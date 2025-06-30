ИИ по-русски. IVA Technologies инвестирует «скромные» ₽500 млн, чтобы заменить западные платформы

Как отмечает «Коммерсантъ», основными потребителями решений IVA станут госструктуры, банки, транспортные и промышленные компании, стремящиеся минимизировать зависимость от зарубежных технологий на фоне санкций.

В России собственные ИИ-продукты также разрабатывают «Яндекс», «Сбер», T1 и другие игроки.

Вадим Скосырев, руководитель агентства «Старлайт», назвал инвестиции в 500 млн рублей относительно скромными по мировым меркам, компании понадобятся серьезные вложения в инфраструктуру: дата-центры, большие массивы размеченных данных. Например, Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) Аркадия Воложа планирует вложить £200 млн в создание «фабрики ИИ» в Великобритании, развернув 4 тыс. GPU Nvidia Blackwell уже в IV квартале 2025 года, писал The Telegraph.

Капитальные затраты Amazon, Microsoft, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Alphabet на разработки в области искусственного интеллекта в 2024 году оценивались в $200 млрд, писал Bloomberg в ноябре прошлого года. В частности, Amazon в 2024 году собирался потратить на ИИ около $75 млрд. Рост инвестиции в искусственный интеллект в 2025 году продолжится, добавляло агентство со ссылкой на экспертов.

В то же время Артем Семенихин, партнер «ТеДо», считает инвестиции перспективными IVA, так как ежегодный рост рынка цифровых двойников достигает 30–40%».

Выручка IVA Technologies в 2024 году достигла 3,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. 72% дохода принесла продажа лицензий на флагманский продукт — платформу для видеоконференций IVA MCU.

Объем инвестиций в R&D в 2024 году составил 1,4 млрд рублей (в 2 раза больше, чем в 2023-м), из которых 70% направлено на новые продукты, следует из отчета компании. В июне 2024 года компания провела IPO на Мосбирже, привлекла 3,3 млрд рублей.

На ПМЭФ-2025 гендиректор IVA Станислав Иодковский заявил, что 50% рынка корпоративных коммуникаций уже занято отечественными решениями, однако иностранные сервисы (Zoom, Microsoft, Discord, Grok AI) продолжают работать в России, что несет риски утечки данных. Он предложил ограничить использование зарубежных облачных сервисов в корпоративном сегменте, вводя санкции за обход запретов. Глава Минцифры Максут Шадаев, подтвердил, что иностранные облачные платформы остаются популярными в бизнес-среде, а компании находят способы их оплаты.

В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий коммерческие компании переводить критическую инфраструктуру на российский софт. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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