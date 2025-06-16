Лучшие проекты онлайн-образования получили премию GetAward
12 июня во Дворце на Яузе вручили награды победителям премии GetAward, которую ежегодно проводит платформа GetCourse. Подробностями представители компании поделились с Русбейс.
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В трех категориях — «Народный выбор», «Выбор экспертов» и «Выбор GetCourse» — жюри и пользователи выбрали 110 лауреатов и 48 победителей. Среди них: «Школа продюсирования Николая Картозии», «Центр образовательных технологий Advance», ABA-центр «Шаг вперед» и другие проекты.
Как выбирали лучших? Лучших выбирали среди проектов, экспертов и онлайн-школ. В категории «Народный выбор» голосовали 150 тыс. пользователей. В «Выборе экспертов» победителей определяли обладатели наград прошлых лет. В «Выборе GetCourse» учитывали внутренние метрики платформы.
Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.
- GetCourse объединяет более 19 тыс. онлайн-школ — это свыше 70% российского рынка онлайн-образования.
- По итогам прошлого года100 крупнейших российских компаний в сфере EdTech показали суммарный рост выручки на 19% год к году, до 144,5 млрд рублей. При этом за предыдущий период рост составил 32%, следует из данных аналитической компании Smart Ranking.
Фото на обложке: Dorde Krstic / Shutterstock / FOTODOM
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