приложений. Изначально проект был нацелен только на разработчиков цифровых продуктов, но со временем целевая аудитория сервиса расширилась в том числе за счет дизайнеров, переводчиков и менеджеров по продукту. Сейчас в команде Lokalise работает около десяти специалистов.

Основатели проекта — Ник Устинов и Петр Антропов, последний известен как основатель онлайн-кинотеатра Megogo и экс-совладелец социальной сети «Одноклассники». Сообщается, что среди клиентов стартапа — Revolut, Arduino и Hyundai.

В 2020 году стартап уже привлекал инвестиции в размере $6 млн. Часть инвесторов того раунда стали участниками сделки в декабре 2021 года.

Основатели Lokalise

Ставка на маркетинг

Платформа Mindbox получила $13 млн от фонда Baring Vostok. Привлеченные инвестиции стартап потратит на расширение команды, разработку новых продуктов и развитие уже существующих услуг. Сейчас над проектом трудится около 170 специалистов.

Облачный сервис автоматизирует маркетинг, помогая собрать и проанализировать данные о клиентах, чтобы запустить программы лояльности и настроить эффективное общение с аудиторией в разных каналах. Среди клиентов компании — «Додо-пицца», «Петрович» и ПИК.

Baring Vostok в результате сделки стал миноритарным акционером, для сотрудников компании выделен новый опцион. Компания ведет отсчет с 2006 года, основатели бизнеса — хирург Иван Боровиков и программист Александр Горник.

Меньше $10 млн

Оптимальные инвестиции

FinSight Ventures и «Эльбрус Капитал» вложили $6 млн в решение, которое оптимизирует технологические бизнес-процессы с помощью искусственного интеллекта. Стартап Rubbles разивают выходцы из «Яндекса» — Никита Блинов, Александр Фонарев, Владислав Лисицкий.

Для FinSight Ventures это не первая сделка с проектом: инвестор уже вложил в него $1,5 млн в 2016 году. У компании много российских и зарубежных клиентов, в том числе «Сбер», «Перекресток», KFC и Mars. Средства помогут масштабироваться за рубежом и увеличить линейку продуктов.

Вклад в умные устройства

За два дня до конца 2021 года VEB Ventures (бывший «ВЭБ Инновации») вложил $5,4 млн в Mircod. Стартап основан в Казани пять лет назад.

Команда проекта разрабатывает автоматизированный сервис для создания прототипов продуктов, устройств и решений для сферы интернета вещей. Сервис позволяет создавать IoT-прототипы без профессиональной подготовки и навыков проектирования, без работы в специальном программном обеспечении и знаний в сфере электроники.

Соучредитель компании Михаил Файнштейн уточнил, что привлеченные средства пойдут на продвижение Mircod в европе и Штатах. Доля, которую получил инвестор, не разглашается.

Деньги на здоровье

Российский медицинский стартап «НаПоправку» привлек $5 млн. В проект вложились те же инвесторы, что поддерживали его в прошлом году. Тогда сумма инвестиций была в два раза меньше.

Средства от инвестхолдинга «Авенир», инвестиционного фонда VNV Global (Швеция) и Марка Чанга, основателя рекрутингового сайта JobStreet, позволят развить и масштабировать medtech-сервис. К базовой услуге — онлайн-записи в частные и государственные клиники — добавятся новые продукты.

Михаил Беляндинов, сооснователь и исполнительный директор BestDoctor, отметил, что раунд, который привлек «НаПоправку», стал еще одним подтверждением растущего интереса инвесторов к рынку телемедицины и digital health в России.

«Это иллюстрируют и цифры. По оценкам VEB Ventures, среднегодовой темп прироста российского рынка телемедицины в ближайшие пять лет составит около 116%.

Так как вся совокупность рынков — телемедицины, медтеха, digital health — обладает огромным потенциалом роста, мы увидим в ближайшие годы немало запусков и рост новых игроков: в нишах от lifestyle-медицины и mental health-сервисов до B2B-решений», — отметил сооснователь BestDoctor.

