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Образовательная платформа «Умназия» получила $1 млн от частных инвесторов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Образовательная онлайн-платформа «Умназия» привлекла $1 млн. Об этом Rusbase рассказали представители проекта. 

Образовательная платформа «Умназия» получила $1 млн от частных инвесторов

Инвесторами «Умназии» стали частные лица из России. По данным ЕГРЮЛ, 7% компании теперь принадлежит учредителю компаний «Квантум а Рус», «Кубит», «Алгоритм» Евгению Некрасову. Еще по 3% у соучредителя региональной общественной организации «Московская федерация серфинга» Андрея Плотникова и Дмитрия Мышалова. 

Компания рассчитывать использовать инвестиции для развития проекта в России,а также выхода на рынки Южной Америки и Индии. 

«Умназия» предлагает обучающие онлайн-курсы и тренажеры для детей и подростков. Среди продуктов — курс по развитию кругозора, курс по финансовой грамотности, тренажеры для развития памяти и логического мышления. Разработкой учебных программ занимались эксперты из МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО.

Компанию в 2018 году основали Галина Хан и Дмитрий Плотников. До создания своего проекта они были партнерами консалтинговых компаний Moscow Consulting Group и McKinsey.

По данным компании, выручка за 2019 год составила около 4 млн рублей. Выручка платформы в марте этого года — 2,2 млн рублей. 

Фото: Juliya Shangarey / Shutterstock

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