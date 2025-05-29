Школа английского языка Don't Speak приостановила работу и готовится к банкротству

По словам предпринимателя, бизнес столкнулся с падением спроса на обучение английскому языку из-за сокращения числа путешественников. Кроме того, продажи курсов снизились из-за роста отказов банков по рассрочкам на оплату.

Школа английского языка Don't Speak (юрлицо ООО «Донт Спик») приостановила работу и готовится к банкротству, которое может пройти в форме «финансового оздоровления». Об этом Русбейс сообщил владелец и гендиректор компании Дмитрий Викторов.

О том, что школа испытывает проблемы, Русбейс сообщил один из учеников. По его словам, преподавателям уже несколько месяцев не производят выплат, у тех, у кого оплачены пакеты на уроки, приостановлены занятия. Ученик получил тревожное видеообращение от Викторова, в котором тот рассказывал о банкротстве, но обещал, что занятия с преподавателями будут возобновлены.

Глава компании Дмитрий Викторов подтвердил Русбейс данную информацию. По его словам, проблемы у школы начались еще в 2023 году.

«До октября 2023 у меня была доля 14%. В 2023 году, когда мы еще были в партнерстве, оборот упал почти в два раза, зашли в кассовый разрыв и работали в минус. Мы искали выход из ситуации, пытались продать школу другим игрокам в edtech, но никто не заинтересовался. Время шло, необходимо было принимать решения. Партнерство зашло в тупик. Я предложил основателю, бывшему партнеру, чтобы я вышел из бизнеса, но он был не согласен. Тогда я согласился взять ответственность на себя, и получил в дарение 100% компании», — рассказал Викторов.

ООО «Донт Спик» было основано в 2013 году Андреем Гуляевым. В 2018 году в проект вошли Дмитрий Викторов, Павел Данилов и Виктор Соловьев (физлица получили напрямую по 5%). Еще 25% получило ООО «Винвинпромо», где у Викторова было 34,17%, Данилова — 33,17% и Соловьева — 32,66%. Доля Андрея Гуляева снизилась до 60% в 2018 году, а в 2023 году основатель, а также Данилов и Соловьев вышли из проекта. В интервью изданию «Деловой Петербург» Гуляев пояснял, что «причиной расхождения не были взгляды на то, как обучать английскому».

Викторов, консолидировав компанию, верил, что сможет спасти языковую школу, планировал сделать ее успешной.

«Я привлек инвестиции, создал новую воронку, которая начала работать в плюс. В 2024 продажи постепенно росли квартал к кварталу, и компания вышла в операционную прибыль. Но в конце года и в начале 2025 начали срабатывать негативные факторы», — рассказал учредитель.

Среди основных негативных факторов Викторов назвал:

Снижение процента одобрения рассрочек банками. Раньше 60% продаж компания осуществляла в рассрочку.

Снижение спроса. Раньше клиентами были в основном путешественники, но сейчас путешествия в страны, где может пригодиться английский язык, упали в 10 раз. Клиенты из базы подписчиков также стали хуже покупать услуги школы. База была собрана под личный бренд бывшего партнера, а без него «открываемость» писем и лояльность снизились.

Снижение окупаемости вложений в рекламу. Компания нашла работающие сегменты: те, кто занимается ВЭД, те, кто планирует переезжать. Но оборотов все равно не хватало.

По словам предпринимателя, в 2025 году он пытался спасти ситуацию, вел переговоры с инвесторами, но сделки не состоялись. Топ-менеджер пытался договориться с конкурентами и предлагал им взять его учеников, но в итоге эти планы не были реализованы.

«Уроки с преподавателями в нашей школе прекратились в апреле. На тот момент занимающихся учеников было порядка 200. Со временем я планирую возобновить уроки уже за свой счет, чтобы клиенты получили полностью оплаченную услугу», — заявил учредитель.

Викторов не назвал Русбейс долг компании, но отметил, что планирует его погасить за два года, занимаясь другим бизнесом. В настоящее время предприниматель планирует банкротство.

«Я надеюсь, что мы сможем пойти на тип банкротства "финансовое оздоровление", когда есть шанс продолжения работы. Сейчас школа работает и будет работать в режиме дешевой подписки на курсы "в записи" с проверкой домашних заданий. Это я смогу организовать даже при банкротстве. А тем, кому нужны пакеты уроков с преподавателями, мы даем напрямую контакты проверенных преподавателей с оплатой напрямую. Клиенты не брошены, тем, у кого занятия приостановлены — открыты доступы ко всем курсам, чтобы они могли заниматься самостоятельно на период приостановки. Большинство клиентов, к счастью, отнеслись лояльно», — констатировал предприниматель.

По мнению основателя международной школы программирования и дизайна для детей и подростков CODDY Оксаны Селендеевой, ситуация с Don't Speak отражает общие вызовы рынка образовательных технологий в России в 2025 году.

Предпринимательница пояснила, что снижение платежеспособности семей влияет на спрос на дополнительное образование. На фоне стагнации доходов растут операционные расходы.

«В edtech меняется потребительское поведение — семьи стали более избирательно подходить к выбору образовательных услуг, приоритет отдается базовым навыкам (математика, программирование) над языками. Образовательная сфера столкнулась с операционными вызовами: среди компании высока конкуренция, идет демпинг, борьба за кадры. На этом фоне необходимо постоянно увеличивать инвестиции в технологические решения», — рассказала Селендеева.

По данным ФНС, выручка «Донт Спик» в 2024 году снизилась на 15%, до 32 млн рублей, чистый убыток составил 6,6 млн рублей (годом ранее 6,7 млн рублей). В 2022 году школа закончила год с чистой прибылью в 5 млн рублей (при выручке в 75,8 млн рублей), 2021 год — с чистой прибылью в 8,7 млн рублей (при выручке в 50 млн рублей).

Фото на обложке: Don't Speak / Соцсети