Интересно, что шведский фонд VNV Global, инвестировавший в «НаПоправку», был и среди участников последнего раунда, который привлек BestDoctor — наряду с Winter Capital Partners и австрийской страховой компанией Uniqa. Зарубежные инвесторы демонстрируют устойчивый интерес к российскому рынку медтеха.

Средства на учебу

Американский EdTech-стартап Educate Online, основанный Игорем Боровиковым и Александром Желтовым, получил $4 млн от TMT Investments, Xploration Capital, Flyer One Ventures, компании Softline и AngelsDeck. Средства пойдут на масштабирование бизнеса. Educate Online помогает получить официальное образование за рубежом в онлайне.

«Рынок школьного образования, который к 2025 году достигнет $4,1 трлн, по данным HolonIQ, стремительно открывается для онлайн-решений, — говорит Виктор Захарченко, венчурный партнер в Flyer One Ventures, одном из участников раунда. — Классические образовательные институты долго занимали выжидательную позицию, их решительность сильно подстегнула пандемия.

Мы уже год пристально следим за успехами команды Educate Online. То, как ребята используют классический "географический арбитраж", на наш взгляд, может быть отличным примером для всех стартапов с постсоветского пространства, стремящихся построить глобальную историю.

Верим, что команда Educate Online с поддержкой инвесторов сохранит свои фантастические темпы роста и станет новой суперзвездой мирового EdTech».

Александр Желтов, сооснователь Educate Online

В десяточку

Украинский стартап 3DLOOK привлек $3,5 млн от европейского фонда Spidertek, завершив таким образом раунд А общим объемом $10 млн. Оценка компании достигла $100 млн.

3DLOOK помогает подобрать одежду, определяя ее размер по фотографии пользователя. Клиентами компании являются производители и ритейлеры одежды.

В раунде поучаствовали инвестфонд NetworkVC, Flyer One Ventures и несколько бизнес-ангелов. В марте того же года в ходе первой части раунда команда получила $6,5 млн от TMT Investments, Almaz Capital и Zubr Capital. Компания была создана шесть лет назад, ее основатели — Иван Макеев, Вадим Роговский, Алекс Арапов и Уитни Кахарт.

Умные инвестиции

Стартап StudyFree Дарьи Крошкиной получил $3 млн. Деньги пойдут на разработку продукта и масштабирование компании на новые рынки. Компания помогает студентам уехать на учебу в другую страну и получать там гранты и стипендии.

«У рынка образовательных технологий колоссальный потенциал, по итогам прошлого года его объем достиг примерно $220 млрд, что составляет всего лишь около 2,5% от мирового рынка образования, который оценивается в $7,3 трлн.

Пандемия коронавируса лишь показала точку роста и запрос рынка на развитие сферы, а динамика 2021 года подтвердила, что это не сиюминутная потребность, а зародившаяся на долгую перспективу тенденция», — отмечает Андрей Вихарев, директор европейской инвестиционной компании Meros Equity.

StudyFree поддержали TMT Investments и I2BF Global Ventures, голландский фонд Acrobator, два американских акселератора — Berkeley Sky Deck и Tech Stars.

«Проекты от российских основателей, масштабируемые на международный рынок, интересны в сравнении с иностранными аналогами возможностью более хорошей цены входа в проект в качестве инвестора, — говорит Вихарев. — StudyFree, в отличие от конкурентов, не просто смогла организовать полезный и эффективный продукт, который действительно помогает клиентам поступить в зарубежные вузы, но также автоматизировала множество процессов, что значительно ускоряет предоставление услуг, снижает затраты на персонал и снимает барьеры для масштабирования».

«У StudyFree очень интересный продукт и поистине глобальная география. Они развиваются в Латинской Америке, Африке и европе. Для такого проекта я бы ожидал чуть большего раунда, я думаю, что это, скорее, late seed, и следующий раунд уже будет привлечен на десятки миллионов с еще более именитыми инвесторами на борту», — отмечает Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures.

