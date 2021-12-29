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Платформа онлайн-психотерапии Zigmund.Online привлекла $1,7 млн от фонда Quantum-A и других

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис для онлайн-занятий с психотерапевтом Zigmund.Online привлек $1,7 млн от корпоративного венчурного фонда Quantum-A, частного инвестора Павла Юнина и руководителя международного развития Ozon Егора Исаева. О сделке RB.RU рассказал основатель компании Даниил Чаус.

Платформа онлайн-психотерапии Zigmund.Online привлекла $1,7 млн от фонда Quantum-A и других

Оценка компании по итогам раунда не раскрывается. Полученные средства Zigmund.Online направит на масштабирование в России, развитие продукта и укрепление команды.

Платформа помогает клиентам найти подходящего психотерапевта из более чем 600 проверенных специалистов и организует их совместную работу по цене 2490 рублей за сессию. За время своей работы сервис провел более 150 тыс. сессий психотерапии более чем для 25 тыс. клиентов.

Даниил Чаус запустил Zigmund.Online в 2018 году, столкнувшись со сложностями при поиске психотерапевта. Ранее он занимался развитием бизнеса в «Авито» и работал в EY консультантом по повышению операционной эффективности бизнеса.

По словам Даниила Чауса, для компании это первый крупный инвестиционный раунд. Ранее стартап привлекал финансирование на сумму около $60 тыс. в формате friends & family.

Фонд Quantum-A, возглавляемый Евгением Некрасовым, ранее инвестировал в компании «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare. Павел Юнин ранее инвестировал в GetBlogger, Y-clients, Level.Travel.

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Фото на обложке: Unsplash

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