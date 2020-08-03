Стартап StudyFree с российскими корнями привлек $600 тысяч для выхода на новые рынки

Стартап StudyFree , развивающий онлайн-платформу для поступления в зарубежные учебные заведения, привлек $600 тысяч в рамках pre-seed раунда. Об этом Rusbase рассказала гендиректор и основательница StudyFree Дарья Крошкина.

Лид-инвестором раунда стал нидерландский венчурный фонд Acrobator VC, основателем и управляющим партнером которого является Бас Годска. Бас также является адвайзером проекта и помогает команде осуществлять выход на новые рынки, уточнила Крошкина.

В числе других инвесторов раунда — акселераторы Techstars NY и Berkeley Skydeck, основатель инвестиционного фонда Outran Ventures и бывший управляющий партнер Techstars London Крис Адельсбах (Chris Adelsbach), а также швейцарский фонд Seedstars.

«Привлеченные в рамках pre-seed раунда инвестиции будут направлены на выход на новые рынки, в том числе Бразилии, Индии и Африки, в которых StudyFree уже имеет первых клиентов и первую выручку», — рассказала Крошкина.

В апреле этого года стартап стал победителем международного конкурса стартапов из развивающихся стран Seedstars World 2020 и выиграл $500 тысяч. По словам основательницы StudyFree, часть этой суммы была инвестирована в проект в рамках pre-seed раунда.

Остальная часть приза будет вложена в рамках следующего раунда, который компания планирует начать привлекать в сентябре-ноябре 2020 года в рамках демо-дней акселераторов.

StudyFree был основан в 2018 году и помогает студентам уехать за границу, предоставляя им доступ к стипендиям и грантам через онлайн-платформу. В апреле 2020 года сообщалось о 23 тысячах активных пользователей сервиса.

Компания зарегистрирована в США, работает также в России, Украине, Казахстане, Африке, Бразилии и Азии.

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