«Большинство платформенных EdTech-решений подвержены ряду операционных рисков, связанных с масштабированием бизнеса, и StudyFree не является исключением, — подчеркивает управляющий партнер венчурного фонда VentureIsrael Роман Гольд. — Тем ценнее тот факт, что стартап смог преодолеть все преграды и убедительно доказать product/market fit на большой группе пользователей.

Это не гарантия бесшовного масштабирования, но определенно серьезная заявка на успех. По мере развития платформы она может расти как вширь, открывая новые географии, так и вглубь — дополняя существующее ценностное предложение новыми сервисами».

Дарья Крошкина, основательница StudyFree

Корм для единорога

Yalla Market, проект, который доставляет продукты за 15 минут в Дубае, привлек $2,3 млн инвестиций. Предпосевные вложения сделала группа бизнес-ангелов из России и ОАЭ, фонд Wamda Capital и синдикат Dubai Angel Investors. Компанию оценили в $10 млн.

«Российская экспертиза в области доставки ценится во всем мире и может стать одной из "визитных карточек" всей экосистемы, — говорит управляющий партнер венчурного фонда VentureIsrael Роман Гольд. — Неудивительно, что выходящий на новый развивающийся рынок стартап с командой основателей из России, которая может похвастаться отличным трек-рекордом, достаточно легко привлечет финансирование от местных игроков.

Так, в 2021 году созданный основателями "Самоката" Buyk привлек мега-раунд в $46 млн для освоения рынка США, GetFaster — €7,5 млн для завоевания лидерских позиций на рынке Германии.

Дубаи — чрезвычайно интересный и перспективный рынок, успех на нем может сравнительно легко конвертироваться в дальнейшую экспансию в страны Персидского залива. если компании удастся взять высокий темп, у нее есть все шансы в краткосрочной перспективе стать единорогом, поскольку конкурентов в этом регионе все еще достаточно мало».

В 2022 году Yalla Market планирует привлечь большой раунд. На запуск 100 новых дарксторов в Дубае, выход компании в Саудовскую Аравию и Катар понадобится около $25 млн инвестиций.

Серьезные игрушки

Студия Donut Lab привлекла $2,3 млн. В числе инвесторов — Joint Journey Сергея Дашкова, Сергей Коваленко (основатель Braavo) и Дмитрий Морозов (Green Day). Игровая студия была запущена в 2018 году.

На привлеченные средства будет финансироваться мобильный шутер Kids vs Zombies. У Donut Lab три основателя: СеО Green Riding Hood Андрей Гордеев и совладельцы Hello Baby Виталий Урбан и Тим Райтер.

Похожую сумму — $2 млн — в игровые студии Square Triange и Talerock вложило MGVC, инвестиционное подразделение My.Games, которое входит в VK. Московская Talerock работает с 2016 года, ее команда занимается созданием внутриигровых объектов для крупных издателей. Square Triange ведет свой отсчет с 2018 года. Студия работает над спортивным PvP-симулятором, релиз которого назначен на этот год.

Во втором полугодии 2020-го игровые студии с российскими корнями привлекали инвестиции практически каждый месяц: это очень востребованный сегмент для вложений.

Вклад в голову

Образовательная платформа «Синхронизация» получила $2,25 млн от ряда инвесторов, включая инвестиционный холдинг «Авенир», фонд Adfirst.vc, совладельца «Русагро» Максима Басова, СеО Sports.ru Марка Тена, операционного директора Sports.ru Стаса Коростелева.

