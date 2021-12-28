Разработчик чат-ботов для подбора персонала HR Messenger привлек $1,2 млн от «Авито Работа»

«Авито Работа» инвестировала в компанию-разработчика чат-ботов для подбора и работы с персоналом HR Messenger. Сумма сделки составила $1,2 млн, средства направят на развитие бизнеса и расширение штата.

О сделке RB сообщили в пресс-службе «Авито Работа». Там подчеркнули, что «это первая российская сделка с инвестицией в $1,2 млн в чат-боты в сфере HR».

«Массовый рекрутинг сложно представить без сервисов, автоматизирующих процессы подбора. И со стороны клиентов мы видим повышенный спрос на такие технологические решения», – отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Привлеченные средства в размере $1,2 млн HR Messenger направит на развитие бизнеса и расширение штата компании.

HR Messenger разрабатывает сценарии чат-ботов для решения задач по найму сотрудников. После отклика кандидата на вакансию бот связывается с ним (например, в мессенджере) и проводит тестирование, собирает документы, назначает дату и время собеседования. Рекрутер общается с кандидатом только на финальном этапе отбора.

По собственным данным, в 2021 году через платформу HR Messenger прошли более 3 млн кандидатов на вакансии в 90 компаний.

По данным Crunchbase, общий объем привлеченных HR Messenger средств составляет $500 тысяч без учета закрытого раунда.

В феврале 2020 года компания стала участником акселератора Alchemist для выхода на рынок США. Тогда оценка HR Messenger составляла $2 млн.

Компания HR Messenger основана в 2018 году в Казахстане Русланом Абдулганиевым.

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