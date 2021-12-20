Компания Omnic с самым большим в мире постаматом привлекла 30 млн рублей на масштабирование сети

Компания направит привлеченные средства на международное развитие, расширение продуктовой линейки и масштабирование сети OmniCDEK до 3 тыс. постаматов (сейчас 900 штук).

Это не первые инвестиции для Omnic. Весной 2021 года компания привлекла 140 млн рублей от четырех инвесторов, рассказал Золотухин. До этого компания развивалась за счет акционерного капитала и частично реинвестированной прибыли.

Компания разрабатывает инновационные постаматы и системы автоматизации операционных процессов. Решения компании применяются в логистике, ритейле, FMCG и HoReCa. Они позволяют компаниям автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами и решить вопрос «последней мили».

Основатель сервиса курьерской доставки Take'N'Go Николай Хорт оценивает маржинальность производства постаматов как крайне небольшую: «Если там есть 5% — прекрасно». По его словам, на достаточных объемах производства (это сотни штук) себестоимость одного постамата составляет порядка 100 тыс. рублей.

Omnic продает свои постаматы в среднем за 245 тыс. рублей, рассказал основатель компании Артур Григорянц. Но компания предлагает франчайзи пакетные предложения, где стоимость зависит от количества приобретаемых постаматов.

По данным Григорянца, средняя окупаемость постаматов у франчайзи составляет от 24 месяцев в зависимости от того, в каком городе России они расположены.

Omnic была основана в 2015 году. На российский рынок компания вышла в феврале 2019 года. Omnic также известна созданием самого большого в мире пункта выдачи заказов на 1182 автоматизированные ячейки. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, научно-технический отдел расположен в Киеве, региональные офисы — в Москве и Люблине.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, прибыль основного юрлица Omnic в России — ООО «Омник» — за 2020 год составила 171,6 млн рублей, выручка — 15,7 млн рублей. Среди клиентов компании — IKEA, «СберЛогистика» и «Почта России».

Помимо производства постаматов, Omnic развивает собственную сеть в партнерстве с логистическим оператором СДЭК. «У нас всегда была потребность быть ближе к непосредственным пользователям нашего продукта, а именно — покупателям интернет-магазинов. Это натолкнуло нас на идею создания партнерской бизнес-модели», — отметил Григорянц.

По его словам, Omnic инвестировала в сеть паритетно более 500 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, совместное предприятие ООО «Омниксдэк» было создано в марте 2020 года. ООО «Сдэк-Глобал» в нем принадлежит 51%, Omnic — 49%. Выручка за 2020 года составила 35 млн рублей, прибыль — 713 тыс. рублей.

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Фото: Omnic