«Помимо практичного размышления о том, что EdTech — очень горячий сегмент, а “Синхронизация” в нем — один из чемпионов, для меня оказалось важным сходство “Синхронизации” и раннего Sports.ru, в который я когда-то пришел. Это чувственная молодая команда на взлете, для которой общие ценности и стремление что-то менять важнее стратегии и моделей. Убежден, что именно такие компании в итоге определяют индустрию», — объясняет один из инвесторов Марк Тен, СеО Sports.ru

Несмотря на то, что «Синхронизация» появилась в 2015 году, до этого проект не привлекал сторонние средства на развитие. Деньги пойдут на доработку IT-решений, новые образовательные курсы, выход за границу. Компания основана Марией Бородецкой и Андреем Лобановым.

«Каждый пятый проект, который мы рассматриваем, из сферы EdTech. Здесь большая конкуренция из-за пока еще низкого порога входа — самое время приложить максимум усилий, чтобы закрепить свою долю. В горизонте 15 лет классическое образование потеряет свою значимость, — говорит Ольга Масютина, сооснователь и генеральный директор инвестиционного холдинга “Авенир”. — Уже сейчас работодатель смотрит не на диплом, а на набор навыков претендента.

Если говорить про рынок дополнительного образования, вузы не могут предложить решения для переподготовки взрослых ищущих себя людей. “Синхронизация” смогла создать уникальный центр экспертизы, объединивший методологию и современный педагогический дизайн. Проект помогает попробовать себя в разных направлениях, не тратя годы на второе высшее. Верим в команду и желаем ей удачи».

Прибыльная подписка

Американский стартап Qonversion, основанный в 2019 году Михаилом Стысиным, Евгением Вирником и Сэмом Меджлумяном, получил $2 млн от Flashpoint VC, Visionaries Club, фонда S16VC. Участником раунда также выступил основатель Blinkist Хольгер Cейм.

Платформа упрощает работу с подписками, предоставляя инструменты для запуска, анализа и монетизации мобильных подписок. Средства пойдут на усиление международного бизнеса. Известно, что компания планирует открывать представительство в Лондоне.

В 2020 году стартап уже привлекал деньги — $850 тыс. В роли инвесторов тогда выступили венчурный фонд AddVenture и компания Льва Левиева LVL.

«Монетизация по подписке создает устойчивую бизнес-модель и увеличивает LTV. Но выстраивать для нее админку каждому игроку в отдельности долго и сложно. Сейчас формируется устойчивый тренд на использование готовых решений. И в него отлично встроился Qonversion.

Наши ребята вообще хорошо разбираются в финтехе и первыми осваивают перспективные ниши», — говорит Анна Никишина, сооснователь и управляющий партнер в венчурной студии и клубе бизнес-ангелов Around Capital.

Самокат по подписке

Раунд в $1,9 млн привлек российский сервис My Device. Он предлагает услуги аренды различных девайсов по подписке. Ведущим инвестором ($850 тыс.) стала TMT Investments, остальные средства вложили AngelsDeck, Fores Ventures, Kontinuum, а также сооснователь Hoff Михаил Кучмент.

My Device, известная в России как «Мой девайс», изначально предлагала в аренду электросамокаты, но потом расширила ассортимент за счет велосипедов, спортивных тренажеров для дома и игровых консолей.

Привлеченные инвестиции должны помочь компании масштабироваться: выйти в российские регионы и начать работать в Штатах. Планируется, что экспансия в США начнется с Нью-Йорка.

«Компания создала продукты с очевидными конкурентными преимуществами перед P2P-арендой, кикшерингом и рассрочкой — без залогов и забот по самостоятельному обслуживанию техники, с простым обменом и возвратом за сравнительно небольшую ежемесячную плату.

Сервис успешно “оседлал” драйверы своего рынка: уменьшение покупательной способности, дефицит электроники, изменение потребительского поведения в сторону аренды вместо владения, рост локальной доставки», — говорит Алексей Мосолов, основатель Baza VC и партнер «Венчурной студии МТС».

Эксперт отметил, что в РФ My Device хоть и появился недавно, но уже задает тренды: например, сервис «Арентер», специализирующийся на посуточной аренде, вслед за My Device ввел ежемесячные подписки.

