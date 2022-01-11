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Школа программирования для детей KodLand привлекла $9 млн инвестиций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Онлайн-школа программирования для детей KodLand получила $9 млн инвестиций. Компания намерена на эти деньги создать новые продукты, расширить проект в англоязычных и выйти в испаноязычные страны.

Школа программирования для детей KodLand привлекла $9 млн инвестиций

Основным инвестором стал Redseed Ventures. В компанию также вложились Baring Vostok, Kismet, Flyer One Venture и партнер I2BF Global Ventures Александр Невинский, пишет TechCrunch.

По собственным данным компании, в школе преподают около тысячи учителей, количество учеников достигло 16 тыс. Выручка компании в 2020 году составила 54,4 млн рублей, прибыль — 2,2 млн рублей.

Kodland появилась в 2018 году и сначала работала как офлайн-школа для начинающих разработчиков в девяти городах России. В 2020 компания привлекла $1,5 млн инвестиций. Сейчас ее курсы доступны в Великобритании, Ирландии, США, Канаде, странах СНГ, Малайзии, Индонезии и Аргентине.

В декабре 2021 года основатель школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов обвинил своего бывшего партнера и сооснователя школы KodLand Александра Носулича в заимствовании уже готовой модели бизнеса.

Предприниматель собирался подавать иск в суд, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. 

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Фото на обложке: Unsplash

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