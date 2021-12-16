Стартап выходцев из «Яндекса» в сфере ИИ привлек $6 млн от «Эльбрус Капитал» и FinSight Ventures

Российский разработчик решений на основе ИИ для крупного бизнеса ​​Rubbles привлек $6 млн от фондов Elbrus Capital Fund III и FinSight Ventures, сообщил Forbes. Привлеченные средства будут направлены на развитие продуктовой линейки и международную экспансию.

Rubbles разрабатывает IT-решения для оптимизации технологических и бизнес-процессов на основе анализа данных и ИИ и продает их крупным клиентам. Проект в 2014 году основали выходцы из «Яндекса» — Никита Блинов, Владислав Лисицкий и Александр Фонарев. На запуск прототипа платформы они потратили 2 млн рублей из собственных средств.

Первыми клиентами стартапа стали Qiwi и Альфа-банк. В начале 2016 года у Rubbles появился первый зарубежный банк-клиент в Финляндии благодаря лондонскому акселератору Accenture FinTech Innovation Lab.

В том же году компания привлекла первые инвестиции от фонда FinSight Ventures, сооснователем которого является Виктор Ремша, создатель «Финама». На полученные $1,5 млн партнеры профинансировали развитие зарубежных продаж и привлечение клиентов вне банковской сферы.

Сегодня, по собственным данным компании, Rubbles сотрудничают более 30 клиентов, в том числе «Сбер», «Пятерочка» и «Перекресток», KFC, «Газпром нефть», Mars и Henkel. Средний чек на услуги Rubbles в России составляет 25 млн рублей, за рубежом — $500 тыс. в год.

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