Вложения в интеллект

Британский стартап с русскими корнями My Learning Hub привлек первые инвестиции. Среди инвесторов — основатель «Нетологии-Групп» Максим Спиридонов. В раунде также участвовал Joint Journey Сергея Дашкова. Проект помогает компаниям развивать своих сотрудников.

«Для первого раунда у стартапа хорошие показатели — общая сумма составила $1,7 млн при оценке в $7 млн. Пандемия коронавируса COVID-19 привлекла к рынку онлайн-образования внимание инвесторов и предпринимателей, поэтому EdTech-продукты однозначно будут и дальше востребованы: у My Learning Hub уже более 300 тысяч активных пользователей.

Команда планирует выход на рынки Азии — несмотря на высокую конкуренцию, думаю, за счет привлеченных средств у них получится масштабировать продукт», — говорит Алексей Один, основатель платформы для автоматизированного найма ИТ-специалистов Skipp.

Стартап My Learning Hub запустился в 2014 году. Среди его основателей есть россиянин — Виктор Потапов, предприниматели из Украины и гражданин Великобритании.

Вклад в ментальное здоровье

Сервис для поиска психолога онлайн, основанный Даниилом Чаусом, привлек $1,7 млн. Zigmund.Online работает с 2018 года и помогает подобрать подходящего психотерапевта из базы, насчитывающей больше 600 специалистов с профильным образованием и сертификатом, подтверждающим квалификацию.

Деньги в проект вложили венчурный фонд Quantum-A, руководитель международного развития Ozon Егор Исаев и частный инвестор Павел Юнин. Средства пойдут на масштабирование платформы в России. До запуска Zigmund.Online Даниил Чаус занимался развитием бизнеса в «Авито», в частности, руководил проектами «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость».

Даниил Чаус, основатель Zigmund.Online

В этом же месяце стартап для борьбы со стрессом Therappy впервые привлек сторонние инвестиции. Группа российских бизнес-ангелов вложила в проект $200 тыс. Продукт стартапа упакован в виде приложения с упражнениями для снижения уровня тревожности, профилактики выгорания и работы с фобиями и собственной самооценкой.

Проект основали Кирилл Струк и Максим Володин в 2021 году. Среди инвесторов — Михаил Гаврилов (предприниматель, вице-президент банка «Санкт-Петербург»), Антон Долгов («Первый БИТ»), Роман Калинкин (акселератор First Bit Lab). Деньги пойдут на масштабирование и маркетинг.

Интерес к теме ментального здоровья как у клиентов, так и у инвесторов подогрела непрекращающаяся эпидемия коронавируса и высокий уровень тревожности в обществе, который фиксируют специалисты.

Выгодная планировка

Стартап SOLDapp из сферы PropTech привлек более $1,3 млн на развитие бизнеса. Деньги в проект вложили партнер инвестиционной группы К5 Владимир Соловьев, частный инвестор Юрий Цховребов и другие.

Компания основана в 2017 году Николаем Шуклиным. SOLDapp разрабатывает собственное программное обеспечение. Технология стартапа моментально и максимально близко к рынку оценивает стоимость квартиры, учитывая более 300 параметров.

Известно, что в этом году SOLDapp планирует привлечь еще один раунд инвестиций.

Ценный контент

Чуть меньше SOLDapp получил российский разработчик решений для онлайн-шопинга 24TTL. Сумма сделки составила $1 млн, среди инвесторов заметен Андрей Виноград, основатель группы агентств Possible Group.

Продукт компании позволяет упростить и оптимизировать работу с продающим контентом. Сейчас стартап оценивается в $10 млн. Привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса в европе. Перед командой стоит амбициозной план в три раза увеличить долю присутствия на европейском ритейл-рынке e-commerce.

