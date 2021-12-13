МТС купит VisionLabs за 7 млрд рублей

МТС сообщила о том, что Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 млрд рублей. VisionLabs специализируется на разработке ИИ-решений в области компьютерного зрения.

Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет.

VisionLabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной МТС AI как новый бренд, который будет развивать рыночные ИИ-продукты и работать на международных рынках.

В результате сделки МТС AI через свою новую дочернюю структуру Intema приобретет контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также структур «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema_VC — 23,16% акций.

Председателем совета директоров VisionLabs останется Александр Ханин. Он и второй основатель VisionLabs Иван Лаптев планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI.

МТС уже получила на сделку все необходимые корпоративные одобрения, говорится в сообщении компании. Закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений.

«В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке», — заявил президент МТС Вячеслав Николаев.

Sistema_VC вошла в капитал VisionLabs в 2016 году. По словам президента Sistema_VC Дмитрия Филатова, выход из этого актива «является эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда».

«С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой, в результате сделки мы серьезно усилили компетенции группы АФК "Система" в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления», — отметил Филатов.

Стоимость доли «Сбера» в компании с момента входа в 2018 года увеличилась в 3,7 раза, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Совокупная прибыль «Сбера» от сделки до налога на прибыль составит более 1 млрд рублей, ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции.

По его словам, партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития этого направления, таких как биометрическая платформа для SmartBio, распознавании лиц и жестов для SberPortal. Также «Сбер» продолжит реализацию текущих контрактов и работу с компаниями экосистемы и партнерами.

VisionLabs создает продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компания реализовала более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, рителйл, транспортного, энергетического секторов. Более 1,7 млн камер по всему миру используют ПО VisionLabs. Выручка компании по итогам 2020 года превышает 1,1 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!