Международный стартап StudyFree Дарьи Крошкиной привлек $3 млн в seed-раунде инвестиций

Стартап StudyFree, основанный россиянкой Дарьей Крошкиной, привлек $3 млн для выхода на новые рынки и разработку продукта. Платформа, которую разрабатывает компания, помогает студентам уехать на учебу за границу и получать гранты и стипендии.

О seed-раунде StudyFree объемом $3 млн пишет TechCrunch.

Лид-инвесторами раунда стали I2BF Global Ventures, TMT Investments и TechStars. В раунде также приняли участие CEO PandaDoc Микита Микадо и бывший директор по продукту Google Андрей Дороничев.

StudyFree планирует направить привлеченные средства на финансирование выхода на новые рынки, маркетинг и улучшение платформы. Решение, которое предлагает стартап, помогает студентам уехать за границу на учебу и получать там гранты и стипендии.

По данным платформы, студенты, которые работали с StudyFree, получили стипендии и гранты на сумму $10,3 млн в университетах США, Канады, Европы и Азии. Пользовательская база платформы насчитывает 90 тыс. студентов.

StudyFree в 2018 году основала Дарья Крошкина. По данным Crunchbase, объем привлеченных StudyFree инвестиций составляет $2,4 млн без учета текущего раунда. Об одном из раундов RB рассказывали в августе 2020 года.

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