Меньше $1 млн

Быстрый доступ к акциям

Финтех-стартап Raison получил $900 тыс. Команда разработала решение для оцифровки акций с помощью блокчейна, что позволяет инвесторам сильно снизить порог входа, а бизнесу — издержки, связанные с выпуском акций.

Компания оценивается в $11,5 млн, сервис реализован в виде приложения. Оно позволяет инвестировать в непубличные компании до IPO. Компанию можно назвать эстонской по месту регистрации, однако у проекта российские корни и московский офис разработки. Основатели компании — Александр Зайцев и Андрей Березин. До этого, осенью 2020 года, Raison уже получали инвестиции в размере €125 тыс.

В этом же месяце деньги привлек еще один проект, который помогает инвестировать в стартапы. Российская краудинвестинговая платформа STRK получила $420 тыс. Проект создан в 2013 году, его поддерживает Фонд развития интернет-инициатив. Решение позволяет вкладываться в стартапы на стадиях pre-Seed, Seed, Series A, B, C.

Чем проще, тем дороже

Checkme привлек $714 тыс. инвестиций. Компания, которая упрощает контроль за здоровьем с помощью комплексной проверки организма, оценивается в $5 млн. В проект вложились сооснователь Hoff Михаил Кучмент и инвестор Сергей Дашков.

«Checkme — один из наиболее перспективных проектов российского HealthTech. Основатель Анастасия Файзуленова показала способность собрать сильную команду, — отмечает инвестор Сергей Дашков. — А ее команда продемонстрировала умение быстро разрабатывать и запускать замечательные продукты B2C, B2B, B2B2C.

Не секрет, что HealthTech в 2021 году входит в топ-3 сфер с невероятными темпами роста. За первую половину этого года глобальные инвестиции в направление составили более $14 млрд — ждем, когда посчитают вторую половину, и поддерживаем наших предпринимателей, меняющих мир к лучшему».

Примерно столько же получил сервис бронирования и оплаты парковки Parkly. Команда стартапа привлекла $700 тыс. В проект экс-CTO «Авито» Романа Павлушко вложил деньги фонд FinSight Ventures. Компания, упрощающая парковку, оценивается в $3-3,5 млн.

Немецкий стартап ABC Doc Влада Пинского и Марины Гусевой привлек €500 тыс. от фонда Impulse VC. Стартап придумал технологию, которая благодаря искусственному интеллекту помогает быстро расшифровывать документы, чтобы понять, что нужно с ними делать. Средства пойдут на развитие и проверку гипотез.

Продукт реализован как приложение, которое сканирует документ и подсказывает дальнейшие шаги: оплатить, оспорить, проконсультироваться с юристом и так далее. Проект упрощает жизнь мигрантов в Германии. Интересно, что в этом году такую же сумму инвестировал вместе с Николаем Пискуновым сам Пинский — €500 тыc. получил стартап Glambook, который развивает SaaS-платформу для бьюти-индустрии.

Страховой капитал

Российский стартап Insurion привлек $400 тыс. от Fund4SE. Сингапурский венчурный фонд в результате сделки получил 6,67% доли в компании. Стартап, запущенный в 2017 году, эксперты оценили в $6 млн.

Команда разрабатывает решения для параметрического страхования в разных отраслях, в том числе туризм. Наступление страхового случая определяется с помощью алгоритмов на основе искусственного интеллекта, а выплаты производятся моментально за счет предварительной оценки.

В прошлом году команда прошла акселератор Sber500. У банка тоже есть доля в проекте: в обмен на 6 млн рублей «Сбер» приобрел 5% доли.

Надежный постамат

Omnic, производитель инновационных постаматов, привлек инвестиции от Impact Capital. Сумма сделки составила $400 тыс. Средства пойдут на расширение продуктовой линейки и масштабирование компании. Решения компании позволяют автоматизировать операционные процессы и применяются как в ритейле, так и в FMCG, логистике и HoReCa.

