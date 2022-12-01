«Авито Работа» купила контроль в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger

Онлайн-платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» купила контрольный пакет в казахстанском сервисе автоматизации подбора и адаптации персонала HR Messenger. Доля «Авито» в компании составит 62,75%, сообщил RB.RU представитель компании.
Годом ранее «Авито Работа» инвестировала в сервис $1,2 млн.
Сделка проведена через холдинговую структуру группы «Авито» — ООО «Авито Холдинг». Команда HR Messenger, как сообщается, останется операционно независимой во главе с генеральным директором и основателем Русланом Абдулганиевым.
«Инвестируя в HR Messenger, "Авито Работа" продолжает реализовывать стратегию, сфокусированную на автоматизации найма, и укрепляет экспертизу в технологиях чат-ботов. Для клиентов "Авито Работы" — это дополнительная возможность использовать продвинутый HRTech-продукт, который умеет взаимодействовать с кандидатами во всех в популярных мессенджерах», — говорится в сообщении компании.
Скриншот с сайта HR Messenger
HR Messenger работает на российском рынке более трех лет. Сервис охватывает чат-ботами и голосовыми ботами процесс найма от отклика кандидата до помощи в адаптации и снижает объем рутинной работы рекрутера в пять раз. В декабре прошлого года HR Messenger привлек от «Авито Работа» $1,2 млн на развитие бизнеса и расширение штата компании.
Фото на обложке: Unsplash
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