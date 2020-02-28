Стартап HR Messenger из СНГ стал участником b2b-акселератора Alchemist для выхода на рынок США

Казахстанский стартап HR Messenger вошел в американский акселератор Alchemist Accelerator, который специализируется на технологических компаниях с b2b-решениями. Об этом Rusbase рассказал представитель HR Messenger.

HR Messenger автоматизирует задачи рекрутинга, адаптации персонала, а также проводит опросы сотрудников и кандидатов без участия человека. По собственным данным компании, ее услугами пользуются Coca-Cola, H&M, Kelly Services, «Альфа-банк», Hoff и другие.

Инвестиции акселератора в стартап составят $60 тысяч в обмен на 4%-ную долю в компании.

«Мы вошли в 17 отобранных стартапов из 2 тысяч со всего мира и создали прецедент для рынка Казахстана. Сейчас за год через нашу компанию проходит более 1 млн кандидатов из Казахстана и России, а до конца года планируем сделать первые продажи на американском рынке», — сообщил основатель HR Messenger Руслан Абдулганиев.

По итогам акселератора проект рассчитывает выйти на рынок США и получить инвестиции от компаний из рейтинга Fortune 500.

С момента основания в 2018 года, проект HR Messenger провел два раунда инвестиций на общую сумму $500 тысяч при участии Мурата Абдрахманова, Chocofamily, фонда ABC-I2BF Seed Fund, а также частного инвестора из России. Оценка стартапа составляет $2 млн.

Среди партнеров Alchemist Accelerator — Andreessen Horowitz, Bessemer, DFJ, Founders Fund, а также компании из Fortune 500.

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