Omnic был основан в 2015 году, инвестиции позволят сети OmniCDEK увеличить количество постаматов с 900 до 3 тыс. Компания уже привлекала инвестиции в 2021 году, тогда чек составил 140 млн рублей. Офисы стартапа есть в России, Польше, США и Украине.

Деньги в корзине

Level Up Basket получил $350 тыс. от Flyer One Ventures и Quantum A. В планах команды — в течение ближайшей пары месяцев привлечь еще около $600 тыс. инвестиций на развитие. Глобальная цель на 2022 год — привлечь значительный раунд seed-инвестиций, чтобы масштабировать компанию и выйти на рынки других стран.

Сервис для любителей баскетбола — игроков, тренеров, фанатов — основал в США экс-глава Maps.me евгений Лисовский и генеральный директор «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги» Антон Зимин.

Платформа служит площадкой для общения и помогает отслеживать результаты тренировок.

Евгений Лисовский, сооснователь Level Up Basket

Вклад в энергетику

Столько же — $350 тыс. — привлек российский проект Onder. Стартап разрабатывает цифровые решения для энергетической отрасли. Деньги вложил топ-менеджер «Мосэлектро» Денис Суровцев.

Компания оценивается примерно в $1,4 млн. Инвестиции пойдут на развитие продуктов, а также на масштабирование проекта за пределы страны и расширение команды.

«Будущее энергетики — за цифровыми платформами. Команда Onder мне знакома, это серьезный проект и квалифицированные специалисты, — объясняет Владимир Млынчик, основатель холдинга электротранспортной инфраструктуры ZEVS. — Думаю, выход на международные рынки — правильный шаг, российское законодательство пока не в полной мере способствует раскрытию потенциала энергетических платформ. За рубежом, где более либеральное и развитое законодательство, подобные платформы процветают».

Робот для сборки

Уральский ИТ-стартап Paycon получил $298 тыс. от AngelsDeck и корпорации МСП. Технология стартапа ускоряет сборку заказов в дарксторах и снижает вероятность ошибки. Устройства Paycon используются, например, в дарксторах «ВкусВилла». Умные девайсы подсказывают сборщику, где находятся нужные товары и в какой последовательности их быстрее всего собирать.

Инвестиции команда направит в том числе на развитие в США. Сделку комментирует Игорь Калошин, CEO и сооснователь AngelsDeck:

«Не секрет, что пандемия значительно повлияла на потребительские паттерны поведения. По оценкам из исследования Mercatus, доля онлайн-продаж в продуктовой рознице в мире к 2025 году вырастет до 21,5% (на 60% больше, чем было до пандемии).

И если предположить, что дарксторы сегодня — это новый клондайк, то Paycon в таком случае выступает в роли продавца лопат (инфраструктуры) для золотоискателей, поскольку с помощью решений дарксторы могут увеличить скорость сборки заказов на 90% по сравнению с ручным методом. Кроме того, значительно сокращается количество ошибок сотрудников, что ведет к снижению числа возвратов и минимизации упущенной выгоды».

Вклад в развлечение

Американский стартап с российскими корнями iWeekender привлек деньги на развитие. Стартап упрощает рутину в путешествиях. Чек в $230 тыс. «выписали» Александр Конинский, основатель маркетплейса GetJet, и Глеб Браверман, основатель Speakezee DAO. Деньги помогут масштабировать проект в США, СНГ и Европе.

iWeekender позволяет найти события и интересные места в выбранной локации на интерактивной карте развлечений, а также забронировать билеты.

Проект появился в 2017 году, его создал Игорь Алехин, выпускник Product School San Francisco. Пандемия сильно изменила первоначальную концепцию стартапа: изначально он решал проблемы с логистикой и проживанием посетителей крупных мероприятий.

Видеопродажи

Российский стартап Eyebuy привлек $95 тыс. Это самый небольшой раунд среди сделок с озвученным чеком. Стартап развивает собственную платформу для покупок реальном времени через видеоканалы и работает в отрасли live-commerce. Решение можно подключить к маркетплейсам, интернет-магазинам, торговым платформам.

