Основатель EdTech-компании «Алгоритмика» обвинил бывшего партнера в копировании бизнеса

CEO и фаундер школы программирования «Алгоритмика» Андрей Лобанов обвинил своего бывшего партнера и сооснователя школы KodLand Александра Носулича в заимствовании уже готовой модели бизнеса.

Предприниматель собирается подать иск в суд, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. Об этом он сообщил в посте на Facebook.

«Заметив неладное, мы попытались поговорить, но вышло только расторжение контрактов. Мы готовим документы в суд, чтобы разобраться, насколько скопированы платформа и контент наших курсов», — заявил Лобанов.

Носулич начинал бизнес на рынке EdTech как франчайзи «Алгоритмики». Он заключил договор «на родственников», но бизнес вел самостоятельно, рассказал Лобанов. Новые школы появились в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Сочи. Параллельно партнер стал развивать и собственнй проект KodLand, который Лобанов называет «клоном». В обучении применяются якобы аналогичные методики, линейка курсов повторяет то, что делает «Алгоритмика», а Носулич «перевел к себе часть клиентов», уверен предприниматель.

«Есть много способов строить бизнес. Некоторые выбирают модель копипаста: становятся бизнес-партнером конкурента или другим способом получают доступ к внутренним процессами и заимствуют уже готовые модели. Перенимать уже испытанные ноу-хау классно для костов и скорости развития, но тогда встает вопрос о грани между изучением рынка и воровством», — заявил основатель школы «Алгоритмика».

RB.RU обратился за комментариями к Александру Носуличу и в его школу, но на момент публикации материала ответов не поступило.

Мнение юриста

«В первую очередь истцу будет необходимо доказать факты копирования ответчиком идей, патентов, технологий и ноу-хау», — сообщил RB.RU управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Как показывает судебная практика, решение не будет вынесено без проведения технической экспертизы, так как именно заключение эксперта является тем необходимым документом, на который опирается судья, вынося решения по аналогичным делам, добавил адвокат.

Говорить о перспективах дела, считает Гавришев, пока преждевременно — стороны спора имеют одинаковые шансы на победу, а ясность в дело внесут лишь представленные на оценку суда доказательства позиций, а также выводы эксперта.

Успешные стартапы на рынке EdTech

Школа программирования для детей от 8 до 17 лет KodLand была основана в 2018 году Александром Носуличем в партнерстве с Олегом Хейфецом. Сначала проект развивался в девяти городах как офлайн-школа, а затем перешел в онлайн-формат. В декабре 2020 года школа привлекла первые внешние инвестиции на $1,5 млн. В раунде участвовали европейский фонд, а также партнер I2BF Global Ventures Александр Невинский. Своим ноу-хау в KodLand считают интерактивную платформу для программирования с внутренней социальной сетью под названием Hub.

Выручка школы за 2020 год составила 54,4 млн рублей. В числе собственников указан кипрский офшор Odreval Limited.

Андрей Лобанов запустил «Алгоритмику» на два года раньше, сейчас в школе обучается более 400 тысяч человек. Проект развивается по франшизе в 60 странах мира. В 2019 году 11,7% компании купила Mail.ru Group (сменила название на VK). В феврале 2021 года «Алгоритмика» привлекла $10 млн от фонда Winter Capital Partners и Российско-китайского технологического инвестиционного фонда. Выручка школы в 2020 году выросла на 42%, до 221,2 млн рублей.

80% «Алгоритмики» у Андрея Лобанова, еще 20% принадлежат офшору Ruffell Holding, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Успехи школ логичны, ведь мировой рынок EdTech — один из самых быстрорастущих. Компания Holon IQ оценила его в 2020 году в $227 млрд. По прогнозам к 2025 году он вырастет в 1,8 раза, до $404 млрд.

Мнение бизнес-сообщества

С вопросом о грани между копированием и воровством Лобанов обратился к бизнес-сообществу на Facebook. Мнения пользователей разделились.

Как сообщил директор магазинов «Профком» Олег Васильев, продавцы франшизы часто относятся к партнерам «потребительски», навязывая «кучу дополнительных сервисов», независимо от того, как идут дела.

По мнению руководителя продуктов в Skyeng Глеба Кудрявцева, «копипаста ноу-хау воровством считаться не может, потому что иначе на рынке и вовсе честных людей не останется».

Как считает партнер из юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров, доказать нарушения было бы проще в антимонопольной службе, чем в суде.

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Фото на обложке: pexels.com