Инвестиционное подразделение My.Games вложило $2 млн в игровые студии Square Triange и Talerock

MGVC, инвестиционное подразделение My.Games (входит в VK), инвестировало порядка $2 млн в игровые студии Square Triange и Talerock. В результате двух сделок MGVC приобрело миноритарную долю студий с опционами на контроль, говорится в сообщении My.Games.
- Основатели Square Triangle работают в игровой индустрии более восьми лет. Команда начала совместную деятельность в 2018 году, а в 2020 году решила открыть собственную игровую студию. На данный момент сотрудники Square Triangle распределены по всему миру.
Ранее команда участвовала в разработке Bowling by Jason Belmonte — спортивного симулятора с выручкой более $100 тыс. в месяц. Сейчас студия работает над новым казуальным спортивным PvP-симулятором, в котором разработчики хотят передать динамику конкурентного подвижного вида спорта через вовлекающий геймплей игры. Релиз проекта запланирован на следующий год.
- Студия Talerock была основана в 2016 году в Москве. Команда состоит из 17 человек. Портфолио включает ПК-проект в жанре tactical RPG Grimshade, а также ряд проектов по созданию внутриигрового арта для крупных издателей.
Сейчас Talerock работает над мобильной F2P-игрой в жанре поиска предметов. Сюжет игры строится на основе детективного расследования в различных исторических эпохах. Проект студии планируется анонсировать в 2022 году.
Согласно данным InvestGame, за первые 9 месяцев 2021 года MGVC вошло в топ-10 крупнейших стратегических инвесторов в мире, а сумма инвестиций превысила $30 млн долларов. Общее число сделок MGVC, совершенных с момента основания, увеличилось до 49, 12 из них прошли в этом году.
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Фото на обложке: Unsplash
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