Инвестиции проект получил под самый конец года, в раунде приняли участие инвестор Алексей Сундуков и Starta Capital. Средства пойдут в том числе на тестирование продукта на американском рынке. Бизнес оценивается в $2,5 млн.

Проект появился недавно, в 2020 году, его основатели — Владислав Самарин, Сергей Варт и Руслан Крылов. Сообщается, что среди клиентов компании есть Decathlon и Leroy Merlin.

Корпоративные инвестиции

VK сменила крупнейшего голосующего акционера: USM вышла из капитала компании и продала 57,3% группе СОГАЗ.

ВТБ инвестировал $26,4 млн в проект «МегаФон 1440» и получил 15% долю в компании. Проект разрабатывает спутниковую систему передачи данных на большой скорости с минимальными задержками.

Платформу «ТВЕ-Телеком» за $23 млн купил «Ростелеком». Компания войдет в структуру корпорации как дочерняя организация. «ТВЕ-Телеком» разрабатывает и запускает виртуальные операторы мобильной связи на заказ. Например, один из клиентов платформы — оператор Tele2.

«Яндекс» закрыл сделку с Uber и полностью завладел проектами «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Доставка». Общая сумма сделки — $1 млрд, последний транш составил $200 млн.

«Альфа-групп» выкупила опцион на 10% долю в «Манго Страхование» у основателя бизнеса Виктора Лавренко. Сделка оценивается в $1 млн.

Компания «Белая Дача» вложилась в итальянский стартап — производителя вертикальных ферм Zero. Доля и инвестиции не раскрываются, но известно, что в рамках сотрудничества в Италии построят комплекс ферм. Инвестиции в этот проект составят несколько десятков миллионов евро.

«Лаборатория Касперского» приобрела более 80% в Brain4Net за $10,6 млн. Компания производит ИТ-продукты: к примеру, разрабатывает системы управления сетями передачи данных и обработки сетевого трафика.

Разработчик чат-ботов для подбора и работы с персоналом HR Messenger привлек $1,2 млн от «Авито Работа». Деньги помогут компании развить бизнес и привлечь новых специалистов в команду. В 2020 году стартап участвовал в акселераторе Alchemist, планируя выход в Штаты.

МТС AI через дочернюю компанию Intema купила контрольный пакет акций VisionLabs. Компания создает собственные технические продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Заявленная сумма сделки 7 млрд рублей, но она может быть скорректирована по итогам работы и выполнения KPI VisionLabs в течение трех лет. Кроме того, МТС приобрела 25% Monumental Vision. Она займется производством сериалов для отечественных и зарубежных заказчиков.

«Вымпелком» купил российского облачного провайдера IBS DataFort, сумма сделки не раскрывается. Ранее компанию оценивали в 2,5-3 млрд рублей. Дочернее предприятие IBS работает с 2001 года. Покупка позволит «Вымпелком» значительно расширить продуктовый портфель за счет новых облачных B2B- и B2G-услуг.

Заключение

«Большую часть венчурного рынка в декабре сделали несколько очень крупных сделок на поздних стадиях, притом суммы мелких сделок ранних стадий в русской юрисдикции продолжают неуклонно падать, — говорит Константин Синюшин, управляющий партнер The Untitled Ventures. — Заметно уменьшение доли государственных венчурных инвестиций, и это не печальная, а, скорее, отрадная новость.

Еще одна хорошая новость — увеличение сделок ранних стадий в иностранной юрисдикции российских по происхождению проектов. Впрочем, очевидно, что крупные сделки поздних стадий — это некий хвост от когда-то сделанных ранних сделок, на смену которым, похоже, ничего больше в таком объеме не придет».

По данным фонда The Untitled Ventures, больше половины российского венчура в 2021 году составили иностранные вложения. Всего в декабре на проекты с русскими корнями пришлось более $2 млрд инвестиций в мире.

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